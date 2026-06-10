"من الصعب على المنافسين هزيمتنا" .. ليونيل ميسي يقطع وعدًا لجماهير الأرجنتين ورسالة تحذير للخصوم!

بعد مساهمته في الفوز بنتيجة "3-0" على أيسلندا، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب جوردان-هير في ألاباما، أثبت ميسي أنه لا يزال النجم الأبرز في تشكيلة منتخب الأرجنتين رغم بلوغه الـ38 من عمره.

دخل ابن مدينة روزاريو المباراة في الدقيقة 70، وبضربة جزاء متقنة، لم يكتفِ ميسي بتحقيق الفوز فحسب، بل وصل أيضًا إلى 117 هدفًا مع منتخب بلاده، وذلك بعد تعافيه من مشكلة بدنية بسيطة.

بعد المباراة، أعرب ميسي عن ارتياحه لحالته البدنية لقناة TyC Sports قائلاً: "استمتعت بالمباراة منذ البداية، كنت متشوقاً للعب منذ فترة لأنني وصلت وأنا أعاني من هذا الانزعاج. أنا سعيد، وأستمتع بكل لحظة، ومتحمس كالعادة".

وأضاف: "شعرت بشعور رائع، كنت حريصاً على البدء والتخلص من المخاوف التي تراودك عندما تعاني من هذا الانزعاج، حتى أتمكن من اللعب بحرية. أمامنا أسبوع لإعداد الجميع ليكونوا جاهزين للمباراة الافتتاحية".