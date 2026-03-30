ترجمه
ليفربول وتشيلسي ينضمان إلى سباق التعاقد مع ماكسانس لاكروا بعد أن خاض نجم كريستال بالاس أول مبارياته الدولية مع المنتخب الفرنسي
ارتفاع سريع
شهدت قيمة لاكروا ارتفاعًا كبيرًا عقب أسبوع حافل بالإنجازات على الساحة الدولية، حيث خاض أول مبارياته الدولية مع المنتخب الفرنسي الأول خلال فترة توقف الدوري في شهر مارس. وقد كان لاعب فولفسبورغ السابق بمثابة مفاجأة سارة في ملعب سيلهورست بارك، حيث سُجل رسميًا كأسرع مدافع وسط في الدوري الإنجليزي الممتاز بسرعة قصوى بلغت 35.39 كم/ساعة. كما أن موثوقيته مثيرة للإعجاب بنفس القدر؛ فقد غاب عن مباراتين فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز طوال الموسم، وأكمل 90 دقيقة كاملة في 27 من أصل 28 مباراة خاضها. وقد لفت هذا المزيج من سرعة الاسترجاع والحضور البدني انتباه العديد من الأندية الكبرى التي تسعى لتعزيز خطوط دفاعها قبل موسم 2026-27.
طموحات كأس العالم
أعرب لاكروا، الذي سيبلغ 26 عامًا في 6 أبريل، صراحةً عن رغبته في ترجمة مستواه الرائع مع النادي إلى ألقاب كبرى، سواء مع منتخب بلاده أو في ملعب سيلهورست بارك. وبعد أن خاض مؤخرًا أول مباراة له كبديل في الفوز 2-1 على البرازيل، سرعان ما تبع ذلك بأداء كامل لمدة 90 دقيقة إلى جانب لوكاس هيرنانديز في الفوز 3-1 على كولومبيا.
وفي حديثه إلى الموقع الرسمي لنادي بالاس، كشف لاكروا: "حلمي هو الفوز بكأس العالم – أريد الفوز بكأس العالم مع فرنسا. أما في بالاس، بالطبع، فإن الهدف الحالي هو الفوز بدوري المؤتمرات. لا يمكننا الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي، لكن في دوري المؤتمرات، لدينا فرصتنا – لذا فهذه هي طموحاتنا".
هجرة جماعية دفاعية
يجد نادي بالاس نفسه في موقف حرج فيما يتعلق باستقرار خط دفاعه، بعد أن خسر بالفعل مارك جويهي الذي انتقل إلى مانشستر سيتي في يناير. وأفادت مصادر لـTEAMtalkبأن ليفربول ينظر إلى لاكروي كخليفة محتمل لإبراهيما كوناتي الذي سيغادر النادي، في حين يُنسب إلى بايرن ميونيخ وأستون فيلا اهتمام قوي باللاعب الفرنسي.
لحسن حظ "النسور"، لا يزال لاكروي مرتبطًا بعقد طويل الأمد في سيلهورست بارك حتى يونيو 2029. والأهم من ذلك، أن العقد لا يحتوي على بند فسخ، مما يضمن للنادي الجنوبي اللندني الحفاظ على نفوذ كبير ويمكنه المطالبة برسوم إضافية إذا قرر أي من الأندية الأوروبية الكبرى إضفاء الطابع الرسمي على اهتمامه.
المباراة الحاسمة الأوروبية
يحتل بالاس حالياً المركز الرابع عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة من 30 مباراة، مما لا يترك أمام لاكروا وزملائه سوى القليل ليكافحوا من أجله على الصعيد المحلي سوى إنهاء الموسم ضمن النصف العلوي من الترتيب. وهذا يجعل مباراة ربع نهائي دوري المؤتمرات المقبلة ضد الفريق الإيطالي فيورنتينا نقطة تحول حاسمة في مسيرتهم، حيث يظل النجاح القاري أفضل فرصة للمدافع للفوز بلقب فوري، كما سيعزز مكانته في خطط ديدييه ديشامب قبل صيف سيتابعه فيه ليفربول وتشيلسي عن كثب.