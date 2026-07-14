فأل خير لليونيل ميسي .. الكشف عن حكم مواجهة الأرجنتين وإنجلترا

تم تعيين الفاتح لتولي مهمة التحكيم في مباراة نصف نهائي كأس العالم بين إنجلترا والأرجنتين، المقرر إقامتها في أتلانتا مساء الأربعاء. وسيساعد الحكم الأمريكي زميلاه من نفس البلد كوري باركر وكايل أتكينز، بينما سيتولى الإيطالي ماوريتسيو مارياني منصب الحكم الرابع.

ويؤدي هذا التعيين تلقائيًا إلى إنهاء أي أمل لدى الثنائي الإنجليزي مايكل أوليفر وأنتوني تايلور، إلى جانب الأرجنتيني فاكوندو تيلو، في إدارة المباراة النهائية، وذلك بسبب اللوائح الصارمة للفيفا المتعلقة بتضارب المصالح.



