قلق معتاد قبل كأس العالم: ميسي يعاند الكرة في ملحمة فيلادلفيا .. ويكرر الأزمة التي سبقت "إنجاز" الأرجنتين!

مهرجان كروي ممتع، انتهى بكابوس يطارد عشاقه، ذلك هو الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي قاد إنتر ميامي لفوز دراماتيكي على فيلادلفيا يونيون بستة أهداف مقابل أربعة، ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

ميسي لم يسجل، ولكنه شارك في تلك الملحمة الكروية، التي شهدت 10 أهداف، وسجلت أعلى معدل أهداف في شوط واحد بتاريخ الـMLS، حينما انتهى الشوط الأول بالتعادل (4-4)، قبل أن تحسم كتيبة جوليرمو هويوس، اللقاء بهدفين جديدين في الشوط الثاني.

وجاءت سداسية إنتر ميامي، عن طريق جيرمان بيرتيرامي (هدفين د13 و41) ولويس سواريز (هاتريك د29 و44 و81) ورودريجو دي بول (د90+3)، بينما شهدت رباعية فيلادلفيا، هاتريك أيضًا من ميلان إليوسكي (د3 وركلتي جزاء د10 و45+8) وبرونو دامياني (د20).

