"أنت قوي بما يكفي" .. بيلينجهام يكشف تفاصيل نقاشه الحاد مع ميسي!

كشف جود بيلينجهام عن ما قيل خلال تبادل الكلمات الحاد الذي دار بينه وبين ليونيل ميسي خلال هزيمة إنجلترا أمام الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم.
وأصر لاعب خط الوسط على أنه لا توجد أي ضغينة بينهما، موضحًا أن المحادثة كانت مجرد جزء من حدة مباراة حاسمة.
كشف جود بيلينجهام عن ما قيل خلال تبادل الكلمات الحاد الذي دار بينه وبين ليونيل ميسي خلال هزيمة إنجلترا أمام الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم.
وأصر لاعب خط الوسط على أنه لا توجد أي ضغينة بينهما، موضحًا أن المحادثة كانت مجرد جزء من حدة مباراة حاسمة.
شهدت مباراة فوز الأرجنتين 2-1 على إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم حادثةً مثيرة للجدل، ففي الشوط الأول، دخل بيلينجهام وميسي في نقاش حاد عقب قرار تحكيمي لصالح المنتخب الأمريكي الجنوبي.
وسرعان ما جذبت هذه المواجهة الانتباه، لكن بيلينجهام نفى أي إشارة إلى وجود ضغينة مستمرة بعد المباراة. وأصر على أن النقاش تركز حول مخالفة، وأنه كان مجرد جزء من المشاعر التي تصاحب مثل هذه المناسبة المهمة.
وفي تصريح له بعد المباراة، أوضح بيلينجهام أن هذا التبادل للكلمات نجم عن خلاف حول قرار تحكيمي. وقال لاعب خط وسط المنتخب الإنجليزي إن كلا اللاعبين كانا يناقشان حوادث منفصلة، وشدد على أن الأمر لا يتجاوز ذلك
وقال لاعب وسط ريال مدريد وفقًا لما نقلته صحيفة "آس" الإسبانية:"المحادثة مع ميسي؟ في الواقع، كنا نتجادل حول خطأ. لم يكن الأمر جاداً. أنا متأكد من أن الجميع سيضخمون الأمر، لكنه لم يكن شيئاً يذكر".
وأضاف:"اعتقدتُ أنه كانت هناك مخالفة في وقت سابق، فقال: ‘ماذا عن المخالفة التي تعرضتُ لها؟’ فقلتُ: ‘أنتَ قوي بما يكفي لتحملها’، أنت تعرف ما أعنيه".
على الرغم من احتدام المشاعر خلال المباراة، أبدى بيلينجهام إعجابه الشديد بميسي بعد صافرة النهاية.
ووصف اللاعب الدولي الإنجليزي مواجهة قائد المنتخب الأرجنتيني بأنها شرف كبير، على الرغم من ألم الهزيمة. كما تحدث بيلينجهام عن الفشل الأخير لإنجلترا في إنهاء انتظارها الطويل للفوز بلقب دولي كبير، واعتذر للمشجعين.
وقال: "من الواضح أنني في صفوف الخاسرين، وهذا مؤلم للغاية، لكن اللعب ضد أحد أفضل اللاعبين في العالم شرف كبير. الأمر محطم للقلب حقاً. كنت أرغب في أن أكون جزءاً من منتخب إنجلترا الذي حقق الفوز بكأس العالم أخيراً. أن أكون هنا لأقول للجماهير نفس الكلمات التي ربما سمعوها على مدى سنوات وسنوات، ولا أمتلك سوى الاعتذار لهم الآن".
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يتعين على إنجلترا الآن أن تستجمع قواها بعد الهزيمة المؤلمة في نصف نهائي كأس العالم. ويستعد بيلينجهام وزملاؤه لمباراة تحديد المركز الثالث ضد فرنسا يوم السبت.