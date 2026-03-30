ليفربول ونيوكاسل مستعدان لخوض معركة من أجل المهاجم الكولومبي الذي تبلغ قيمته 80 مليون يورو
صوت التكهنات المتزايد
وفقًا لتقارير صادرة عن صحيفة «كورييو دا مانها»، تتصاعد حدة المنافسة على صفقة انتقالات مهمة بين ليفربول ونيوكاسل يونايتد للحصول على خدمات المهاجم البارز في صفوف سبورتينغ لشبونة، لويس سواريز. وقد أصبح اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا أحد أكثر المهاجمين دقة في إنهاء الهجمات في كرة القدم الأوروبية منذ انتقاله من ألميريا مقابل 25 مليون يورو في عام 2025، حيث ملأ الفراغ الذي خلفه فيكتور جيوكيريس بشكل فعال. ارتفعت أسهم سواريز بشكل كبير بعد تسجيله ثنائية رمزية ضد باريس سان جيرمان في يناير، وقد أثبت نفسه الآن كلاعب أساسي بلا منازع في منتخب كولومبيا قبل كأس العالم. على الرغم من مستواه المتميز، لا يزال سبورتنج في موقع قوي، حيث يرتبط المهاجم بعقد طويل الأمد في استاد خوسيه ألفالادي حتى يونيو 2030.
سترة الدوري الإنجليزي الممتاز
على الرغم من أن نادي «سبورتينغ» لا يتعجل بيع اللاعب، يبدو أن احتمال الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز يؤثر على تفكير المهاجم. وقد ألمح سواريز بشكل غير رسمي إلى أن الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز قد يكون وشيكًا بمجرد انتهاء الموسم الحالي، شريطة تلبية المطالب المالية.
وتشهد إحصائيات اللاعب الكولومبي هذا الموسم على تطوره، حيث سجل 33 هدفاً وصنع 7 تمريرات حاسمة في 42 مباراة في جميع المسابقات. ويشمل ذلك رصيداً رائعاً من 24 هدفاً في 25 مباراة فقط بالدوري، إلى جانب 5 أهداف في 10 مباريات بدوري أبطال أوروبا. وقد أقنعت هذه الأرقام فرق التوظيف في أنفيلد وسانت جيمس بارك بأنه يمتلك العزيمة اللازمة للنجاح في الدوري الأكثر صعوبة في العالم.
السعر مقابل المستوى المؤكد
على الرغم من الضجة الإعلامية الحالية، فإن صفقة قد تصل قيمتها إلى 80 مليون يورو — أو حتى 60 مليون يورو بعد التفاوض — تنطوي على مخاطر متأصلة يراقبها كشافو الدوري الإنجليزي الممتاز عن كثب. فقد كان سجل سواريز قبل وصوله إلى لشبونة متواضعًا إلى حد كبير؛ حيث لم يسجل سوى 23 هدفًا في 100 مباراة خلال فترات لعبه السابقة في الدوري الإسباني. يخلق هذا السياق التاريخي توتراً في صميم القصة، حيث يتعين على الأندية أن تقرر ما إذا كان أداؤه المتميز الحالي يمثل ارتقاءً دائماً بمستواه أم أنه نتاج النظام البرتغالي. في غضون ذلك، تكتفي إدارة نادي سبورتنج بتأجيل أي مفاوضات رسمية إلى ما بعد كأس العالم، معتمدةً على ارتفاع قيمة المهاجم بشكل أكبر على الساحة العالمية.
- AFP
تحديد الاختبار الأوروبي
ستُختبر قدرات «سبورتنج لشبونة» القارية إلى أقصى حدودها في مواجهته المقبلة بدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد «أرسنال»، الفريق المتألق في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث من المقرر أن تُقام مباراة الذهاب في 7 أبريل في لشبونة. وتُعد هذه المواجهة البارزة بمثابة الاختبار الحقيقي النهائي لسواريز، حيث توفر له منصة لإثبات قدرته على الحفاظ على معدل تسجيله الفعال أمام أحد أكثر الدفاعات انضباطًا في أوروبا. مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية واقتراب موعد كأس العالم، قد تكون هذه الأداءات المتميزة ضد منافس إنجليزي من الطراز الرفيع هي العامل الأخير الذي يقنع ليفربول أو نيوكاسل بتفعيل بند الإفراج عنه البالغ 80 مليون يورو.