جراح ليونيل ميسي تُفتح من جديد.. أليكسيا بوتياس "الملكة التي أعادت أوجاع برشلونة" في حفل الكرة الذهبية!

رغم فشل الجوهرة الإسبانية لامين يامال في التتويج بـ"الكرة الذهبية" لعام 2026؛ إلا أن العملاق الكتالوني برشلونة سيطر على معظم جوائز الحفل، الذي أُقيم في العاصمة البريطانية لندن.

نعم.. برشلونة عاش ليلة فريدة من نوعها؛ بحصوله على لقب أفضل نادٍ في العالم "فئة السيدات"، بالإضافة إلى تتويج يامال ومواطنته الإسبانية فيكي لوبيز بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب ولاعبة شابة لعام 2026.

ولم ينتهِ الأمر هنا؛ فقد تم اختيار المدير الفني لفريق السيدات بير روميو، كـ"أفضل مدرب" في فئته، مع تتويج كاتا كول بجائزة "ياشين" لأفضل حارسة مرمى في العالم.

لكن.. كان لزامًا على برشلونة أن يستعيد أوجاعه خلال حفل "الكرة الذهبية" 2026، وهذه المرة مع أسطورته الإسبانية أليكسيا بوتياس؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا..