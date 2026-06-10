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Donny Afroni و محمد سعيد

"من الصعب على المنافسين هزيمتنا" .. ليونيل ميسي يقطع وعدًا لجماهير الأرجنتين ورسالة تحذير للخصوم!

ليونيل ميسي
الأرجنتين
كأس العالم
آيسلندا
المباريات الودية

الحماس يسيطر على أسطورة الأرجنتين بعد تحطيم رقم قياسي تاريخي

أشاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بفرص منتخب بلاده في الدفاع عن لقبها في كأس العالم بعد فوزها الساحق 3-0 على أيسلندا في آخر مباراة تحضيرية لها قبل المشاركة في مونديال 2026.

وفور مشاركة نجم إنتر ميامي، بعد دخوله الملعب كبديل في الشوط الثاني، نجح في مضاعفة خطورة منتخب الأرجنتين وسجل هدفًا من ركلة جزاء ليرفع رصيده التهديفي إلى 117 هدفًا مع منتخب راقصي التانجو.

  • عودة ميسي إلى كامل لياقته البدنية

    بعد مساهمته في الفوز بنتيجة "3-0" على أيسلندا، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب جوردان-هير في ألاباما، أثبت ميسي أنه لا يزال النجم الأبرز في تشكيلة منتخب الأرجنتين رغم بلوغه الـ38 من عمره.

    دخل ابن مدينة روزاريو المباراة في الدقيقة 70، وبضربة جزاء متقنة، لم يكتفِ ميسي بتحقيق الفوز فحسب، بل وصل أيضًا إلى 117 هدفًا مع منتخب بلاده، وذلك بعد تعافيه من مشكلة بدنية بسيطة.

    بعد المباراة، أعرب ميسي عن ارتياحه لحالته البدنية لقناة TyC Sports قائلاً: "استمتعت بالمباراة منذ البداية، كنت متشوقاً للعب منذ فترة لأنني وصلت وأنا أعاني من هذا الانزعاج. أنا سعيد، وأستمتع بكل لحظة، ومتحمس كالعادة".

    وأضاف: "شعرت بشعور رائع، كنت حريصاً على البدء والتخلص من المخاوف التي تراودك عندما تعاني من هذا الانزعاج، حتى أتمكن من اللعب بحرية. أمامنا أسبوع لإعداد الجميع ليكونوا جاهزين للمباراة الافتتاحية".

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  • Lionel MessiGetty Images

    ليونيل يتلاعب بالأرقام القياسية

    في سن 38 عامًا و11 شهرًا و14 يومًا، أصبح ميسي رسميًا أكبر لاعب يسجل هدفًا مع منتخب الألبيسيليستي. وكان هذا الرقم القياسي مسجلاً سابقًا باسم الأسطورة أنخيل لابرونا، الذي احتفظ به منذ عام 1957.

    وكان نجم ريفر بليت قد سجل آخر أهدافه الدولية في سن 38 عامًا و9 أشهر و8 أيام، في مباراة لا تُنسى ضد البرازيل.

    وشكلت مشاركة ميسي على أرض الملعب ضد أيسلندا فجر اليوم، ظهوره الرسمي رقم 199 مع الأرجنتين، حيث يؤكد هذا الرقم مكانته كلاعب صاحب أكبر عدد من المشاركات الدولية في تاريخ البلاد.

    وعلى الرغم من خسارته لرقم الأهداف، لا يزال لابرونا يحمل رقمًا قياسيًا آخر للأرجنتين، إذ أنه يعتبر أكبر لاعب سنًا خاض مباراة مع المنتخب الوطني، حيث شارك في كأس العالم 1958 في السويد وهو في سن 39 عامًا و260 يوماً.

    وبما أن ميسي سيبلغ 39 عامًا خلال كأس العالم الحالية، فلن يتمكن من تجاوز هذا العمر المحدد في هذه البطولة.

  • Messi ArgentinaGetty Images

    طموح لا يهدأ لراقصي التانجو

    أكد ميسي بوضوح أن النجاحات السابقة لم تقلل من حدة التنافسية لدى المنتخب الأرجنتيني، مشددًا على أن عقلية الفريق لا تزال كما كانت عندما وصل إلى قمة كرة القدم العالمية في قطر، وأن التزامه تجاه القميص أمر غير قابل للتفاوض قبل المباراة الافتتاحية المقبلة في دور المجموعات ضد الجزائر.

    وعند سؤاله عن التوقعات بتكرار هذا الإنجاز، كان اللاعب رقم 10 واضحًا، حيث قال: "كما هو الحال دائمًا، كلما بدأت منافسة، لا سيما كأس العالم، أشعر بحماس كبير. قلت في ذلك الوقت إن هذه المجموعة لن تخيب آمالهم، وقد أثبتوا ذلك هذا العام، حيث نافسوا بغض النظر عن الخصم أو المنافسة، وواصلوا إظهار أن لديهم نفس الرغبة والحماس للمنافسة".

    وأوضح: "إنها مجموعة فائزة تريد دائمًا المزيد. سنتقدم خطوة بخطوة، كالعادة، لكن بحماس كبير وإثارة وقناعة بما نحن قادرون عليه".

  • Lionel MessiGetty Images

    تحذير مباشر للمنافسين

    يدرك ميسي أن لقب "حامل اللقب"، يضع عبئًا ثقيلًا على عاتق الأرجنتين، لكنه حذر من أن هزيمتها لن تكون سهلة، حيث ناشد القائد الروح التنافسية التي ميزت فترة ليونيل سكالوني كمدرب، وطلب من الجماهير الحفاظ على ثقتها باللاعبين الذين أظهروا بالفعل قوة شخصية في أصعب المباريات.

    وفيما يتعلق بالالتزام الذي يمكن توقعه من الفريق، أكد ميسي: "هذه المجموعة تستحق كل ما يحدث لها. سنبذل قصارى جهدنا كما فعلنا دائماً، حتى لا يشك أحد في أننا سنقدم كل ما لدينا، كما فعلنا جميًعا وكما كنا نفعل طوال هذا الوقت".

    وختم: "أحيانًا ينجح الأمر، وأحياناً لا، لكننا كنا محظوظين في السنوات الأخيرة بتحقيق نتائج إيجابية. الأمر صعب، ويزداد صعوبة في كل مرة، لكننا اعتدنا عليه واعتاد عليه المشجعون، وسنحاول تكرار ذلك. قد يحدث ذلك أو لا يحدث، فهذه هي كرة القدم. لا شك في أنه سيكون من الصعب على منافسينا هزيمتنا لأننا فريق تنافسي للغاية".

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