"من الصعب على المنافسين هزيمتنا" .. ليونيل ميسي يقطع وعدًا لجماهير الأرجنتين ورسالة تحذير للخصوم!

في سن 38 عامًا و11 شهرًا و14 يومًا، أصبح ميسي رسميًا أكبر لاعب يسجل هدفًا مع منتخب الألبيسيليستي. وكان هذا الرقم القياسي مسجلاً سابقًا باسم الأسطورة أنخيل لابرونا، الذي احتفظ به منذ عام 1957.
وكان نجم ريفر بليت قد سجل آخر أهدافه الدولية في سن 38 عامًا و9 أشهر و8 أيام، في مباراة لا تُنسى ضد البرازيل.
وشكلت مشاركة ميسي على أرض الملعب ضد أيسلندا فجر اليوم، ظهوره الرسمي رقم 199 مع الأرجنتين، حيث يؤكد هذا الرقم مكانته كلاعب صاحب أكبر عدد من المشاركات الدولية في تاريخ البلاد.
وعلى الرغم من خسارته لرقم الأهداف، لا يزال لابرونا يحمل رقمًا قياسيًا آخر للأرجنتين، إذ أنه يعتبر أكبر لاعب سنًا خاض مباراة مع المنتخب الوطني، حيث شارك في كأس العالم 1958 في السويد وهو في سن 39 عامًا و260 يوماً.
وبما أن ميسي سيبلغ 39 عامًا خلال كأس العالم الحالية، فلن يتمكن من تجاوز هذا العمر المحدد في هذه البطولة.