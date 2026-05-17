لا يكتفي بمران إنتر ميامي: ميسي يخضع لـ"نظام قاسٍ" من أجل التحضير لكأس العالم 2026

ويأمل دي بول في الانضمام إلى ميسي في تشكيلة المنتخب الأرجنتيني عندما تخوض الأرجنتين منافسات المجموعة J في كأس العالم 2026، إلى جانب الجزائر والنمسا والأردن. وقبل انطلاق البطولة، سيخوض فريق ليونيل سكالوني مباراتين وديتين ضد هندوراس وأيسلندا استعدادًا لمساعيه نحو الفوز بلقب كأس العالم للمرة الرابعة.
بالنسبة لميسي، يظل التركيز منصبًا بالكامل على الوضع الحالي. بفضل مدرب مخصص وجدول تدريبي صارم إلى جانب دي بول، يبذل الأسطورة الأرجنتينية كل ما في وسعه لضمان أن تتناسب لياقته البدنية مع قدراته الفنية التي لا مثيل لها، عندما تنطلق البطولة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.