"الوضع سيكون صعبًا بعد ليونيل ميسي" .. نجم أرجنتيني جديد يؤكد تفكيره في الاعتزال الدولي قريبًا

تشير التقارير إلى أن لاعب خط وسط المنتخب الأرجنتيني باريديس مستعد للإعلان عن اعتزاله كرة القدم الدولية بعد أسابيع قليلة فقط من انتهاء مشواره المضطرب في كأس العالم.

وكان اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، والذي يشغل حاليًا منصب قائد فريق بوكا جونيورز، في قلب شجار جماعي مثير للجدل عقب هزيمة الأرجنتين أمام إسبانيا في المباراة النهائية - وهو شجار أدى إلى فرض عقوبة الإيقاف لمدة 10 مباريات وغرامة قدرها 66 ألف جنيه إسترليني عليه بسبب توجيهه لكمات ودفع جافي بعنف إلى الأرض.

ويبدو أن شدة العقوبة، إلى جانب ثلاث تهم بالاعتداء، قد عجلت بقراره بالابتعاد عن منتخب «لا ألبيسيليستي». وعلى الرغم من أن الاتحاد الدولي "فيفا" وافقت في النهاية على طلب من الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بالسماح بتنفيذ الإيقاف خلال المباريات الودية من الفئة «أ» بالإضافة إلى المباريات التنافسية، إلا أن باريديس يبدو مترددًا في تنفيذ هذا الإيقاف.