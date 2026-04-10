ليفربول يلتقط المتشردين! رئيس مارسيليا الجديد ينتقد «الريدز» بسبب «خيبة الأمل» في الإنفاق
ريتشارد ينتقد إنفاق ليفربول
استغل الرئيس التنفيذي الجديد لنادي مرسيليا حفل تقديمه الرسمي يوم الجمعة لإرسال رسالة واضحة حول الإدارة المالية في كرة القدم الحديثة، حيث أشار بشكل خاص إلى ليفربول كمثال على الإنفاق غير الفعال. وفي حديثه إلى جانب المالك فرانك ماكورت، لم يتردد ريتشارد في مقارنة طموحات نادي مرسيليا بالعملاق الإنجليزي.
وأوضح ريتشارد: "مارسيليا جزء من تلك المجموعة الصغيرة من الأندية التي يجب أن تلعب في دوري أبطال أوروبا كل عام - وهذا يعني إنهاء الموسم ضمن المراكز الثلاثة الأولى في الدوري الفرنسي". "لكن الأمر لا يتعلق بالمال فقط. بعض الأندية أنفقت مبالغ ضخمة - مثل ليفربول، الذي استثمر 480 مليون يورو الصيف الماضي - ومع ذلك... لن أقول إنها فشل، لكن هناك الكثير من خيبة الأمل".
صيف مكلف في أنفيلد
تشير الأرقام التي ذكرها ريتشارد إلى صيف حافل بالتغييرات بالنسبة للنادي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي شهد عدة صفقات انتقالات ورحيل لاعبين بارزين.
تحت إشراف فريق التعاقدات، وافق ليفربول على صفقات لضم مواهب من الطراز الأول، بما في ذلك فلوريان فيرتز وألكسندر إيساك وهوغو إكيتيكي. وكان الهدف من هذه الموجة من الانتقالات هو إعادة النادي إلى قمة كرة القدم الأوروبية بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
وللمساعدة في تحقيق التوازن المالي بعد هذه الإنفاق السخي، وافق الريدز على بيع لويس دياز وداروين نونيز. ومع ذلك، على الرغم من انضمام بعض من أكثر اللاعبين الشباب المرغوبين في أوروبا، يبدو أن أداء النادي لم يثر إعجاب المراقبين مثل ريتشارد، مما دفعه إلى توجيه انتقادات علنية خلال أول ظهور إعلامي له في ملعب فيلودروم.
فترة الانتقال التي يمر بها نادي مرسيليا
ورغم انتقاد ريتشارد للأوضاع في ميرسيسايد، فإنه يرث ناديًا يمر حاليًا بعملية إصلاح هيكلي كبيرة. فقد ترك رحيل الرئيس السابق بابلو لونغوريا والمدرب روبرتو دي زيربي، الذي يحظى بتقدير كبير، هذا العملاق الفرنسي في حالة من التقلب. وتعوّل الإدارة الآن على قيادة ريتشارد لتثبيت دفة السفينة والحفاظ على مكانة النادي على الصعيد القاري.
يخوض مرسيليا معركة حامية الوطيس للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وهو هدف لا يزال يمثل الحد الأدنى من المتطلبات بالنسبة للمالكين الأمريكيين. ويقع الضغط على ريتشارد لضمان بقاء النادي ضمن المنافسة الأوروبية الراقية، مع التعامل مع القيود المالية التي دافع عنها ريتشارد بصوت عالٍ خلال مؤتمره الصحفي.
ما هي الخطوة التالية بالنسبة لـ OM؟
تأتي تصريحات ريتشارد في وقت يسعى فيه النادي جاهدًا لتحقيق نتائج إيجابية، بدءًا من المباراة الحاسمة التي ستقام مساء الجمعة ضد فريق ميتز المتذيل للترتيب، وذلك للحفاظ على آماله في البقاء ضمن المراكز الثلاثة الأولى.