أمل ليونيل ميسي قائم .. "فرانس فوتبول" في بيان رسمي: الفوز بكأس العالم لا يكفي للحصول على الكرة الذهبية!

انتهت بطولة كأس العالم 2026 بفوز إسبانيا على الأرجنتين بنتيجة 1-0 في الأشواط الإضافية. ومنذ اللحظة التي صدر فيها الحكم النهائي، وبسبب خسارة ليونيل ميسي في المباراة النهائية، انطلقت رسميًا التكهنات حول المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026.
في عام كأس العالم، تاريخياً وباستثناء حالات نادرة ومثيرة للجدل للغاية، تُمنح الجائزة الفردية لأحد لاعبي المنتخب الوطني الفائز بكأس العالم، لكن هيئة تحرير مجلة «فرانس فوتبول» المسؤولة عن منح الجائزة أصدرت بياناً رسمياً أوضحت فيه على الفور أن فوز الأمس لا يكفي.