"أنت قوي بما يكفي" .. بيلينجهام يكشف تفاصيل نقاشه الحاد مع ميسي!

كشف جود بيلينجهام عن ما قيل خلال تبادل الكلمات الحاد الذي دار بينه وبين ليونيل ميسي خلال هزيمة إنجلترا أمام الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم.

وأصر لاعب خط الوسط على أنه لا توجد أي ضغينة بينهما، موضحًا أن المحادثة كانت مجرد جزء من حدة مباراة حاسمة.