ليفربول "متفائل" بشأن تمديد عقد إيبراهيما كوناتي، حيث يتطلع اللاعب الذي يستهدفه ريال مدريد إلى حسم مستقبله قبل كأس العالم
المفاوضات تتقدم رغم اهتمام مدريد
وفقًا لصحيفة «لوكيب» الفرنسية، يشعر ليفربول بتفاؤل كبير بشأن إتمام تمديد عقد كوناتي. وتستمر المفاوضات منذ حوالي 18 شهرًا، وقد أجرى الطرفان مؤخرًا محادثات «مثمرة للغاية» لسد الفجوة التي خلفها العرض الأولي المقدم العام الماضي والذي اعتُبر غير كافٍ. يعتقد نادي أنفيلد أنه قادر على صد التهديد المحدق من مدريد لإبقاء اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا في ميرسيسايد. يرغب اللاعب في السفر إلى كأس العالم بذهن صافٍ، ومن المتوقع اتخاذ قرار نهائي في الأسابيع المقبلة حيث يهدف إلى إنهاء هذه القصة.
نادي "البلانكوس" يراقب الوضع المتعلق بالعقود
يراقب ريال مدريد عن كثب وضع المدافع، حيث يعتبره هدفًا رئيسيًا لتعزيز خط دفاعه. يتمتع "البلانكوس" بسجل حافل في التعاقد مع أفضل المواهب التي تدخل العام الأخير من عقودها، ويقال إنهم عرضوا مشروعهم طويل الأمد على وكلاء اللاعب. وإذا فشلت المفاوضات مع النادي الإنجليزي، فإن العملاق الإسباني مستعد لتقديم عرض مغري. ومع ذلك، وعلى الرغم من الجاذبية الواضحة لملعب سانتياغو برنابيو والشائعات المستمرة حول انتقاله، فإن الاتجاه السائد يشير إلى أن اللاعب يميل حاليًا إلى تمديد إقامته الناجحة في إنجلترا.
المتطلبات المالية في عهد آرني سلوت
على الرغم من عودته القوية في عام 2026، والتي أعادت تأكيد مكانته كعنصر أساسي في تشكيلة المدرب آرني سلوت، إلا أن المفاوضات مع ليفربول واجهت عقبة تتعلق بالشروط المالية. وتشير التقارير إلى أن كوناتي يصر على الحصول على زيادة كبيرة في راتبه لتعكس دوره كركيزة أساسية في خط الدفاع. ويعتقد ممثلوه أن راتبه الحالي، الذي يبلغ حوالي 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، يجب أن يرتفع ليقترب من أعلى اللاعبين أجراً في النادي. في ديسمبر، كان المدرب الهولندي صريحًا تمامًا بشأن تراجع مستواه لفترة وجيزة، حيث قال: "كان حاضراً أكثر من اللازم في مشاهد الجريمة". ومع ذلك، عاد المدافع بشكل مثير للإعجاب ليهيمن على المواجهات الفردية. ورغم أنه منفتح على البقاء في ميرسيسايد، إلا أن عدم التوصل إلى اتفاق قد أدى إلى مزيد من التكهنات.
ماذا ينتظر ليفربول بعد ذلك؟
يواجه «الريدز» جدول مباريات صعب في الفترة المقبلة. وينصب التركيز الآن على ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يواجه الفريق باريس سان جيرمان خارج أرضه في 8 أبريل قبل مباراة الإياب الحاسمة في أنفيلد في 14 أبريل. وبين هاتين المباراتين الأوروبيتين المهمتين، يستضيف النادي فريق فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز في 11 أبريل. ثم يسافر الفريق لخوض ديربي ميرسيسايد الصعب ضد إيفرتون في 19 أبريل، مما يعني أن الفريق سيحتاج إلى خط دفاعه القوي في أفضل حالاته.