لا يكتفي بمران إنتر ميامي: ميسي يخضع لـ"نظام قاسٍ" من أجل التحضير لكأس العالم 2026

على الرغم من فوزه بجميع الألقاب الكبرى في عالم كرة القدم، يُقال إن ميسي يعمل بجد أكثر من أي وقت مضى خلف الكواليس.

ووفقًا لدي بول، فإن قائد إنتر ميامي قد أدرج حصة تدريبية مزدوجة في روتينه اليومي، بالإضافة إلى التزاماته المعتادة مع النادي.

وفي مقابلة مع Lo del Pollo، أوضح دي بول أن هذا البرنامج التدريبي المتخصص مطبّق منذ عدة أشهر، مضيفًا: "منذ شهرين إلى ثلاثة أشهر، لدينا برنامج تدريبي يتجاوز ما نقوم به في النادي، ونحن الاثنان نبذل قصارى جهدنا للوصول إلى أفضل لياقة بدنية".

واستطرد "اقترحنا على أنفسنا حصة تدريبية مزدوجة، ويكون مدربنا معنا، ونبذل كل ما في وسعنا".