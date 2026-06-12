وكان صلاح قد حصل على عقد جديد في ليفربول، قرب نهاية موسم 2024-2025، الذي كان شاهدًا على تألق الفرعون المصري، الذي سجل واحدًا من أفضل الأداءات الفردية في موسم واحد بالدوري الإنجليزي، بعدما سجل 34 هدفًا، وقاد الريدز لحصد اللقب، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في العام، من قِبل رابطة اللاعبين المحترفين، للمرة الثالثة.

ومن قمة المجد إلى الانهيار، هكذا تبدل الحال مع محمد صلاح، خلال موسم 2025-2026، بعدما وجد نفسه عالقًا في مقاعد البدلاء، لدرجة دفعته لتوجيه انتقادات لاذعة إلى آرني سلوت، مع رسائل اتهامات بأنه تم التخلي عنه، وأن الإدارة تضعه تحت الحافلة، وهناك من يريده أن يصير كبش فداء لمشاكل الفريق.

وباتت رسالة صلاح بمثابة بداية النهاية، حيث لم يكن مفاجئًا، أن يقرر المصري أن يرحل عن ليفربول في نهاية الموسم، ليتم فسخ عقده الذي كان يستمر حتى صيف 2027.

وبعد مسيرة خالدة، سجل خلالها 257 هدف في 442 مباراة، ودّع محمد صلاح، جماهير ليفربول، بالدموع، في ملعب ميرسيسايد، وسط هتافات للملك المصري، إلا أنه بعد رحيل سلوت، عادت التساؤلات حول ما إذا كان الجناح صاحب الـ33 عامًا، ليقرر البقاء لكتابة المزيد من القصص قبل الفصل الأخير.