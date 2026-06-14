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زهيرة عادل

ليفربول يتحسر وماكتومناي يعاني .. هايتي تحرج اسكتلندا بذكريات إيطاليا و"فضيحة" تحرمها من كتابة تاريخ جديد!

فقرات ومقالات
هايتي ضد إسكتلندا
هايتي
إسكتلندا
كأس العالم
سكوت مكتوميناي
بن دوك
مارتين إكسبرينس
ليفربول

أبرز أحداث مواجهة اسكتلندا وهايتي..

بينما أنت عزيزي المشجع العربي كنت غارقًا في نومك – غالبًا – في تمام الساعة الرابعة فجرًا – بتوقيت مكة المكرمة – كانت هايتي تقدم "ملحمة" أمام اسكتلندا .. ربما تقول إن كلمة "ملحمة" مبالغ بها، لكن قياسًا على فارق الخبرات والتاريخ بين المنتخبين، فحتى تلك الكلمة قليلة على ما قدمه الكاريبيون في المباراة.

المنتخب الاسكتلندي نجح في تحقيق الفوز بهدف نظيف أمام هايتي، على استاد جيليت في مدينة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بكأس العالم 2026.

هدف المباراة الوحيد سجله جون ماكجين في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول، من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعدما ارتدت الكرة من حارس هايتي جوني بلاسيد.


بهذا الفوز يتصدر منتخب اسكتلندا جدول ترتيب المجموعة الثالثة بكأس العالم 2026 برصيد ثلاث نقاط، يليه منتخبا المغرب والبرازيل بنقطة وحيدة، بعدما تعادلا سويًا (1-1)، فيما تتذيل هايتي الترتيب دون أي نقطة.

للتعمق أكثر في أبرز أحداث مواجهة اسكتلندا وهايتي، دعونا نستطرد في السطور التالية..


  • هايتي .. إحراج اسكتلندا بذكريات إيطاليا

    المتوقع قبل انطلاق المباراة – بالنسبة لمن ليس لديهم أي علم مسبق عن منتخب هايتي – وكذلك قياسًا على خبرات لاعبيه وهيبة كأس العالم، هو أن يتبع المنتخب الكاريبي سياسة الدفاع والتكتل في وسط ملعبه دون محاولة حقيقية للوصول لشباك الاسكتلنديين، لكنه فاجأ الجميع بجرأته وسرعة نقله للكرة والقدرة على الحفاظ عليها على مدار الـ90 دقيقة، لدرجة قد تدفعنا لقول إن حتى نتيجة التعادل كانت لتكون ظالمة لهايتي.

    52 عامًا مرت على أول ظهور لهايتي في كأس العالم، تحديدًا في نسخة 1974، لكن لأن هناك أشياء لا تتغير، فالروح القتالية للاعبيها مع اختلاف الأجيال ظلت باقية.

    في كأس العالم 1974، التقت هايتي بإيطاليا في المباراة الافتتاحية، ونجحت في كسر الرقم السياسي لحارس الأزوري دينو زوف في الشباك النظيفة، بفضل هدف إيمانويل سانون، ورغم الهزيمة (1-3) إلا أن الكاريبيين نجحوا في "كبح جماح" الأوروبيين .. وهذا تمامًا ما كررته هايتي فجر اليوم أمام اسكتلندا، لدرجة دفعت الأخيرة لاعتماد أسلوب "ركن الحافلة" في بعض أوقات المباراة.

    رهان هايتي الأساسي في المباراة كان على الجانب البدني، وهذا تحديدًا ما قد يرهق المنتخب المغربي في مواجهة المنتخبين في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات، مع التفوق في الكرات الثابتة، لكن الاستعجال وسوء إنهاء الهجمات أنقذ الاسكتلنديين من استقبال هدف الافتتاح.

    أما إن سألت عن اللاعب الأبرز بحسب أول مباراة، كي تتابعه في قادم المباريات، فالظهير الأيسر مارتن إكسبيريانس قدم مباراة كبيرة في الجانب الدفاعي تحديدًا، رغم تألق جناح اسكتلندا بن دوك إلا أن هذا لا يغفل الأول حقه.




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  • "فضيحة تحكيمية" .. ظُلمت هايتي

    هذا العنوان هو أكثر ما يلاحق الحكم الجزائري مصطفى غربال عقب مواجهة اسكتلندا وهايتي اليوم الأحد، في افتتاح مشواره بكأس العالم 2026.

    بالنسبة لنا كعرب، نشهد لغربال بأنه أحد أفضل الحكام في القارة الأفريقية والوطن العربي بشكل عام، لكنه لم يكن موفقًا في اختبار الليلة، حيث ظلم هايتي بعض الشيء بقرارات كان من شأنها أن تلعب دورًا في خروجها حتى بنقطة تعادل على الأقل.

    بعيدًا عن التفاصيل البسيطة من أخطاء في وسط الملعب وما شابه، الجدل تركز على لقطة الدقيقة 79 من عمر المباراة، حيث تسديدة من لاعب هايتي جان-ريكنا بللجارد إلى داخل منطقة الجزاء، فلمسة يد على جرنت هانلي، لم تحتسب ضربة جزاء.


    اللقطة الأغرب كانت في الدقائق الأخيرة من المباراة، حيث تغاضى غربال وحكام تقنية الفيديو عن إشهار بطاقة حمراء مباشرة في وجه الاسكتلندي كاكلين بعد تدخل عنيف على ركبة كازيمير، تسبب في جرح سطحي للأخير، وهذا ما اعتبره الحساب الشهير"Archivo VAR" فضيحة تحكيمية.



  • Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ماكتومناي .. الأسوأ

    بخلاف مصطفى غربال، فقد كان سكوت ماكتومناي؛ لاعب وسط اسكتلندا، الأسوأ داخل المستطيل الأخضر بين لاعبي المنتخبين، لكن حُجته حاضرة، فقد عانى من وعكة صحية في المعدة قبل 48 ساعة تقريبًا من المباراة.

    اللقطة الأبرز لنجم نابولي في المباراة كانت تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن العارضة حرمته من تسجيل اسمه في قائمة الهدافين وهو في أسوأ حالاته.

    ماكتومناي كان ثغرة واضحة في وسط ملعب المنتخب الأوروبي في المواجهات الثنائية تحديدًا، وفي محاولة المراوغة أكثر من اللازم، ومع ذلك حافظ مدربه ستيف كلارك على وجوده داخل المستطيل الأخضر حتى نهاية المباراة تعويلًا على خبراته في ظل تفوق الكاريبيين في الكثير من فترات المباراة.


  • بن جانون دوك .. فليبكِ ليفربول مليًا!

    إن كان كثيرون استمتعوا بمواجهة اسكتلندا وهايتي، فليفربول كان "يبكي في الزاوية" وهو يتابع موهبته السابق بن جانون دوك يتألق بصورة كبيرة في فترة يبحث بها عن خليفة للجناح المصري محمد صلاح!

    صاحب الـ20 عامًا كان أحد أفضل لاعبي اسكتلندا في المباراة، بل كتبت عنه صحيفة "ذا أثلتيك": "مثل هذا اللاعب هو من يمكنه تعويض الأداء الجماعي المتواضع لمنتخب بلاده في بعض الفترات بفضل مستواه الفردي أمام هايتي".

    ما يميز بن دوك هو نجاحه في التفوق في المواجهات الثنائية، ومن ثم الوصول لمناطق الخطورة لدى الخصم بأقصر الطرق مع قدرة رائعة على الاحتفاظ بالكرة.

    ما يتمناه جناح بورنموث حقًا حاليًا هو ألا تباغته إصابة في كأس العالم 2026، فهي اللعنة التي تلاحقه منذ بداياته مع ليفربول ومن ثم فريقه الحالي .. وربما هذا الجانب الوحيد الذي قد لا يدفع مسؤولي الريدز للتحسر على التفريط به في صيف 2025 بالاستغناء النهائي بعد فترة إعارة في ميدلزبره.