أحمد فرهود

سحر ميسي انتهى: دييجو سيميوني ينتقم من واقعة حافلة أتلتيكو مدريد بـ"الطريقة القبيحة".. وكفى "لعب طفولي" يا برشلونة

ضربة أوروبية قاسية للكتيبة البرشلونية..

لم تكن مجرد صافرة نهاية مباراة؛ بل "رصاصة أوروبية" جديدة في قلب عشاق العملاق الكتالوني برشلونة، الذين أرهقتهم السيناريوهات القاسية لعالم الساحرة المستديرة.

نعم.. برشلونة سقط (0-2) ضد نادي أتلتيكو مدريد، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في إقليم كتالونيا، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وسجل ثنائية أتلتيكو مدريد في الشباك الكتالونية، في قمة يوم الأربعاء الأوروبية؛ كل من الأرجنتيني خوليان ألفاريز والنرويجي ألكسندر سورلوث، في الدقيقتين 45 و70 تواليًا.

وبهذه النتيجة.. تعقدت مهمة برشلونة، في التأهُل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا؛ حيث سيحتاج إلى "ريمونتادا" جديدة بعد أسبوع، على أرضية ميدان أتلتيكو مدريد.

وقبل هذه المهمة الكتالونية الصعبة، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال؛ سنحاول أن نستعرض الآن، نقاط مهمة من خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد "ذهابًا"..

    سحر ميسي ينتهي في "سبوتيفاي كامب نو"

    يبدو أن سحر الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، بملعب "سبوتيفاي كامب نو" في إقليم كتالونيا، قد انتهى بشكلٍ رسمي الآن؛ على يد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بقيادة مدربه دييجو سيميوني.

    ميسي أسطورة برشلونة الخالدة، زار "سبوتيفاي كامب نو" سرًا؛ وذلك بالتزامن مع عودة الفريق الأول لكرة القدم إلى الملعب - بعد عمليات التجديد -، في شهر نوفمبر 2025.

    ولم يحصل الأسطورة الأرجنتينية على "إذن" من الإدارة البرشلونية، لزيارة هذا الملعب الرائع، وذلك بسبب الخلاف مع رئيس النادي جوان لابورتا؛ حيث فعل ذلك بمبادرة شخصية منه، قبل أن تنتشر صوره فيما بعد.

    المهم.. برشلونة حقق الانتصار في جميع مبارياته "المحلية والقارية"، على أرضية ملعب "سبوتيفاي كامب نو" - بعد التجديد -؛ لتبدأ المُمازحة الشهيرة بين اللاعبين والجماهير، أن ذلك بسبب "سحر ميسي".

    وظل العملاق الكتالوني يحقق هذه الانتصارات؛ إلى أن جاءت الخسارة الصادمة (0-2) ضد أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

    * أرقام برشلونة على "سبوتيفاي كامب نو" قبل هزيمة أتلتيكو:

    - مباريات: 14.

    - فوز: 14.

    - تعادل: 0.

    - خسارة: 0.

    - أهداف مسجلة: 47.

    - أهداف مستقبلة: 9.

    وتحطمت كل هذه الأرقام، تحت أقدام نجوم أتلتيكو مدريد؛ الذين كبدوا برشلونة أول هزيمة على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، مع حرمانه من تسجيل ولو هدف وحيد.

    كفى "لعب طفولي" يا برشلونة

    بعيدًا عن "سبوتيفاي كامب نو".. نستطيع القول بعد قمة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؛ أن ما يحدث مع العملاق الكتالوني في المسابقة القارية الكبيرة، هو أشبه بـ"اللعب الطفولي".

    نعم.. فمن غير المنطقي أبدًا لفريق عملاق بحجم برشلونة، أن يخرج من مسابقة دوري أبطال أوروبا بنفس السيناريو الصادم تقريبًا، في كل نسخة.

    برشلونة يكون في أغلبية مبارياته، مُتحكمًا في رتم اللعب بشكلٍ كامل؛ حتى يظهر لاعب ما في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، ويقوم بـ"تصرف طفولي".

    هذا ما حدث في قمة أتلتيكو، حيث كان برشلونة مُتحكمًا في رتم اللعب تمامًا مع إهدار عديد الفرص؛ حتى تحصل المدافع الإسباني الشاب باو كوبارسي، على "طرد مباشر" في الدقيقة 44.

    بعدها.. انهار العملاق الكتالوني، واستقبل هدفين في شباكه؛ ليخسر على أرضه ووسط جماهيره، ويعقد من مهمة تأهُله إلى نصف النهائي الأوروبي.

    وتكرر هذا الأمر كثيرًا خلال السنوات الماضية؛ مثلما حدث مع المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

    آنذاك.. عاد برشلونة من فرنسا بالفوز (3-2) ذهابًا؛ قبل أن يتقدم إيابًا بهدف نظيف على أرضه ووسط جماهيره، إلى أن تم طرد أراوخو.

    طرد أراوخو ساهم في انهيار الفريق البرشلوني؛ ليخسر برباعية مقابل هدف وحيد، ويودع مسابقة دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي رسميًا.

    لذلك.. يجب أن يتوقف نجوم فريق برشلونة الأول لكرة القدم، عن مثل هذه التصرفات "الطفولية" في المباريات الأوروبية؛ إذا أرادوا استعادة العرش القاري، الغائب منذ 2015.

    فليك ونجوم برشلونة شركاء في الهزيمة!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. يجب عدم إرجاع خسارة العملاق الكتالوني برشلونة، ضد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؛ إلى "طرد" المدافع الشاب باو كوبارسي، فقط.

    هذه الهزيمة يجب إرجاعها إلى المدير الفني الألماني هانزي فليك، وبعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم أيضًا؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: فليك لم يتعلم من أخطائه المتكررة؛ حيث لا يزال يلعب بأسلوب "الدفاع المتقدم" في المباريات المهمة، ما يعرض نجومه للطرد مثل كوبارسي.

    * ثانيًا: استسلام الكثير من النجوم بعد الطرد؛ فمن غير المعقول أن لاعب بعمر الـ18 سنة مثل لامين يامال، هو من يركض ويفعل كل شيء وحيدًا حتى الثانية الأخيرة.

    وينضم إلى هاتين النقطتين.. ما فعله النجم البرازيلي رافينيا دياز، جناح فريق برشلونة الأول لكرة القدم، الذي تحامل على نفسه للعب مباراة ودية مع منتخب بلاده؛ لتكون النتيجة هي إصابته في أهم مرحلة من الموسم، وتأثر فريقه بشدة أثناء غيابه.

    دييجو سيميوني ينتقم من واقعة الحافلة

    أخيرًا.. يجب التركيز على أسلوب لعب الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني؛ الذي يُمثّل "الوجه القبيح" لكرة القدم، بكل ما تحمله من معاني.

    سيميوني يحقق ما يريده بالفعل؛ ولكنه لا يُمكن أن يحظى بإعجاب عاشق المتعة في عالم الساحرة المستديرة، أبدًا.

    ولم يفعل أتلتيكو مدريد أي شيء في مواجهة العملاق الكتالوني برشلونة، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026؛ إلا تسجيل الهدفين.

    وسجل الأرجنتيني خوليان ألفاريز الهدف الأول لأتلتيكو، من كرة ثابتة في الدقيقة 45؛ وهي نفس اللعبة التي تعرض فيها مدافع برشلونة الشاب باو كوبارسي، للطرد.

    ورغم أن أتلتيكو لعب متفوقًا عدديًا، طوال الشوط الثاني من القمة الأوروبية؛ إلا أنه لم يقم بأي هجمة على مرمى الحارس جوان جارسيا، سوى تلك التي جاء منها الهدف الثاني في الدقيقة 70.

    وهُنا.. ترجم سيميوني مفهوم "الكرة القبيحة"؛ إلا أنه حقق الانتصار في النهاية، وأصبح قريبًا من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

    ليس هذا فقط؛ سيميوني انتقم من جماهير برشلونة التي اعتدت على حافلة أتلتيكو قبل انطلاق المباراة، وكأنه يقول لهم: "أنتم حطمتم زجاجات حافلتنا خارج الملعب.. ونحن حطمنا فريقكم داخل المستطيل الأخضر".


