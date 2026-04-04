ليفربول يمر بأسوأ موسم له منذ حقبة ما قبل يورغن كلوب، مع تزايد الضغوط على آرني سلوت عقب خسارة فريقه أمام مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

لم تكن الهزيمة في مانشستر مجرد ضربة لآمال ليفربول في الفوز باللقب فحسب؛ بل رسخت أيضًا مكانة هذا الموسم باعتباره أحد أسوأ المواسم التي مر بها النادي في العصر الحديث. فقد خسر «الريدز» حتى الآن 15 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وهو أعلى عدد من الهزائم في موسم واحد منذ موسم 2014-2015. في ذلك العام، تحت قيادة بريندان رودجرز، خسر النادي 18 مباراة وانتهى به المطاف خارج المراكز الأربعة الأولى.

تشكل هذه الإحصائيات قراءة قاتمة لمشجعي أنفيلد، خاصة بالنظر إلى التباين مع النجاح المستمر الذي تمتع به النادي خلال عهد يورغن كلوب. أثبت إرلينغ هالاند أنه المعذب الرئيسي مرة أخرى، حيث سجل ثلاثية ليصبح أول لاعب يسجل خمسة أهداف ضد ليفربول في موسم واحد منذ أن حقق مات لو تيسييه هذا الإنجاز مع ساوثهامبتون في موسم 1993-94. كما سجل أنطوان سيمينيو هدفاً، في حين زاد ركلة الجزاء التي أضاعها محمد صلاح من سوء الأمسية البائسة للزوار.



