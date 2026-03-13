ليفربول وأديداس يعودان إلى الماضي بإعادة إصدار القميص الأيقوني لموسم 1995-1996

تتمثل القطعة الرئيسية في هذه المجموعة المرتقبة بشدة في إعادة إصدار القميص المقسم إلى أرباع باللون الأخضر والأبيض والأسود. وقد تم الحفاظ على كل التفاصيل الأصلية، بدءًا من شعار النادي الأصلي الذي استُخدم خلال تلك الحملة وصولاً إلى شعار «أديداس» الكلاسيكي واسم الراعي الذي لا يُنسى على الصدر.

تمتد المجموعة لتشمل مجموعة كاملة من ملابس التدريب المستوحاة من الأرشيف، بما في ذلك قمصان التدريب والبلوزات والسراويل الرياضية. ولأولئك الذين يبحثون عن لمسة عصرية، تم أيضًا طرح نسخة "بلاك آوت" محدودة الإصدار من القميص، والتي تقدم بديلاً أنيقًا متناسقًا للألوان الزاهية التقليدية.