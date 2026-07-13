"سنرسله إلى الفراش".. أسطورة إنجلترا يتوقع إقصاء ميسي والأرجنتين من كأس العالم

بلغت التوقعات ذروتها مع استعداد إنجلترا لخوض نصف نهائي كأس العالم للمرة الرابعة، ويقود كول المشهد بتوقع جريء. وفي حديثه عبر بودكاست "The Rest is Football"، أصر الجناح السابق لتشيلسي ووست هام على أن رجال توماس توخيل يمتلكون بالضبط ما يلزم لتحييد أعظم لاعب في التاريخ. وقال كول في البودكاست: "سيتعين علينا إرسال ليونيل ميسي إلى الفراش، وسوف نرسله إلى الفراش بالفعل".

وعندما حذره زميله المحلل ميكا ريتشاردز من الإدلاء بمثل هذا التصريح، رفض كول التراجع، مضيفًا: "نحن كذلك، بنسبة 100%. أقولها الآن، إنجلترا ستتأهل إلى نهائي كأس العالم، نحن نمتلك سرعة كبيرة للغاية بالنسبة للأرجنتين وسوف نهزمهم، إنني أشعر بذلك في عظامي!".