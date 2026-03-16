ترجمه
ليني يورو تحث مانشستر يونايتد على تمديد عقد هاري ماجواير
يورو يضغط من أجل تجديد عقد ماجواير
يأمل يورو، مدافع وسط مانشستر يونايتد، بشدة أن يمدد النادي عقد ماغواير عقب فوز الفريق 3-1 على أستون فيلا. وكان اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا حازمًا في رده عندما سُئل عن مستقبل زميله البالغ من العمر 33 عامًا غير المؤكد في أولد ترافورد، في ظل المفاوضات الجارية حول تجديد العقد. وركز يورو بشكل كامل على قيمة زميله، قائلاً: "إذا تمكن من البقاء الموسم المقبل، فسيكون ذلك أمرًا جيدًا جدًا لنا. لذا آمل أن يمدد عقده ويبقى معنا. سنرى. سنرى على أي حال."
التوجيه على أرض الملعب
وأشاد المدافع الشاب بماجواير لمساعدته في التكيف مع كرة القدم الإنجليزية. وفي حديثه عن تأثير اللعب إلى جانب زميله، أضاف يورو: "اللعب مع هاري، بفضل خبرته الواسعة، يمنحني الكثير من النصائح، ويتحدث معي كثيرًا داخل الملعب. وهذا يساعدني كثيرًا." وشرح تفاصيل تواصلهم قائلاً: "إنه يتحدث معي دائمًا، مثل 'أين المهاجم؟' أحيانًا نتحدث قبل المباراة، وفي الشوط الأول، عن كيفية [تحسين] موقعي. لذا فإن اللعب معه مفيد جدًا لي."
معضلة كاسيميرو
كما يريد يورو أن يعيد النادي النظر في مستقبل كاسيميرو، الذي انضم إلى الفريق مقابل 70 مليون جنيه إسترليني في عام 2022. وعلى الرغم من تأكيد اللاعب البرازيلي رغبته في الرحيل هذا الصيف، يصر يورو على أن تأثيره لا يمكن تعويضه. وشرح قائلاً: "أعتقد أن الجميع كان يريد أن يبقى [كاسيميرو]. إنه لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا. وقد أظهر ذلك مرة أخرى [ضد أستون فيلا]. حتى في غرفة الملابس، يتمتع كل يوم بخبرة لا يمتلكها أي لاعب آخر في الفريق. لقد فاز بكل شيء. وهذا يساعدنا كثيرًا في المباريات وحتى خارج الملعب".
الأنظار تتجه نحو دوري أبطال أوروبا
يورو، الذي انضم إلى الفريق قادماً من ليل في عام 2024 مقابل 62 مليون يورو، خاض 27 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وساهم في دفع مانشستر يونايتد إلى المركز الثالث في الدوري. ومع اقتراب الفريق من حجز مقعده في دوري أبطال أوروبا، يقول يورو إن الفريق متحمس لمواجهة هذا التحدي.
وقال: "كل لاعب يريد أن يلعب في دوري أبطال أوروبا، خاصة عندما تلعب لمانشستر يونايتد".
"هذا النادي يجب أن يلعب في دوري أبطال أوروبا. نأمل أن نحقق ذلك الموسم المقبل.
"نحن نعلم أن كل مباراة مهمة، لكن هذه المباراة كانت مهمة بشكل خاص لأنهم [أستون فيلا] يتبعوننا مباشرة. نحن سعداء جدًا بالنتيجة".
