Mark Doyle و علي رفعت

ليونيل ميسي "ختم كرة القدم" في عام 2022.. فما الذي يدفع "أعظم لاعب في التاريخ" إلى لعب كأس العالم 2026 مرة أخرى؟

أدرج مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني اسم ليونيل ميسي في تشكيلة منتخب بلاده المشاركة في كأس العالم 2026 يوم الخميس، على الرغم من أن قائد الفريق ليس «في كامل لياقته البدنية». وبالطبع، لم يكن أي من هذين الأمرين مفاجئًا بشكل خاص. فقد كان من المتوقع على نطاق واسع أن يكون ميسي جزءًا من مسيرة «الألبيسيليستي» للدفاع عن اللقب — تمامًا كما كان من غير المرجح دائمًا أن يكون في أفضل حالاته البدنية.

يبلغ ميسي 38 عامًا، وسيبلغ 39 عامًا في وقت لاحق من هذا الشهر، لذا لم يكن من المفاجئ أن نسمع من نادي إنتر ميامي أنه يعاني حاليًا من «إجهاد مفرط مصحوب بإرهاق عضلي في أوتار الركبة اليسرى». فقد تعرضت تلك العضلة بالذات لضغط هائل على مدار أكثر من عقدين.

وبالتالي، يبدو من المنطقي أن نتساءل: لماذا لا يزال ميسي يدفع جسده إلى أقصى حدوده في وقت تقاعد فيه معظم لاعبي كرة القدم بالفعل؟ فليس الأمر وكأنه لا يزال لديه ما يثبته أو يحققه. لقد أكمل مسيرته الكروية بشكل أساسي بفوزه بكأس العالم الأخيرة في قطر، وبأسلوب مهيمن لدرجة أنه أنهى الجدل حول من هو أفضل لاعب في التاريخ مرة واحدة وإلى الأبد.

هل هناك حقًا ما يمكن أن يكسبه ميسي من المشاركة في نهائيات كأس العالم السادسة؟ أم أنه أصبح الآن واثقًا جدًا من مكانته كأسطورة حية لدرجة أنه يشعر أنه ليس لديه ما يخسره على الإطلاق؟...

    حلم تحقق

    لا يحظى معظم اللاعبين بفرصة اختيار موعد انتهاء مسيرتهم الدولية. فعادةً ما يُحرمون من حق اتخاذ هذا القرار - غالبًا على يد المدرب، وأحيانًا بسبب الإصابة.

    وحتى أولئك الذين يحالفهم الحظ في اتخاذ القرار بأنفسهم، نادراً ما يحالفهم الحظ في إنهاء مسيرتهم وهم في قمة المجد. لكن بالنسبة لميسي، كانت الفرصة سانحة أمامه للتقاعد وهو في قمة المجد، بعد فوزه بكأس العالم.

    لطالما كان رفع الكأس هدفه الأساسي، وكان عجزه عن محاكاة دييجو مارادونا بقيادة منتخب بلاده إلى الفوز على أكبر مسرح كروي يُستخدم منذ فترة طويلة كعصا يُضرب بها، كما لو أن ذلك ينتقص بطريقة ما من مسيرة لا مثيل لها من التميز المستمر.

    ومع ذلك، في الوقت الذي بدا فيه أن "حلم الطفولة" لميسي قد تلاشى بعد خروج الأرجنتين من دور الـ16 في كأس العالم 2018 في روسيا، حققه في ظروف لا تصدق على الإطلاق في قطر.


    عبقرية سريالية

    ما فعله ميسي في عام 2022 تحدى قوانين الفيزياء. كان يبلغ من العمر 35 عامًا آنذاك، ومع ذلك تفوق بفارق كبير على لاعبين أصغر منه بـ 15 عامًا - مثل يوسكو جفارديول، الذي شعر بالفخر بدلاً من الإحراج من هذه التجربة.

    قال المدافع بعد خسارة كرواتيا في نصف النهائي أمام الأرجنتين في لوسيل: "غدًا سأتمكن من إخبار الأطفال أنني راقبت ميسي لمدة 90 دقيقة".

    لم يكن جفارديول هو المنافس الوحيد الذي شعر بالفخر لمشاركته الملعب مع لاعب يبدو موهوباً لدرجة يصعب تصديقها. "يبدو وكأنه مزيف على أرض الملعب"، اعترف الأسترالي كيانو باكوس. "إنه أمر غير واقعي مدى براعته".

    أصبحت أداءات ميسي المذهلة أكثر تميزاً لكونها جاءت تحت ضغط لا يصدق. بعد وصولها إلى قطر بسلسلة من 36 مباراة دون هزيمة، كانت الأرجنتين، بطلة كوبا أمريكا، على شفا خروج مبكر محرج بعد تعرضها لخسارة مفاجئة أمام السعودية في مباراة افتتاح البطولة، مما يعني أن مؤهلات ميسي كقائد للفريق أصبحت موضع تساؤل مرة أخرى.


    هوليوود في أبهى صورها

    ومع ذلك، عندما كانت بلاده في أمس الحاجة إليه، استجاب ميسي لنداء الأرجنتين، وحقق الاختراق الحاسم في المباراة الحاسمة أمام المكسيك، ليصبح أول لاعب يسجل أهدافاً في كل من دور المجموعات ودور الـ16 ودور ربع النهائي ودور نصف النهائي والنهائي، حيث فازت الألبيسيليستي بكأس العالم لأول مرة منذ عام 1986 - وهو أمر مناسب للغاية، لأنه لم يسيطر أي لاعب على البطولة بنفس الدرجة منذ مارادونا.

    بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة للمرة الخامسة في ثماني مباريات، لم يكن ميسي ليأمل في نهاية أسعد من هذه. كان الأمر أشبه بفيلم هوليوودي، حتى أنه بدا في النهاية وكأنه البطل الطيب الذي نال الفتاة في النهاية.

    "إنه جنون"، قال لموقع TyC وهو يحمل الكأس، "انظروا كم هي رائعة! كنت أرغب فيها بشدة. كان لديّ رؤية بأن هذه ستكون الكأس المنشودة... كانت تقترب أكثر فأكثر.

    "كنت محظوظاً لأنني حققت كل شيء في مسيرتي... وهذا الشيء الذي كان ينقصني أصبح هنا. أردت أن أختتم مسيرتي بهذا. لم يعد بإمكاني أن أطلب أي شيء آخر، الحمد لله، لقد أعطاني كل شيء." ومع ذلك، قرر ميسي ألا يرحل مع غروب الشمس.

    يستمتع بالمجد

    وبعد أن انتظر ميسي كل هذه المدة الطويلة ليحمل كأس العالم بين يديه، فربما لم يكن من المستغرب ألا يتعجل في التخلي عنه.

    "سأعود بالكأس إلى الأرجنتين لأستمتع به معكم"، قال للمشجعين الذين كانوا يشاهدون المباراة في وطنهم، في أعقاب ما يمكن وصفه بأفضل نهائي على الإطلاق. "أحب ما أفعله، وأحب أن أكون في المنتخب الوطني، وأريد أن أستمر في خوض بضع مباريات أخرى بصفتي بطل العالم".

    لقد استحق هذا الحق بالتأكيد. لقد بذل كل ما في وسعه من أجل لحظة مجده؛ وكان من حقه تماماً أن يستمتع بها.

    لكن ما تلا ذلك لم يكن مجرد جولة انتصار. سرعان ما أصبح واضحاً أن ميسي يريد المزيد من الميداليات. لم يكن لديه أي نية للتقاعد. كانت إرادته المُستخف بها للفوز قوية كما كانت دائماً.

    ومع ذلك، كان السبب الرئيسي وراء استمرار ميسي في اللعب مع الأرجنتين هو أنه كان يستمتع بذلك كثيرًا.

    عامل سكالوني

    من الواضح أن الفوز بكأس العالم قد غيّر كل شيء بالنسبة لميسي. فقد أزال عنه عبئًا كان يحمله منذ أن أعلنه مارادونا بنفسه وريثًا له. لقد حرره هذا الفوز. ومع ذلك، كان ميسي أول من اعترف بأنه على الرغم من تميزه الفردي في قطر، فقد كان الفوز في الأساس ثمرة جهد جماعي - ولهذا السبب كان يعني له كل شيء.

    حتى تعيين ليونيل سكالوني مدرباً للأرجنتين، لم يسبق له أن شعر بمثل هذا الارتباط العميق مع مدرب أو حتى مع مجموعة من اللاعبين.

    قال ميسي لشبكة ESPN في ديسمبر الماضي: "أعتقد أنه منذ اليوم الأول، وضع فكرة محددة، وأفضل ما فعله - بخلاف طريقة تعامله مع المباراة أو طريقة إعداده لها - هو قربه من المجموعة". "الطريقة التي يعامل بها اللاعبين، والطريقة التي يتواصل بها مع كل واحد منهم، لأنه يعرفهم كأشخاص ويعرف كيف يتحدث مع كل واحد منهم، لأنه بنى هذا الفريق بنفسه، وجلب لاعبين جدد، حتى لاعبين لم يكونوا معروفين في كرة القدم الأرجنتينية.

    "نحن مجموعة رائعة نتفاهم جيدًا، ولكن في المباريات التدريبية أو بعض التمارين، إذا كان عليهم أن يبذلوا جهدًا كبيرًا، فإنهم يبذلونه. الجميع يبذل قصارى جهده، وهذه قوة كبيرة لهذه المجموعة ولهذا المنتخب الوطني.

    "سكالوني وطاقمه هم من بنوا كل هذا. الأجواء اليومية تنبع منهم." لكن من الواضح أن ميسي لعب دوره أيضًا.


    مهمة أخيرة لـ "تشكيلة ميسي"

    على الرغم من كل الانتقادات التي وجهت إلى قيادته للفريق، نضج ميسي بلا شك في دوره القيادي على مر السنين، أي أنه تحول من شخصية معروفة بصمتها الشديد، والتي كانت تفضل أن تتحدث قدمه اليسرى نيابة عنه، إلى شخص يوجه وابلًا من الكلمات إلى خصومه الذين يبلغ طولهم 6 أقدام و6 بوصات في النفق بعد المباريات. كان هذا جانبًا من شخصية أفضل لاعب في العالم لم يسبق لمعظمنا رؤيته من قبل، لكن زملاءه في الفريق رأوه - وأحبوه بسببه.

    وصف إميليانو مارتينيز اللاعبين بعبارة شهيرة بأنهم "أسود تقاتل من أجل ميسي"، واعترف خوليان ألفاريز قبل كأس أمريكا الجنوبية الأخيرة بأن الفريق بأكمله كان سعيداً بوجود قائدهم المحبوب معهم لأنه يجعل كل شيء "أفضل".

    أصبحت الأرجنتين في الأساس مجموعة من الإخوة - أو، كما قال الفريد من نوعه خورخي فالدانو، النظير الكروي لفيلم "أوشنز 11".

    قال الفائز بكأس العالم 1986 لصحيفة "ذا غارديان": "رأيت صورة للاعبين وهم ينزلون من الحافلة، وميسي في المقدمة، والباقون خلفه، محيطين به في شكل مثلث - وهذا له قيمة رمزية لا تحتاج إلى تعليق، لكنها تفسر ماهية الأرجنتين". "ترى السعادة التي يشعر بها ليو: إنه متحرر".

    كان لا يزال هناك بعض الشك حول ما إذا كان سيستمر في اللعب حتى عام 2026. ففي النهاية، كانت مشاركة ميسي في كوبا أمريكا 2024 قد قُطعت بسبب الإصابة؛ وقد يكون الأمر كذلك بالنسبة لكأس العالم.

    لكن بالنسبة لسكالوني، فإن ضم ميسي أمر بديهي. حتى في سن 38، لا يزال يسجل الأهداف ويمرر الكرات التي لا يستطيع أحد غيره رؤيتها، ناهيك عن تنفيذها، في حين أن تأثيره على بقية المجموعة هو شيء يقول سكالوني إنه لم يره من قبل - ولهذا السبب كان يتحدث عن حجز مكان في تشكيلته لعام 2026 لميسي منذ عام 2022.

    هناك مخاوف في بعض الأوساط من أن ميسي قد يهدد بتشويه إرثه في الولايات المتحدة، لكن من الصعب تصور كيف يمكن أن يحدث ذلك. على عكس منافسه اللدود كريستيانو رونالدو، فقد فاز ميسي بالفعل بكأس العالم. لا شيء يمكن أن ينتقص مما حققه بالفعل. لقد أكمل مسيرته الكروية قبل أربع سنوات؛ والآن هو يستمتع بها فحسب.

