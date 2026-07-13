زعم نجم المنتخب الإنجليزي السابق، جو كول، في تصريح مثير أن "الأسود الثلاثة" سوف "يُرسلون ليونيل ميسي إلى الفراش" عندما يواجهون الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم. وعلى الرغم من المهمة الشاقة المتمثلة في مواجهة الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات، يصر كول على أن السرعة الفائقة التي يمتلكها المنتخب الإنجليزي ستكون أكبر من أن يتحملها "الألبيسيليستي".
"سنرسله إلى الفراش".. أسطورة إنجلترا يتوقع إقصاء ميسي والأرجنتين من كأس العالم
توقعات كول الجريئة لصدام أتلانتا
بلغت التوقعات ذروتها مع استعداد إنجلترا لخوض نصف نهائي كأس العالم للمرة الرابعة، ويقود كول المشهد بتوقع جريء. وفي حديثه عبر بودكاست "The Rest is Football"، أصر الجناح السابق لتشيلسي ووست هام على أن رجال توماس توخيل يمتلكون بالضبط ما يلزم لتحييد أعظم لاعب في التاريخ. وقال كول في البودكاست: "سيتعين علينا إرسال ليونيل ميسي إلى الفراش، وسوف نرسله إلى الفراش بالفعل".
وعندما حذره زميله المحلل ميكا ريتشاردز من الإدلاء بمثل هذا التصريح، رفض كول التراجع، مضيفًا: "نحن كذلك، بنسبة 100%. أقولها الآن، إنجلترا ستتأهل إلى نهائي كأس العالم، نحن نمتلك سرعة كبيرة للغاية بالنسبة للأرجنتين وسوف نهزمهم، إنني أشعر بذلك في عظامي!".
- AFP
الطريق إلى نصف النهائي
وصلت إنجلترا إلى هذه المرحلة بعد فوزها في ربع النهائي بنتيجة 2-1 على النرويج، حيث كانت ثنائية جود بيلينجهام حاسمة. ورغم أن الأداء كان بعيدًا عن المتعة المعهودة، إلا أن النتيجة أبقت حلم التتويج بأول لقب لكأس العالم منذ عام 1966 حيًا. في المقابل، خاضت الأرجنتين مسارًا أكثر إرهاقًا، حيث احتاجت إلى وقت إضافي لتجاوز منتخب سويسري عنيد أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد بريل إمبولو.
في النهاية، أنهت أهداف جوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز الصمود السويسري، رغم فشل ميسي في هز الشباك لأول مرة في البطولة خلال تلك المباراة. وعلى الرغم من هذا الصيام التهديفي، لا يزال النجم المخضرم يتربع على صدارة هدافي البطولة الحالية مناصفة مع قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي برصيد ثمانية أهداف. ويلقي حضوره بظلاله بقوة على مواجهة الأربعاء، لكن كول يعتقد أن الصلابة الدفاعية لإنجلترا قادرة على تحمل الضغط.
آراء متضاربة حول حظوظ إنجلترا
ورغم أن تفاؤل كول يعانق السماء، إلا أنه ليس الجميع مقتنعًا بأن إنجلترا هي المرشح الأوفر حظًا. فقد قدم الدولي الاسكتلندي السابق ألي مكويست تقييمًا أكثر توازنًا للفرق المتبقية، حيث صنف إنجلترا خلف بعض منافسيها الأوروبيين. وأشار مكويست: "في الوقت الحالي، تعتبر إنجلترا ثالث أفضل فريق متبقٍ في البطولة. تبدو فرنسا وكأنها الفريق الأفضل، لكن يجب التركيز على نصف النهائي".
وأضاف: "لكن الخبر السار هو أنكم تلعبون ضد فريق أعتقد أنكم أفضل منه. أرى أن إنجلترا أفضل من الأرجنتين. دفاعيًا، الأرجنتين ليست رائعة، لكن من الناحية الهجومية، نعلم أن ميسي قادر على ابتكار شيء من العدم وهذا هو الأمر الذي يجب الحذر منه. ولكن يا لها من مباراة نترقبها هناك".
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ميسي يتطلع بلهفة لصدام "الأسود الثلاثة"
في المقابل، يبدو الرجل الذي يقف في قلب هذه الزوبعة متحمسًا بنفس القدر لهذه المواجهة. أشار ميسي بالفعل إلى أن هذا النصف نهائي "خاص" بينما يستعد للقائه الأول مع الأسود الثلاثة. وقال ميسي: "اللعب ضد إنجلترا أمر خاص لأنهم قوة عظمى، والمباريات ضد القوى العظمى تكون دائماً مميزة".
وأضاف: "على المستوى الشخصي، هذه هي المرة الأولى التي سألعب فيها ضدهم. لقد لعبت ضد الجميع باستثناء إنجلترا، لذا سيكون الأمر رائعاً لهذا السبب أيضاً. وسنعيش اللحظة كما هي: نصف نهائي كأس عالم ضد قوة عظمى، فريق رائع، وسنحاول الوصول في أفضل حالة ممكنة للمنافسة مرة أخرى".
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