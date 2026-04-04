بايرن ميونيخ لا يستسلم أبداً. حتى في أصعب المواقف، يثبت الفريق الألماني أقدامه ويواصل التقدم متغلبًا على العقبات هنا وهناك. وقد تكرر ذلك في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني، حيث واجه فريق فينسنت كومباني فريق فرايبورغ وفاز عليه بنتيجة 3-2 خارج أرضه. إنه فوز مهم يأتي بعد تأخر الفريق بهدفين، ومع بقاء ست جولات على نهاية الدوري، تم اتخاذ خطوة إضافية نحو الفوز باللقب: وبالنظر أيضًا إلى فوز دورتموند على أرض شتوتغارت، يتقدم بايرن اليوم بفارق 9 نقاط عن صاحب المركز الثاني.
ترجمه
لينارت كارل، بطل بايرن ميونيخ الذي سجل هدفاً في الدقيقة 99: من 0-2 إلى 3-2 أمام فرايبورغ
المباراة
بعد هدفي مانزامبي وهولر اللذين سجلا كلاهما في الشوط الثاني، جاءت عودة «الأحمر والأبيض» قبل ما يزيد قليلاً عن عشر دقائق من نهاية المباراة على يد توم بيشوف، الذي سجل هدف التعادل بعد عشر دقائق؛ وهذان هما أول هدفين لهذا اللاعب المولود عام 2005 في الموسم الحالي. هل انتهى الأمر؟ لا، على الإطلاق. جاء هدف الفوز لبايرن ميونيخ في الدقيقة 99، وسجله أصغر لاعب في الملعب: لينارت كارل، الذي أتم 18 عامًا في فبراير، وأصبح بالفعل لاعبًا أساسيًا في الفريق الحالي، على الرغم من أنه من مواليد عام 2008. في هذا الموسم، وبالنظر إلى الدوري والكؤوس، سجل 9 أهداف و6 تمريرات حاسمة في 35 مباراة.
جدول مباريات بايرن ميونيخ
في الجولة القادمة من الدوري، سيواجه بايرن ميونيخ فريق سانت باولي، والتي تأتي في جدول مباريات فريق كومباني بعد مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد (المقرر إجراؤها في 7 أبريل المقبل على ملعب البرنابيو)، وقبل مباراة الإياب التي ستقام في 15 أبريل على ملعب أليانز أرينا. ثم سيواجه بايرن ميونيخ فريق شتوتغارت في الدوري الألماني قبل مباراة نصف نهائي كأس ألمانيا ضد باير ليفركوزن في 22 أبريل (مباراة واحدة خارج أرضه). وستكون الجولات الأربع الأخيرة من الدوري ضد ماينز (خارج أرضه)، هايدنهايم (على أرضه)، فولفسبورغ (خارج أرضه) وكولونيا على أرضه.