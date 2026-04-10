ليفربول يتخذ قرارًا بشأن مستقبل آرني سلوت وسط دعوات متزايدة لإقالة المدرب الهولندي مع استمرار الأداء الكارثي
مالكو ليفربول لا يزالون يدعمون سلوت
لا تزال إدارة ليفربول ملتزمة بسلوت رغم التراجع المقلق في أداء الفريق. ويخضع المدرب الهولندي لرقابة شديدة بعد الهزيمة 2-0 أمام باريس سان جيرمان التي وضعت الريدز على شفا الإقصاء من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وبدأ المشجعون الذين يحضرون المباريات في إظهار إحباطهم، مع تزايد التكهنات بأن سلوت قد يُقال من منصبه إما قبل نهاية الموسم أو في نهايته. ومع ذلك، فإن هذا الشعور لا يعكس الموقف الداخلي لإدارة النادي.
وفقًا لصحيفة "تيليغراف"، يعتقد كبار المسؤولين في مجموعة FSG المالكة للنادي، إلى جانب المدير الرياضي ريتشارد هيوز والرئيس التنفيذي لكرة القدم مايكل إدواردز، أن سلوت يجب أن يبقى في منصبه ويُسمح له بمواصلة عملية إعادة البناء.
التحول الذي أعقب عهد كلوب يحدد توجه النادي
تعتقد إدارة ليفربول أن هناك عدة عوامل مخففة تفسر الأداء المتقلب للفريق هذا الموسم. وكانت وفاة ديوغو جوتا من أبرز الانتكاسات المبكرة، حيث تركت أثراً عاطفياً عميقاً على اللاعبين. كما شهد أداء نجوم العصر السابق تراجعاً، بما في ذلك محمد صلاح، هداف الموسم الماضي.
على الرغم من الأخطاء التي ارتكبها سلوت، فإن استراتيجية النادي تتمثل في تقييم مشروعه على مدى عدة فترات انتقالات بدلاً من موسم واحد صعب. يعتقد ليفربول أن إنفاقه الصافي تحت قيادة سلوت يبلغ حوالي 150 مليون جنيه إسترليني، على الرغم من إنفاق إجمالي تجاوز 450 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي. للمقارنة، احتاج يورغن كلوب إلى أربع فترات انتقالات صيفية قبل أن يفوز بأول لقب له - دوري أبطال أوروبا 2019.
سلوت يعترف بأن ليفربول في «وضع البقاء»
اعترف سلوت بنفسه بحجم الصعوبات التي يواجهها ليفربول عقب الهزيمة أمام باريس سان جيرمان. وقال الهولندي بعد مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: «كنا نلعب في وضع الدفاع عن المرمى خلال أجزاء كبيرة من المباراة».
وتزايدت الضغوط على المدرب مع وجود رموز ليفربول السابقين الذين تحولوا إلى مدربين، بما في ذلك تشابي ألونسو وستيفن جيرارد، وكلاهما فاز بلقب الدوري خلال مسيرتهما التدريبية. وداخل الفريق، أشار القائد فيرجيل فان ديك إلى أن الفريق يمر بفترة من التغييرات الكبيرة. وقال بعد الهزيمة: "إنها نهاية حقبة".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يواجه ليفربول الآن سلسلة من المباريات الحاسمة. يستضيف الفريق فريق فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية هذا الأسبوع، قبل مباراة الإياب الحاسمة ضد باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء. وستزداد الضغوط بعد تلك المواجهة، حيث تنتظره رحلة إلى إيفرتون بعد ذلك بوقت قصير. وتلي ذلك مباريات صعبة أخرى، بما في ذلك مباريات خارج أرضه أمام مانشستر يونايتد وأستون فيلا، بالإضافة إلى مواجهة على أرضه ضد تشيلسي، أحد منافسيه على المراكز الأربعة الأولى.