ليفربول يخطط لصفقة في الدوري الإيطالي بينما يستعد «الريدز» لمنافسة برشلونة على مدافع

وفقًا لصحيفة «غازيتا ديلو سبورت»، فإن نادي إنتر «يفكر جديًا» في التخلي عن اللاعب الدولي الإيطالي للتغلب على الأزمة المالية التي يمر بها حاليًا. ومع ذلك، تشير تقارير الصحافة الكاتالونية إلى أن ليفربول يواجه عقبة كبيرة في إقناع اللاعب. ويُزعم أن الخيار الأول لباستوني هو الانتقال إلى ملعب كامب نو، مما يضع برشلونة في موقف يبدو أنه أكثر ملاءمة. وعلى الرغم من هذه العقبات، لا يزال الريدز مصممين على التعاقد معه؛ حيث سجل وكيل باستوني اهتماماً من عدة أطراف، ويأمل ليفربول أن تتمكن قوته المالية في نهاية المطاف من التأثير على قرار المدافع.