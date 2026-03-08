"ليونيل ميسي رائع للغاية!" - بريسنيل كيمبمبي يشرح سبب تفوق زميله السابق "المجنون" في باريس سان جيرمان على كريستيانو رونالدو

أبدى المدافع الفرنسي كيمبمبي رأيه حول التنافس الطويل الأمد بين هذين الرمزين الكرويين. بعد أن شارك ميسي غرفة الملابس في ملعب بارك دي برانس بين عامي 2021 و2023، كان شاهداً عن قرب على عبقريته اليومية.

وبالتفكير في اللحظة التي علم فيها أن المهاجم سيتوجه إلى باريس، اعترف كيمبمبي أن الخبر أحدث صدمة في الفريق. واعترف صراحة على قناة Just Riadh على YouTube: "وصول ليو ميسي إلى باريس سان جيرمان؟ جنون... جنون... كنت أشبه بالرجل المجنون. عندما يصل إلى باريس سان جيرمان، تشعر بسعادة غامرة. تقول لنفسك: 'أفضل لاعب في العالم في فريقي'".