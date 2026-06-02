ليفربول يخسر خليفة محمد صلاح.. باريس سان جيرمان يتفق شفهيًا مع نجم الدوري الألماني!

لا يضيع لويس كامبوس أي وقت في إعادة تشكيل تشكيلة باريس سان جيرمان عقب النجاحات التي حققها النادي مؤخرًا. ويدرك المستشار الرياضي تمامًا الحاجة إلى تجديد الخيارات المتاحة أمام لويس إنريكي لتجنب "الإرهاق الشديد" والآثار الجسدية التي أثرت على الفريق خلال موسمه الماراثوني.

مع التركيز على الاستدامة على المدى الطويل، حدد الباريسيون حاجة واضحة لوجود ديناميكي على الجانب الأيمن.

في حين يفضل لاعبون مثل خفيشا كفاراتشيليا وبرادلي باركولا اللعب من الجهة اليسرى، وانتقل عثمان ديمبيلي بشكل متزايد إلى دور مركزي، برز الجناح الأيمن كمنطقة ذات أولوية للتعزيز.

تم تحديد يان ديوماندي باعتباره اللاعب المثالي لملء هذه الفجوة، مما يضع باريس سان جيرمان في منافسة مباشرة مع ليفربول، الذي كان قد حدد المراهق كأولوية للتعاقد معه ليحل محل محمد صلاح في نهاية المطاف.