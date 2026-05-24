ليونيل ميسي في لاتسيو.. بيدرو يكشف عن محاولة ضم زميله السابق في برشلونة إلى الدوري الإيطالي!

ودّع بيدرو نادي لاتسيو في مشهد عاطفي بعد أن خاض مباراته الأخيرة مع النادي ضد بيزا مساء السبت، حيث اختتم مسيرته بهدف ساهم في تحقيق فوز الفريق بعد أن كان متأخراً في النتيجة.

وفي مقابلة مع القناة الرسمية للنادي على يوتيوب، أكد اللاعب الإسباني أن مغامرته في العاصمة الإيطالية قد انتهت بعد مسيرة رائعة. خلال فترة وجوده في روما، خاض اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا 209 مباراة وسجل 39 هدفًا. ومع ذلك، كانت الموسم صعبًا على الفريق، حيث احتل لاتسيو المركز التاسع في الدوري الإيطالي وفشل تمامًا في التأهل لأي من المسابقات الأوروبية.