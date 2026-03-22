ليواندوفسكي وبرشلونة، بوادر أولية لتجديد العقد: بين الدوري الأمريكي لكرة القدم ومحاولة يوفنتوس، المستقبل لم يتحدد بعد

أين سيلعب روبرت ليفاندوفسكي العام المقبل؟ تتزايد الشكوك حول مستقبل مهاجم برشلونة، كما تتزايد الشائعات حول الفريق الذي سينضم إليه. فعلى الرغم من بلوغه 37 عاماً، لا يزال ليفاندوفسكي أحد أفضل المهاجمين في أوروبا، وتثير فكرة التعاقد معه مجاناً اهتمام العديد من الأندية، ولا سيما يوفنتوس وميلان في إيطاليا.





لكن اللاعب البولندي لم يقرر بعد مستقبله، الذي قد يؤدي إلى بقائه مع البلوغرانا لمدة عام آخر. هذا ما أفاد به فابريزيو رومانو، حيث تحدث النادي عن تجديد محتمل مع وكيله زهافي، وهو نفس وكيل المدرب هانسي فليك.