ليفربول يتخذ قرارًا بشأن مستقبل آرني سلوت وسط دعوات متزايدة لإقالة المدرب الهولندي مع استمرار الأداء الكارثي

لا تزال إدارة ليفربول ملتزمة بسلوت رغم التراجع المقلق في أداء الفريق. ويخضع المدرب الهولندي لرقابة شديدة بعد الهزيمة 2-0 أمام باريس سان جيرمان التي وضعت الريدز على شفا الإقصاء من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وبدأ المشجعون الذين يحضرون المباريات في إظهار إحباطهم، مع تزايد التكهنات بأن سلوت قد يُقال من منصبه إما قبل نهاية الموسم أو في نهايته. ومع ذلك، فإن هذا الشعور لا يعكس الموقف الداخلي لإدارة النادي.

وفقًا لصحيفة "تيليغراف"، يعتقد كبار المسؤولين في مجموعة FSG المالكة للنادي، إلى جانب المدير الرياضي ريتشارد هيوز والرئيس التنفيذي لكرة القدم مايكل إدواردز، أن سلوت يجب أن يبقى في منصبه ويُسمح له بمواصلة عملية إعادة البناء.