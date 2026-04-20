خاص | "يعاني من عدم توازن بالفعل" .. نجم ليفربول السابق: لا للتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي!

من المتوقع أن يغيب المهاجم الفرنسي إيكيتيكي عن الملاعب لمدة تسعة أشهر على الأقل بعد تعرضه لتمزق في وتر العرقوب. وينتظر هذا اللاعب الموهوب البالغ من العمر 23 عامًا - والذي سجل 17 هدفًا خلال موسمه الأول في ميرسيسايد - طريقًا طويلًا للتعافي.

فيما عاد إيزاك، الذي سجل رقماً قياسياً في قيمة الانتقال، إلى المنافسة بعد تعافيه من كسر في الساق، لكن السويدي الذي كلف 125 مليون جنيه إسترليني (169 مليون دولار) ظل يحاول استعادة لياقته طوال الموسم، ولم يسجل سوى ثلاثة أهداف في 20 مباراة.

ثم هناك قضية صلاح، حيث وافق ليفربول على إنهاء السنة الأخيرة من عقد النجم المصري، مما يعني أنه سيغادر في الصيف، وسيتعين إيجاد بديل مناسب للفائز بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، صاحب 257 هدفاً.

وقد تم اقتراح أن يبحث آرني سلوت، أو أي شخص يتولى زمام الأمور الإدارية خلال فترة الانتقالات المقبلة، خيار ضم ليفاندوفسكي، حيث أثبت المهاجم السابق لبوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ كفاءته على أعلى المستويات.