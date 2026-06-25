هل يعيد داروين نونيز عنصر الفوضى؟ .. أسطورة ليفربول يكشف لـ"جول" ما يحتاجه إيراولا في أول موسم مع الريدز!

وبسؤاله عمّا إذا كان اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، لا يزال بإمكانه لعب دور في أنفيلد، قال أسطورة «الريدز» بارنز، في حديثه لموقع "جول"، بالتعاون مع موقع Viagogo، "لا، إذا كان إيراولا لا يرغب في اللعب بهذه الطريقة. أما إذا قال: أريد أن ألعب بهذه الطريقة، وهي الطريقة التي يتناسب معها داروين نونيز، فربما يكون الأمر ممكنًا. ولكن إذا قال: لا أريد أن ألعب بأسلوب فوضوي، فإن داروين نونيز ليس مقدّرًا له العودة".

وأضاف "الأمر لا يتعلق بيورجن كلوب. لو كان كلوب موجودًا، لربما قال إننا نريده أن يعود. عندها ربما كانت ستكون هذه هي الحالة. في الواقع، لقد غادر (نونيز) عندما كان كلوب موجودًا على أي حال. لذا لا أعرف ما هي حالته الآن.

لكن ما يتعين علينا فعله، مع المدرب الجديد، مهما كانت الطريقة التي يريد أن يلعب بها؛ سريعة، بطيئة، فوضوية، غير فوضوية، بطيئة في الاستحواذ، ديناميكية، أو أسلوب "الهيفي ميتال"، هو أن نفعل ما يريده المدرب وندعمه. لا يمكننا أن نعيش على إرث يورجن كلوب ونقول إن علينا العودة إلى ذلك.

لذا، كان مو (صلاح) مخطئاً فيما قاله بشأن الأمور غير القابلة للتفاوض، وأنه يتعين علينا اللعب بهذه الطريقة بالذات. علينا أن نمنح المدرب فرصته ونقول: مهما كانت الطريقة التي يريد أن يلعب بها، فهو من سيختار اللاعبين وسندعمه".

واستشهد بارنز بمدرب آرسنال، ميكيل أرتيتا، بقوله "لقد احتل المركز الثامن في عامه الأول، والثامن في عامه الثاني، والخامس في عامه الثالث. لقد دعموه. ويمكنك أن ترى النتيجة. الملاك والمديرون التنفيذيون والقيادات العليا لا يقيلون المدربين، بل المشجعون هم من يفعلون ذلك. والمشجعون، للأسف، فقدوا الثقة في آرني سلوت. لذا كان لابد من اتخاذ القرار.

الآن، إذا خسر إيراولا مباراتين أو ثلاث في الشهر الأول، فهل سنقوم بإقالته؟ مانشستر يونايتد عندما تعاقد مع ديفيد مويس، وهو مدرب جيد، ذهب إلى اليونايتد، ولأنه لم يفعل ما فعله فيرجي (أليكس فيرجسون)، تخلصوا منه. ثم لويس فان خال، "كان فيرجي سيفعلها بهذه الطريقة"، تخلصوا منه. جوزيه مورينيو، أيضًا "كان فيرجي سيفعلها بهذه الطريقة".

إذا كنا سنتمسك بإرث يورجن كلوب، فلن نحصل على مدرب يأتي إلى ليفربول ويحقق النجاح. انسوا هذا الأمر. أياً كان المدرب الذي سيأتي، سندعمه في أي أسلوب يريد أن يلعب به؛ بطيئًا، سريعًا، خفيفًا، قويًا، فوضويًا، أياً كان. هو من يتخذ القرارات، وليس إرث الماضي".