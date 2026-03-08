صار ضيفًا ثقيلًا: من زيارة ترامب إلى دي سي يونايتد .. لا مزيد من الألاعيب يا ميسي حتى يطمئن عشاق الكرة!

وتمكن ليونيل ميسي من التوقيع على هدفه رقم "899" في مسيرته الكروية، مع الأندية أو المنتخب الأرجنتيني، بطريقة أكثر من رائعة، بعد تمريرة من ماتيو سيلفيتي، ليضرب الكرة من أول لمسة، فوق الحارس داين سانت كلير.

لك أن تتخيل عزيزي القارئ، أننا نعيش في مرحلة فاصلة، يتنافس فيها لاعبان على الوصول إلى الألف هدف في مسيرتهما، وهو ليونيل ميسي، الذي بات أمامه 101 هدف، وكريستيانو رونالدو الذي يحتاج إلى 35 هدفًا لتحقيق هذا الرقم الإعجازي في كرة القدم، الذي لم تتمكن من تحقيقه منتخبات وطنية بأكملها.

وبخلاف ذلك، فإن هناك ظاهرة مميزة لميسي، منذ بداية الموسم الجاري "2026"، وهي أنه يسجل أهدافًا لأول مرة من ملعب المنافس، خلال الجولتين الثانية والثالثة.

* سجل هدفين ضد أولاندو، في أولى زيارة له على ملعب الخصم.

* سجل هدفًا ضد دي سي يونايتد، في أولى زيارة له على ملعب الخصم.

وطبقًا لذلك، فإن العنوان الأبرز لموسم ميسي مع "الهيرونز" هذا الموسم، هو تفنيد مقولة الغياب تهديفيًا عن مباريات إنتر ميامي الخارجية، وبدء العد من أجل حلم الألف هدف على غرار رونالدو.