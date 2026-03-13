Getty Images Sport
ليفربول وأديداس يعودان إلى الماضي بإعادة إصدار القميص الأيقوني لموسم 1995-1996
رحلة إلى الماضي تعود بنا إلى منتصف التسعينيات
تتمثل القطعة الرئيسية في هذه المجموعة المرتقبة بشدة في إعادة إصدار القميص المقسم إلى أرباع باللون الأخضر والأبيض والأسود. وقد تم الحفاظ على كل التفاصيل الأصلية، بدءًا من شعار النادي الأصلي الذي استُخدم خلال تلك الحملة وصولاً إلى شعار «أديداس» الكلاسيكي واسم الراعي الذي لا يُنسى على الصدر.
تمتد المجموعة لتشمل مجموعة كاملة من ملابس التدريب المستوحاة من الأرشيف، بما في ذلك قمصان التدريب والبلوزات والسراويل الرياضية. ولأولئك الذين يبحثون عن لمسة عصرية، تم أيضًا طرح نسخة "بلاك آوت" محدودة الإصدار من القميص، والتي تقدم بديلاً أنيقًا متناسقًا للألوان الزاهية التقليدية.
الأساطير ونجوم العصر الحالي يجتمعون
احتفالاً بهذا الإطلاق، أنتج النادي فيلماً ترويجياً تدور أحداثه في متجر خيالي على الطراز القديم يحمل اسم «فولرز سبورتس». ويضم الفيلم طاقماً من النجوم يجمع بين ماضي النادي العريق وحاضره الحافل بالنجاحات، مؤكداً على الطابع الخالد للتصميم.
يحتل روبي فاولر وستيف ماكمانامان، وهما وجهان من تلك الحقبة الأصلية، مركز الصدارة إلى جانب قائد الفريق الرجالي الحالي فيرجيل فان ديك ونجوم مثل جيريمي فرينبونج وفلوريان فيرتز. كما يظهر الفريق النسائي بشكل بارز، حيث تعرض ميا إندربي وغريس فيسك جاذبية المجموعة المتعددة الأوجه كرمز ثقافي خارج الملعب.
أكثر من مجرد قميص كرة قدم
تُعد مجموعة "Bringback" بمثابة تكريم لعصر ذهبي في أزياء كرة القدم لا يزال يلقى صدىً لدى جيل الشباب من المشجعين. ومن خلال المزج بين الجماليات الكلاسيكية والتصنيع الحديث عالي الجودة، استطاعت أديداس تلبية الطلب المتزايد على أنماط الملابس الكلاسيكية التي يرتديها المشجعون في المدرجات.
"تجمع هذه المجموعة بين عصور مختلفة من تاريخ النادي في تكريم حنيني لفترة أصبحت فيها ملابس كرة القدم أيقونات ثقافية خارج الملعب. وتتمحور مجموعة Bringback حول إعادة إصدار القميص الأيقوني للنادي للموسم 1995-96، لتعيد ربط المشجعين بأحد أكثر التصاميم شهرة في تاريخ النادي"، حسبما جاء في بيان للنادي.
يمكن للمشجعين شراء المجموعة عبر القنوات الرسمية للنادي، حيث تستضيف متاجر التجزئة في أنفيلد وليفربول وان فعاليات إطلاق تحت شعار التسعينيات.
إحياء روح التاريخ في العرض الحالي
من المتوقع أن يساهم هذا التعاقد الجديد في تعزيز أداء الفريق على أرض الملعب. ويحتل ليفربول حالياً المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، متأخراً بثلاث نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا. وسيواجه فريق أرني سلوت في المباراة المقبلة توتنهام، الذي يكافح لتجنب الهبوط. وبعد ذلك، سيخوض «الريدز» مباراة الإياب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد غالطة سراي، وهي المباراة التي خسرها ليفربول بشكل مفاجئ بنتيجة 1-0 في مباراة الذهاب.
