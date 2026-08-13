هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

Goal.com
مباشرالتذاكر
Lionel Messi gfx (Goal only)Getty/gemini
محمود خالد

عناق أهم من المباراة: سنة الوجع تكتمل .. تألق ميسي يستسلم أمام انتفاضة ليون والمعبد سينهار قريبًا!

فقرات ومقالات
ليونيل ميسي
إنتر ميامي
كلوب ليون
كأس الدوريات الأمريكية

ميسي يودع بطولة جديدة..

هل قرر ليونيل ميسي تعليق نشاطه مع إنتر ميامي بعد وفاة والده؟ الإجابة رد عليها القائد الأرجنتيني على الفور، ليس بالأقوال، بل بالأفعال.

ميسي الذي فقد والده قبل أيام، ردّ على كل من تنبأ بأنه سيبتعد لفترة، وقرر التواجد، بل المشاركة، في مباراة إنتر ميامي ضد ليون المكسيكي، ضمن بطولة كأس الدوريات "2026".

ولكن، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن؛ فميسي الذي شارك بديلًا مع بداية الشوط الثاني، تجرع مرارة الهزيمة على أرض ميامي، في ملعب نو، بنتيجة (2-3).

عودة حزينة، وليلة صعبة جديدة على ميسي، نستعرضها معكم كأبرز النقاط في السطور التالية..

  • لقطة المباراة .. لحظة عناق!

    كثيرًا ما نشاهد تلك اللقطات التي تعبّر عن الروح الرياضية، أو المواقف الأخلاقية داخل المستطيل الأخضر، رسالة لا جديدة، بأن الأخلاق تأتي قبل كل شيء.

    يوهان رومانا يطارد ميسي، يقطع كرته العرضية، تذهب إلى الخارج، والالتحام يتحول إلى لحظة عناق بين المدافع الكولومبي تجاه الأسطورة الأرجنتينية.

    ما بين لحظة دخوله إلى أرض الملعب، بديلًا مع بداية الشوط الثاني، إلى عناق رومانا، والتصفيق الحار من الجماهير التي شاهدت عودة قائد إنتر ميامي أخيرًا بعد رحلة كأس العالم، كانت كفيلة ليدرك ليونيل مدى توغله إلى قلوب الجماهير، خاصة وأنه وفاة والده كانت لها الوقع الأصعب على نفسه، بعدما فقد الصديق والسند، وودعه برسالة مؤثرة.

    "هذا العناق من ليون، ومن الجميع، ومن عالم كرة القدم، وهو لك يا ليونيل العزيز، كل الاحترام والمودة"، بتلك الكلمات، أرسى النادي المكسيكي، رسالة الاحترام والتقدير التي كان "لابولجا" يحتاج إليها، وسط تصفيق الجماهير، ثم تكلل بتوجه اللاعبين لتحية القائد صاحب الـ39 عامًا بعد صافرة النهاية.

    • إعلان
  • Lionel MessiGetty

    افتقدناك وسنفتقدك .. عودة منحوسة

    ما ذكرته سلفًا هو الوجه الإيجابي لتلك المباراة، ولكن ماذا عن الوجه المظلم؟ باختصار، إنتر ميامي ودّع البطولة.

    البطولة التي كانت بوابة ميسي لمعانقة الألقاب القارية مع إنتر ميامي، كانت شاهدة أيضًا على "تكريس" لحظته الصعبة، ورغم أن ليونيل قدم أداءً متميزًا مع دخوله في الشوط الثاني، إلا أن عودته أيضًا قد أصابتها حالة نحس، أودت بميامي خارج كأس الدوريات.

    قبل مشاركة ميسي، كان إنتر ميامي متقدمًا بهدف دانييل بينتر في الدقيقة 42، ومع الشوط الثاني، بدأت انتفاضة ليون، ميامي يضاعف النتيجة عن طريق يانيك برايت بالدقيقة 53، والخصم المكسيكي يرد بثلاثية عن طريق خوان دومينجيز ودانييل أركيلا (هدفين) في الدقائق 61 و50 و83.

    ميسي الذي شارك بديلًا لصاحب الهدف الأول، حاول صنع الخطورة بشتى الطرق في منطقة الخصم؛ انتشار في مختلف أرجاء الملعب، توغل إلى منطقة الجزاء، 109.8 متر قطعها ليونيل حاملًا للكرة في المستطيل الأخضر، خمس تسديدات منها ثلاث على المرمى، وأربع تمريرات مفتاحية لزملائه، ولكن ذلك لم يكن كافيًا لردع الثورة المكسيكية.

    ما بين سلاح "المرتدّات" وكسر الخطوط بالتمريرات البينية، استطاع ليون أن يجبر إنتر ميامي في آخر نصف ساعة على الارتكان إلى منطقته، في الوقت الذي ارتكز فيه ميسي بشكل أكبر في منتصف المنافس.

    وما بين رسالتي حسابي الدوري الأمريكي، وبطولة كأس الدوريات، بـ"مرحبًا بعودتك يا ليو، افتقدناك"، فإن البطولة القارية ستفتقده بالفعل، بعدما تزامنت عودته مع خروج إنتر ميامي.


  • سنة الوجع

    قبل ليلة التاسع عشر من يوليو، كان الحديث حول ما إذا كان ليونيل ميسي يستحق جائزة الكرة الذهبية، خاصة مع إشارة حساب البالون دور، إلى إمكانية منح الجائزة الفردية الأغلى في تاريخ اللعبة، إلى لاعبين محترفين في أي مكان في العالم، دون اشتراط اللعب في دوري أوروبي، رغم أن الحساب استعان بصورة كريستيانو رونالدو.

    ورغم أن الأحداث الصعبة لم تبدأ مع ميسي في تلك الليلة، إلا أنها كانت فارقة للغاية، وقد تكون تمهيدًا لـ"سنة الوجع" للقائد الأرجنتيني الذي صال وجال، واختتم اللعبة كما يُقال.

    * خروج مبكر من دوري أبطال الكونكاكاف.

    * خسارة نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا.

    * وفاة والد ليونيل ميسي.

    * خروج من كأس الدوريات 2026.

    مؤشرات بالتتابع على انهيار المعبد فوق ميسي، في تلك السنة، ليبق الأمل الوحيد نحو خاتمة جيدة، هو المنافسة على لقب الدوري الأمريكي MLS، الذي حصده إنتر ميامي لأول مرة في تاريخه، خلال العام الماضي.

    ميسي، في أقل من شهر، بدا وكأنه سيفقد كل المزايا التي تضمن له الكرة الذهبية لعام 2026، فرغم أنه عزف - منفردًا - لحن التأهل إلى نهائي كأس العالم، إلا أنه اختفى تمامًا أمام الإسبان، في أكثر مباراة حاسمة، وفقدان بالدموع اللقب، بعدما قدم بطولة مميزة، سجل فيها 8 أهداف و4 تمريرات حاسمة.

    وإذا ما نافس ميسي على الكرة الذهبية هذا العام، وهو سيناريو وارد بقوة، إلا أن ما يُحسب له، هو التأهل لنهائي المونديال فقط، دون إنجاز يُذكر مع إنتر ميامي، يقوّي حظوظه في التنافس، بعد الخروج من البطولات القارية، مع التنويه بأن الدوري لن يُحسم قبل نهاية العام، في الوقت الذي سيتم الكشف فيه عن الفائز بالكرة الذهبية في لندن، في حفل سيقام في 26 أكتوبر المُقبل.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • كلمة أخيرة..

    ما يُحسب لليونيل ميسي، بأنه عاد للمشاركة سريعًا مع إنتر ميامي، ليردّ على كافة التنبؤات حول تعليق نشاطه مع الفريق بعد وفاة والده، وأي حديث حول اعتزال محتمل، في الوقت الذي يستمر فيه عقده مع الإنتر حتى 2028.

    ولكن، رغم ما أظهره ميسي من رباطة جأش أمام ليون، إلا أن القائد الأرجنتيني، عليه أن يدرك بأن سنة الوجع، بنسبة كبيرة، قد تكتمل بخسارته للكرة الذهبية، بعدما خرج صفر اليدين، مع الأرجنتين وإنتر ميامي، فلا حقق لقب الهدّاف التاريخي للمونديال، ولم يفز بالحذاء الذهبي، وها هو يودّع بطولة قارية مع ميامي.

الدوري الأمريكي
ناشفيل crest
ناشفيل
ناشفيل
إنتر ميامي crest
إنتر ميامي
إنتر ميامي
الدوري المكسيكي الممتاز
نيكاسا crest
نيكاسا
نيكاسا
كلوب ليون crest
كلوب ليون
ليون