لينارت كارل، بطل بايرن ميونيخ الذي سجل هدفاً في الدقيقة 99: من 0-2 إلى 3-2 أمام فرايبورغ

بعد هدفي مانزامبي وهولر اللذين سجلا كلاهما في الشوط الثاني، جاءت عودة «الأحمر والأبيض» قبل ما يزيد قليلاً عن عشر دقائق من نهاية المباراة على يد توم بيشوف، الذي سجل هدف التعادل بعد عشر دقائق؛ وهذان هما أول هدفين لهذا اللاعب المولود عام 2005 في الموسم الحالي. هل انتهى الأمر؟ لا، على الإطلاق. جاء هدف الفوز لبايرن ميونيخ في الدقيقة 99، وسجله أصغر لاعب في الملعب: لينارت كارل، الذي أتم 18 عامًا في فبراير، وأصبح بالفعل لاعبًا أساسيًا في الفريق الحالي، على الرغم من أنه من مواليد عام 2008. في هذا الموسم، وبالنظر إلى الدوري والكؤوس، سجل 9 أهداف و6 تمريرات حاسمة في 35 مباراة.