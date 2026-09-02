ويواجه لاعب الوسط المخضرم عقوبة إيقاف طويلة، ويعترف بأن الوضع قد تغير بشكل كبير عقب اعتزال النجم الأسطوري ليونيل ميسي.
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"الوضع سيكون صعبًا بعد ليونيل ميسي" .. نجم أرجنتيني جديد يؤكد تفكيره في الاعتزال الدولي قريبًا
مستقبل دولي محفوف بالشكوك بعد عقوبة تأديبية قاسية
تشير التقارير إلى أن لاعب خط وسط المنتخب الأرجنتيني باريديس مستعد للإعلان عن اعتزاله كرة القدم الدولية بعد أسابيع قليلة فقط من انتهاء مشواره المضطرب في كأس العالم.
وكان اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، والذي يشغل حاليًا منصب قائد فريق بوكا جونيورز، في قلب شجار جماعي مثير للجدل عقب هزيمة الأرجنتين أمام إسبانيا في المباراة النهائية - وهو شجار أدى إلى فرض عقوبة الإيقاف لمدة 10 مباريات وغرامة قدرها 66 ألف جنيه إسترليني عليه بسبب توجيهه لكمات ودفع جافي بعنف إلى الأرض.
ويبدو أن شدة العقوبة، إلى جانب ثلاث تهم بالاعتداء، قد عجلت بقراره بالابتعاد عن منتخب «لا ألبيسيليستي». وعلى الرغم من أن الاتحاد الدولي "فيفا" وافقت في النهاية على طلب من الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بالسماح بتنفيذ الإيقاف خلال المباريات الودية من الفئة «أ» بالإضافة إلى المباريات التنافسية، إلا أن باريديس يبدو مترددًا في تنفيذ هذا الإيقاف.
- AFP
«عامل ميسي» ومحادثات سكالوني
وبصرف النظر عن مشاكله التأديبية، أشار باريديس إلى رحيل ميسي باعتباره السبب الرئيسي وراء احتمال مغادرته. فقد أكد المهاجم الأسطوري مؤخرًا اعتزاله اللعب مع المنتخب الوطني، تاركًا فراغًا هائلًا في تشكيلة الفريق، يعتقد باريديس أنه سيكون من المستحيل سده.
وفي معرض حديثه عن هذا الوضع، اعترف لاعب الوسط بأنه مستعد لإجراء محادثات حاسمة مع المدرب ليونيل سكالوني لتحديد مستقبله بشكل رسمي.
وتحدث باريديس بصراحة عن صعوبة الحفاظ على الوضع الراهن، قائلاً: «سيكون من الصعب عليّ البقاء مع المنتخب الوطني. بسبب الإيقاف أيضاً، وبسبب قرار ليو. سيكون من الصعب أن تسير الأمور كما كانت من قبل. لم أناقش الأمر مع المدرب بعد، لكننا سنتحدث عنه وسنرى ما هو القرار الذي سأتخذه».
إرث من النجاح والجدل
وإذا ما قرر باريديس الاعتزال فعلاً، فسيغادر وهو يمتلك رصيداً من الألقاب يُحسد عليه. فقد كان عنصراً أساسياً في التشكيلة التي حصدت لقب كأس العالم قبل أربع سنوات، كما تذوق طعم النجاح في كأس أمريكا الجنوبية في مناسبتين منفصلتين. ومع ذلك، فإن الفصل الأخير من مسيرته بقميص الأرجنتين سيظل مرتبطاً إلى الأبد بالمشاهد البشعة التي وقعت في نيوجيرسي.
وفي معرض حديثه عن رحيل ميسي، أضاف باريديس: «سيبقى إرث ليو خالداً إلى الأبد بفضل ما حققه، ولأنه لم يستسلم أبداً، ولأنه أظهر أن الأحلام لا تُحقق بسهولة، بل تتطلب السعي الحثيث، وفي النهاية تتحقق. كنا قد تحدثنا في الأيام الأخيرة من كأس العالم عن أن المباراة النهائية ستكون بالتأكيد آخر مباراة له، لكن حتى مع ذلك، لم نكن مستعدين لذلك بسبب ما يمثله بالنسبة لنا».
- Getty Images Sport
استقبال عدائي عند العودة إلى الوطن
تداعيات كأس العالم لاحقت باريديس حتى عودته إلى كرة القدم المحلية في الأرجنتين. خلال مباراة خاضها مؤخرًا مع فريق بوكا جونيورز، احتاج لاعب خط الوسط إلى حماية من شرطة مكافحة الشغب أثناء محاولته تنفيذ ركلة ركنية. فقد استهدف مشجعون معادون من فريق نيويلز أولد بويز اللاعب، وقاموا بإلقاء مقذوفات ردًا على تصرفاته خلال فترة التوقف الدولي.
وتشير هذه الضغوط المتزايدة، على الصعيدين المحلي والدولي، إلى أن «الرجل القوي» في خط وسط المنتخب الأرجنتيني مستعد لتغيير مساره. وبما أن باريديس خاض 84 مباراة دولية، لم يعد لديه ما يثبته من حيث الألقاب، بعد أن فاز بأكبر الجوائز المتاحة في ملاعب كرة القدم.
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