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أحمد فرهود

كتيبة سكالوني تنقذ سمعة الكرة الأرجنتينية.. ورسالة سويسرية إلى برشلونة "فلتنسحب من هذه الصفقة الدفاعية"!

فقرات ومقالات
الأرجنتين
برشلونة
ليونيل ميسي
كريستيان روميرو
خوليان ألفاريز
ليونيل سكالوني
إنجلترا

الأرجنتين تطير إلى نصف النهائي..

"هل أنتم مستعدون لإحياء ذكريات الماضي؟!.. هل أنتم مستعدون للإثارة الكروية القادمة؟!"؛ هكذا جعلنا منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم نُردد، بعد تأهُله رسميًا إلى نصف نهائي كأس العالم 2026.

منتخب الأرجنتين تأهل إلى نصف نهائي المونديال؛ وذلك بعد فوزه الصعب على نظيره السويسري، بثلاثة أهداف لواحد.

الفوز الأرجنتيني على سويسرا؛ جاء بعد أن امتدت مباراة ربع نهائي كأس العالم 2026، إلى الشوطين الإضافيين.

وافتتح المنتخب الأرجنتيني الأهداف في الدقيقة العاشرة، بواسطة متوسط ميدانه أليكسيس ماك أليستر؛ بينما أدرك السويسريون التعادل عن طريق دان ندوي، في الدقيقة 67.

وفي الشوطين الإضافيين؛ ظهر خوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز، ليسجلا هدفي الانتصار في الدقيقتين 112 و120+1.

المهم.. بهذه النتيجة؛ سيضرب المنتخب الأرجنتيني موعدًا مع إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026، في إعادة لذكريات هدف "يد الرب" الشهير.

الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا سجل هدفًا بـ"يده"؛ ليقصي منتخب إنجلترا من ربع نهائي بطولة كأس العالم، عام 1986.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز الأرجنتين على سويسرا..

  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    منتخب الأرجنتين.. الهيمنة ضد سويسرا تتواصل

    واصل منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم "هيمنته"، في المواجهات المباشرة ضد سويسرا؛ وذلك بعد الفوز عليه (3-1)، في ربع نهائي بطولة كأس العالم 2026.

    المنتخب الأرجنتيني لم يعرف طعم الهزيمة ضد سويسرا، خلال 8 مواجهات مباشرة بينهما؛ وذلك على النحو التالي:

    * فوز: 6.

    * تعادل: 2.

    * أهداف مسجلة: 18.

    * أهداف مستقبلة: 4.

    وأساسًا.. هذه ثالث مرة يلتقي فيها المنتخبين، ببطولة كأس العالم؛ حيث فازت الأرجنتين على سويسرا، في نسخ 1966 و2014 و2026.

    إلا أننا شاهدنا صمودًا سويسريًا كبيرًا، في نسختي 2014 و2026؛ حيث لم ينهزم هذا المنتخب ضد الأرجنتين، إلا في الشوطين الإضافيين.

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  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    منتخب سويسرا.. هزم خطة ليونيل سكالوني ولكن!

    الآن.. لننتقل إلى مباراة الأرجنتين وسويسرا نفسها، في دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

    في هذه المباراة؛ شاهدنا المدير الفني للمنتخب الأرجنتيي ليونيل سكالوني، يلعب بـ"تحفظ دفاعي" في معظم الدقائق.

    اتجاه سكالوني إلى هذا الأسلوب، ضد منتخب سويسرا الأول لكرة القدم؛ جاء لمجموعة من الأسباب، على النحو التالي:

    * أولًا: الأهداف العديدة التي استقبلها المنتخب الأرجنتيني، في إقصائيات كأس العالم 2026.

    * ثانيًا: الفراغات التي ظهرت بوضح بين خطي الوسط والدفاع، في المباريات الأخيرة.

    إلا أن ذلك لم يمنع سويسرا من تشكيل خطورة على دفاعات الأرجنتين؛ بالإضافة إلى تسجيل هدف في شباك الحارس إيميليانو مارتينيز، عن طريق دان ندوي في الدقيقة 67.

    وسبب هذه الخطورة رغم التحفُظ الدفاعي؛ هو أن المنتخب السويسري كان يسحب الأرجنتينيين إلى الأمام، ثم يقوم بهجمات مرتدة سريعة.

    ليس هذا فقط.. في وقتٍ ما من عمر المباراة؛ سيطر السويسريون على الكرة تمامًا، وهددوا مرمى منتخب الأرجنتين بهجمات منظمة.

    ولم ينهار أداء سويسرا "الهجومي"؛ إلا بعدما لعب ناقصًا العدد، في أعقاب طرد المهاجم بريل إيمبولو في الدقيقة 72.

    هذا النقص العددي، ساهم أيضًا في انهيار لاعبي سويسرا بدنيًا؛ الأمر الذي استغلته الأرجنتين في الشوطين الإضافيين، بتسجيل هدفي الفوز (3-1).

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    إلى برشلونة.. فلتنسحب من هذه الصفقة الدفاعية!

    وبما أننا نتحدث عن دفاعات الأرجنتين؛ فيجب الوقوف عند اسم بعينه وهو كريستيان روميرو، نجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

    "لماذا هذا اللاعب بالذات؟!"؛ السبب هو أنه اسم تردد بقوة مؤخرًا، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

    بل أن صحيفة "سبورت"، كشفت عن أن البرتغالي ديكو، المدير الرياضي للعملاق الكتالوني برشلونة، جلس مع وكيل أعمال روميرو؛ لبحث إمكانية التعاقد معه بشكلٍ رسمي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

    وهُنا.. يجب القول إنه على برشلونة إعادة التفكير في هذه الصفقة؛ فلا خلاف على القوة البدنية لروميرو وشخصيته، ولكننا وجدنا في كأس العالم 2026 الآتي:

    * أولًا: صعوبة تعامل دفاعات الأرجنتين مع المرتدات؛ بما فيهم روميرو.

    * ثانيًا: تصرفات روميرو المتهورة في أحيانٍ كثيرة؛ والتي قد تكلفه بطاقات صفراء وحمراء.

    * ثالثًا: فشل روميرو مع باقي زملائه في دفاع منتخب الأرجنتين؛ في التعامل مع معظم الكرات العرضية.

    حتى في مواجهة سويسرا، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم 2026؛ تم ضرب الدفاعات الأرجنتينية بالهجمات المرتدة السريعة وكذلك العرضيات، في تواجد روميرو.

    ومن المعروف أن طريقة لعب برشلونة أساسًا، تعتمد على الدفاع المتقدم، مع ترك المساحات في الخلف؛ وهو الأمر الذي أثبت روميرو في بطولة كأس العالم 2026، عدم قدرته على التعامُل معه.

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  • Julian AlvarezGetty Images

    خوليان ألفاريز.. المكسب الأكبر للأرجنتين ضد سويسرا

    بعيدًا عن السلبيات؛ ربما يكون استعادة منتخب الأرجنتين لنجمه خوليان ألفاريز، هو "الفوز الأكبر" ضد سويسرا.

    ألفاريز قدّم بطولة كأس عالم سيئة للغاية في "2026"؛ وذلك بعدما كان أحد أبرز نجوم نسخة 2022، التي توّج منتخب الأرجنتين بلقبها.

    وغياب ألفاريز عن مستواه في مونديال 2026، يعود في المقام الأول إلى الضغطات المحيطة بمستقبله؛ حيث يرغب اللاعب في الانتقال إلى العملاق الكتالوني برشلونة، وسط رفض من ناديه أتلتيكو مدريد الإسباني.

    وربما لم يقدّم ألفاريز ذلك المستوى المبهر أيضًا ضد سويسرا، في ربع نهائي كأس العالم 2026؛ ولكنه تحسن بشكل كبير على الرغم من ذلك، كالتالي:

    * أولًا: التحرك بشكلٍ أفضل فوق أرضية الملعب.

    * ثانيًا: المحاولات على المرمى عكس السابق.

    * ثالثًا: كسر اللعنة بتسجيله هدفه الأول.

    نعم.. خوليان ألفاريز سجل هدفه الأول في كأس العالم 2026؛ وذلك بتسديدة مبهرة من خارج منطقة الـ18، عندما كانت النتيجة تُشير للتعادل (1-1).

    كل شيء كان رائعًا من ألفاريز، في هذا الهدف؛ سواء وقت اتخاذ القرار والقوة والتوجيه السليم، رغم أننا كنا نلعب في الدقيقة 112.

    وهذا أكبر دليل؛ لماذا برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانزي فليك، يتمسك بضم هذا اللاعب.

  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    كتيبة سكالوني.. عندما أنقذ الجيل الحالي سمعة الكرة الأرجنتينية!

    أخيرًا.. يجب الإشادة بالجيل الحالي لمنتخب الأرجنتين الأول، حتى ولو كان المستوى سيئًا للغاية في بطولة كأس العالم 2026؛ وآخره ضد سويسرا، في دور ربع النهائي.

    إلا أن هذا الجيل الذي يقوده المدير الفني الوطني ليونيل سكالوني؛ يحقق الإنجاز تلو الآخر مع منتخب الأرجنتين، وذلك على النحو التالي:

    * عام 2021: التتويج بلقب كوبا أمريكا.

    * عام 2022: التتويج بلقب كأس العالم.

    * عام 2022: التتويج بلقب فيناليسيما.

    * عام 2024: التتويج بلقب كوبا أمريكا.

    * عام 2026: الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم - حتى الآن -.

    كل ذلك؛ يأتي وسط اتهامات بشأن تورط الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في قضايا فساد مالي، وكذلك اعتداء جنسي من بعض المدربين على فتيات قاصرات.

    أي أن صورة الأرجنتين الكروية، التي تسوء بسبب الأخبار المنتشرة عن الاتحاد المحلي للعبة؛ يقوم المنتخب الوطني الأول بقيادة سكالوني بتحسينها، من خلال الإنجازات على أرضية الملعب.