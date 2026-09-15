وسيخوض القائد الأسطوري مباراته الأخيرة مع «الألبيسيليستي» ضد بنين في ملعب «المونومنتال» يوم 6 أكتوبر.
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نحو وداع أسطوري .. ليونيل ميسي يقود قائمة المنتخب الأرجنتيني في معسكر سبتمبر
تمهيد الطريق لوداع أسطوري
أعلن ليونيل سكالوني تشكيلة المنتخب الأرجنتيني للمباريات الودية الدولية المقبلة التي ينظمها فيفا ضد بوليفيا وبوركينا فاسو وبنين، وهي المباريات الأولى للمنتخب الوطني بعد كأس العالم 2026.
أبرز الأسماء في التشكيلة هو ليونيل ميسي، الذي اعتزل مؤخرًا اللعب الدولي لكنه سيعود إلى وطنه لتوديعه في مباراة ختامية. وأكد رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA) تشيكي تابيا أن القائد الأسطوري سيشارك في مباراة خاصة ضد بنين على ملعب مونومنتال يوم 6 أكتوبر.
وقال تابيا: «بعد الحصول على موافقة ليونيل، سأدعو جميع أبطال العالم الذين شاركوا معه في كأس العالم 2022 في قطر، حتى يتمكنوا، برفقة عائلاتهم، من مرافقته في المباراة التي ستكون لا تُنسى لمشجعي المنتخب الأرجنتيني، لمشاهدة آخر رقصة تانجو لأفضل لاعب في العالم».
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الجمع بين أبطال العالم والمواهب الأوروبية الصاعدة
إلى جانب اللاعبين المخضرمين العائدين، أدرج سكالوني في التشكيلة عددًا من اللاعبين الشباب الواعدين الذين يتألقون حاليًا في أنحاء أوروبا. وتضم التشكيلة أسماءً تم استدعاؤها لأول مرة، ومن بينها رومان فيجا (زينيت)، وماتياس سولي (روما)، وجيانلوكا بريستياني (بنفيكا)، وسانتياجو كاسترو (روما).
كما تشهد التشكيلة عودة لاعبين بارزين مثل وفرانكو ماتانتونو (فيورنتينا)، أجوستين جياي (بالميراس) وليوناردو باليردي (روما)، حيث يتوق المدافع إلى تعويض غيابه عن كأس العالم الماضي بسبب إصابة عضلية.
ومع ذلك، سيتعين على الجهاز الفني التعامل مع غياب عدد من اللاعبين البارزين، منهم لياندرو باريديس، وناويل ألمادا، وتياجو ألمادا، واللاعب المتقاعد نيكولاس أوتامندي، وذلك بسبب الإيقافات المختلفة وحالات التقاعد.
نظرة شاملة على التشكيلة المختارة
تضم القائمة الكاملة للاعبين الذين تم استدعاؤهم لخوض مباريات الأرجنتين المقبلة مزيجًا قويًّا من النجوم العالميين واللاعبين الواعدين في جميع المراكز:
- حراس المرمى: إيميليانو مارتينيز (تشيلسي)، خوان موسو (أتلتيكو مدريد)، جيرونيمو رولي (مانشستر سيتي)
- المدافعون: أجوستين جياي (بالميراس)، ليوناردو باليردي (روما)، كريستيان روميرو (أتلتيكو مدريد)، ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد)، خوان فويث (فياريال)، فاكوندو ميدينا (باير ليفركوزن)، نيكولاس تايليافيكو (أولمبيك ليون)، رومان فيجا (زينيت)
- لاعبو خط الوسط: إنزو فرنانديز (مانشستر سيتي)، أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)، فالنتين باركو (تشيلسي)، جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس)، إكسيكييل بالاسيوس (إيبسويتش تاون)، رودريجو دي باول (إنتر ميامي)، نيكو باز (كومو)، فرانكو ماتانتونو (فيورنتينا)، ماتياس سولي (روما)، جوليانو سيميوني (أتلتيكو مدريد)، نيكولاس جونزاليس (يوفنتوس)، جيانلوكا بريستياني (بنفيكا)
- المهاجمون: خوسيه مانويل لوبيز (بالميراس)، سانتياجو كاسترو (روما)، خوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد)، لاوتارو مارتينيز (إنتر)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي)
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وضع جدول مباريات الخريف
بعد إلغاء الجولة في الصين عقب إعلان ميسي تقاعده الأولي، رتبت «الألبيسيليستي» مباريات ضد منافسين مألوفين من أمريكا الجنوبية وفرق أفريقية.
وستواجه الأرجنتين بوليفيا في 30 سبتمبر على ملعب ماريو ألبرتو كيمبس في كوردوبا. ثم تستضيف بوركينا فاسو في 3 أكتوبر، وتختتم هذه الجولة بمباراة ضد بنين في 6 أكتوبر على ملعب مونومنتال.
وبصرف النظر عن هذه المباريات الودية الحافلة بالمشاعر، لا يزال مستقبل المدرب ليونيل سكالوني على المدى الطويل موضوعًا للجدل، حيث ينتهي عقده في ديسمبر، مما يجعل الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم حريصًا على ضمان استمراره في منصبه في المستقبل.
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