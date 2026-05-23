ليفربول يتصدر المشهد .. أسوأ 20 صفقة في البريميرليج موسم 2025-2026

تبدأ قائمتنا بلاعب خاض في الواقع صفقتين مخيبتين للآمال خلال موسم واحد. قدم فاكوندو بونانوتي أداءً لا بأس به مع فريق ليستر سيتي الذي كان يعاني في الموسم الماضي، ولذا كان من المنطقي أن يحاول فريق ليدز يونايتد، الذي صعد حديثًا إلى الدوري الممتاز، التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني على سبيل الإعارة من برايتون في أغسطس. لكن، في الوقت الذي كانت فيه صفقة انتقال بونانوتي إلى ملعب إيلاند رود على وشك الإتمام، تدخل تشيلسي وأغرى صانع الألعاب بالانضمام إليه على سبيل الإعارة بدلاً من ذلك.

أثيرت شكوك على الفور بشأن مدى ملاءمة بونانوتي لنادٍ بمكانة تشيلسي وكيفية اندماجه في تشكيلة مليئة بالفعل بلاعبي خط الوسط الهجومي والجناحين، وقد تأكدت هذه الشكوك. تم استبدال اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا في الشوط الأول من أول مباراة له مع البلوز، ولم يشارك في أي مباراة أخرى بالدوري مع تشيلسي قبل أن يعرض ليدز على بونانوتي مخرجًا من غرب لندن من خلال استعارته للنصف الثاني من الموسم في يناير.

ومع ذلك، لم تسر الأمور بشكل أفضل بالنسبة للاعب المعار في ويست يوركشاير. لم يشارك بونانوتي سوى في مباراتين كبديل في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق دانيال فارك، كانت آخرهما في 31 يناير، ولم ينجح في الوصول إلى مقاعد البدلاء في معظم الأحيان منذ وصوله.