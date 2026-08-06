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"لا تعوضوا صلاح بضم باركولا" .. مايكل أوين يحذر ليفربول من "ابتزاز" باريس سان جيرمان

انتقالات
ليفربول
برادلي باركولا
باريس سان جيرمان
الدوري الفرنسي
الدوري الإنجليزي الممتاز
محمد صلاح

ليفربول يبحث عن معوض للملك المصري بعد

حذّر مايكل أوين ليفربول من دفع مبلغ "باهظ" قدره 145 مليون جنيه إسترليني للحصول على جناح باريس سان جيرمان برادلي باركولا.

ويبحث ليفربول عن مهاجم جديد عقب رحيل محمد صلاح، لكن أوين يؤكد أن على ناديه السابق الانسحاب من الصفقة إذا بقي السعر المطلوب من باريس سان جيرمان مرتفعًا للغاية.

  • ليفربول يتلقى تحذيراً بشأن القيمة المالية لباركولا

    يعتقد أوين أن باريس سان جيرمان قد يجبر ليفربول على دفع مبلغ انتقال باهظ من أجل باركولا.

    ويبحث ليفربول بجدية عن جناح جديد قبل انتهاء فترة الانتقالات عقب رحيل صلاح إلى طرابزون سبور كلاعب حر، وقد ترك خروج المصري المفاجئ ليفربول في سعي محموم لملء فراغ هائل في خط هجومه.

    وبينما ارتبط اسم ليفربول بلاعبين مثل يان ديوماندي وإبراهيما مبايي، برز الفرنسي باركولا البالغ من العمر 23 عامًا كأولوية لليفربول، غير أن السعر الذي حدده باريس سان جيرمان والبالغ 145 مليون جنيه إسترليني يهدد بعرقلة أي صفقة محتملة.

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  • Barcola(C)Getty images

    أوين يصف قيمة الـ145 مليون جنيه إسترليني بالمبالغ فيها

    وفي تصريحاته لصحيفة ECHO، أعرب أوين عن صدمته الكبيرة من الأرقام المتداولة بشأن مهاجم باريس سان جيرمان. ويعتقد أن بطل فرنسا يستغل حاجة ليفربول الملحة لإيجاد بديل لصلاح.

    وقال أوين: "يبدو ذلك رقمًا مبالغًا فيه، أليس كذلك؟ من أجل لاعب لم يثبت جدارته بعد في الدوري الإنجليزي الممتاز. من الواضح أنه لعب على أعلى المستويات، لكن، أجل، في مرحلة ما عليك أن تقول لا، أليس كذلك؟ إذا وصل الأمر إلى 145 مليون جنيه إسترليني، يا إلهي، فهذا رقم مذهل".

    وأضاف: "أعني، لقد صرحتُ علنًا قبل بضعة أشهر بأنني لو كنتُ ليفربول، لذهبتُ وحاولتُ التعاقد مع جاريد بوين من وست هام يونايتد ليكون بديلًا لصلاح. اعتقدتُ أن ذلك منطقي للغاية".

    وتابع: "لكن، من الواضح أن هذا لم يعد ممكنًا الآن، لذا سيتعين عليهم فعل ذلك. والمشكلة أن الجميع يعلم أنك في أمسّ الحاجة إلى لاعب من الطراز الرفيع، لذا سيتعين عليك دفع مبالغ باهظة. قد يكون هذا بالضبط ما عليك فعله. لكنه يبدو رقمًا مبالغًا فيه، أليس كذلك؟ 145 مليون جنيه إسترليني، هذا هو الرقم الذي تتحدث عنه".

  • استبدال أسطورة النادي في أنفيلد

    يُمثِّل ملء الفراغ الذي سيتركه صلاح تحدِّياً هائلاً لفريق الانتدابات في النادي. فعلى مدار تسع سنوات في ميرسيسايد، سجَّل اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً 257 هدفاً وصنع 123 تمريرة حاسمة في 442 مباراة. وقد ساعدت مساهمته التاريخية في إحراز لقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا. ويواجه ليفربول الآن ندرةً غير معتادة في الخيارات الهجومية على الأطراف من الطراز الرفيع، مقارنةً بالحقبات السابقة التي ضمَّت صلاح وساديو ماني ولويس دياز.

    وأضاف أوين: «كما تعلمون، كان الأمر في السابق يعني صلاح وماني ودياز. لقد كان هناك عدد كبير من اللاعبين المميزين على الأطراف [في ليفربول] على مرِّ السنين. ويبدو الآن أن هناك نقصاً فيهم بالطبع في ليفربول، هم على الأرجح بحاجة إلى اثنين، وهم بالتأكيد بحاجة إلى واحد. لذا، نعم، أعني أنهم ربما يحتاجون فعلاً إلى الاستثمار بكثافة في هذا النوع من المراكز. ويبدو أن اللاعب [باركولا] أحد المتاحين الذين يمتلكون الجودة المطلوبة. ويبدو أنه لا دخان بلا نار. يبدو أنهم مهتمون، لكن الكثير سيعتمد على السعر، على ما أعتقد».

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  • Bradley Barcola PSG 2025Getty Images

    ماذا سيحدث؟

    بعد أن أصبح التعاقد مع بوين غير ممكن، يتعين على ليفربول أن يقرر ما إذا كان سيلبي مطالب باريس سان جيرمان أم يتجه نحو أهداف بديلة.

    يرتبط باركولا بعقد مع باريس سان جيرمان حتى عام 2028، ما يجعل النادي في غير حاجة لخفض السعر المطلوب.

    يحتاج ليفربول إلى لاعب جناح رفيع المستوى واحد على الأقل قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية. وإذا رفض باريس سان جيرمان التنازل عن السعر الذي يطلبه، فسيضطر مسؤولو أنفيلد إلى الانسحاب والبحث عن أهداف أخرى على الأطراف قبل انتهاء المهلة.

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