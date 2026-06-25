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Darwin Nunez Liverpool 2025Getty
Chris Burton و محمود خالد

هل يعيد داروين نونيز عنصر الفوضى؟ .. أسطورة ليفربول يكشف لـ"جول" ما يحتاجه إيراولا في أول موسم مع الريدز!

حصريًا
داروين نونيز
ليفربول
الدوري الإنجليزي الممتاز
أندوني إيراولا
الهلال
دوري روشن السعودي

ماذا يحتاج ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية؟

في ظل التكهنات حول مستقبل الدولي الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، والأنباء حول عودة محتملة إلى ليفربول، تحدث أسطورة الريدز، جون بارنز، بما يجب أن يحققه سوق الانتقالات الصيفية للمدير الفني الجديد أندوني إيراولا.

بارنز تحدث مع موقع GOAL، عن داروين نونيز، وما إذا كان سيمثل "عنصر الفوضى" الذي يتميز به، ما تحتاجه الحقبة الجديدة في ميرسيسايد، وذلك في حالة رحيله عن الهلال بإنهاء عقده.

  • لماذا يحق لنونيز مغادرة الهلال؟

    عندما كان يورجن كلوب يقدم "كرة القدم الميتال"، التي أسفرت عن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، انضم المهاجم اللاتيني الغامض نونيز، إلى صفوف الفريق، بعد إتمام صفقة انتقاله من بنفيكا في عام 2022 مقابل 64 مليون جنيه إسترليني (84 مليون دولار).

    ورغم تسجيله 40 هدفًا في 143 مباراة، إلا أنه لم يتمكن من إقناع أحد، كان بفضل أدائه المفعم بالحيوية، أقرب إلى بطل ذي قاعدة جماهيرية مخلصة منه إلى لاعب محبوب حقًا من الجماهير، إلى أن وقع عقدًا في الدوري السعودي، عندما انضم إلى كريستيانو رونالدو وعدد من نجوم العالم في المملكة، خلال فترة الميركاتو الصيفي عام 2025.

    ومرّ نونيز بفترة صعبة في السعودية، حيث أدت قيود اللاعبين الأجانب، إلى استبعاده من قائمة الهلال المحلية، وقد تم السماح له بالبحث عن نادٍ جديد، مع تلميحات إلى أن مساره المهني قد يعود مرة أخرى إلى إنجلترا.

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  • Darwin Nunez Al-Hilal 2025-26Getty

    "انسوا عهد كلوب" .. هل يعود نونيز إلى ليفربول؟

    وبسؤاله عمّا إذا كان اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، لا يزال بإمكانه لعب دور في أنفيلد، قال أسطورة «الريدز» بارنز، في حديثه لموقع "جول"، بالتعاون مع موقع Viagogo، "لا، إذا كان إيراولا لا يرغب في اللعب بهذه الطريقة. أما إذا قال: أريد أن ألعب بهذه الطريقة، وهي الطريقة التي يتناسب معها داروين نونيز، فربما يكون الأمر ممكنًا. ولكن إذا قال: لا أريد أن ألعب بأسلوب فوضوي، فإن داروين نونيز ليس مقدّرًا له العودة".

    وأضاف "الأمر لا يتعلق بيورجن كلوب. لو كان كلوب موجودًا، لربما قال إننا نريده أن يعود. عندها ربما كانت ستكون هذه هي الحالة. في الواقع، لقد غادر (نونيز) عندما كان كلوب موجودًا على أي حال. لذا لا أعرف ما هي حالته الآن.

    لكن ما يتعين علينا فعله، مع المدرب الجديد، مهما كانت الطريقة التي يريد أن يلعب بها؛ سريعة، بطيئة، فوضوية، غير فوضوية، بطيئة في الاستحواذ، ديناميكية، أو أسلوب "الهيفي ميتال"، هو أن نفعل ما يريده المدرب وندعمه. لا يمكننا أن نعيش على إرث يورجن كلوب ونقول إن علينا العودة إلى ذلك.

    لذا، كان مو (صلاح) مخطئاً فيما قاله بشأن الأمور غير القابلة للتفاوض، وأنه يتعين علينا اللعب بهذه الطريقة بالذات. علينا أن نمنح المدرب فرصته ونقول: مهما كانت الطريقة التي يريد أن يلعب بها، فهو من سيختار اللاعبين وسندعمه".

    واستشهد بارنز بمدرب آرسنال، ميكيل أرتيتا، بقوله "لقد احتل المركز الثامن في عامه الأول، والثامن في عامه الثاني، والخامس في عامه الثالث. لقد دعموه. ويمكنك أن ترى النتيجة. الملاك والمديرون التنفيذيون والقيادات العليا لا يقيلون المدربين، بل المشجعون هم من يفعلون ذلك. والمشجعون، للأسف، فقدوا الثقة في آرني سلوت. لذا كان لابد من اتخاذ القرار.

    الآن، إذا خسر إيراولا مباراتين أو ثلاث في الشهر الأول، فهل سنقوم بإقالته؟ مانشستر يونايتد عندما تعاقد مع ديفيد مويس، وهو مدرب جيد، ذهب إلى اليونايتد، ولأنه لم يفعل ما فعله فيرجي (أليكس فيرجسون)، تخلصوا منه. ثم لويس فان خال، "كان فيرجي سيفعلها بهذه الطريقة"، تخلصوا منه. جوزيه مورينيو، أيضًا "كان فيرجي سيفعلها بهذه الطريقة".

    إذا كنا سنتمسك بإرث يورجن كلوب، فلن نحصل على مدرب يأتي إلى ليفربول ويحقق النجاح. انسوا هذا الأمر. أياً كان المدرب الذي سيأتي، سندعمه في أي أسلوب يريد أن يلعب به؛ بطيئًا، سريعًا، خفيفًا، قويًا، فوضويًا، أياً كان. هو من يتخذ القرارات، وليس إرث الماضي".

  • التعاقدات والرحيل: كم عدد اللاعبين الجدد الذين يحتاجهم ليفربول؟

    شهد ليفربول رحيل النجم المصري محمد صلاح، والمدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، والظهير الإسكتلندي آندي روبرتسون، كلاعبين أحرار. ومن الواضح أن الفريق بحاجة إلى تعزيزات، لكن بارنز قال عندما سُئل عمّا يحتاجه الفريق: "عندما جاء آرني سلوت، تعاقدنا مع (فيديريكو) كييزا و(واتارو) إندو، اللذين لم يلعبا، ومع ذلك فزنا بالدوري. فهل الحل يكمن في التعاقد مع لاعبين؟

    لقد تعاقدنا مع أربعة لاعبين بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني، لكن ذلك لم ينجح. فهل الحل هو التعاقد مع لاعبين جدد؟ لدينا ما يكفي من اللاعبين. لدينا لاعبون جيدون بما فيه الكفاية. والآن، إذا احتجنا إلى قلب دفاع، فسنحصل عليه.

    لا أرى أن الحل لهذه المشكلة يكمن في التعاقد مع لاعبين. إذا تعاقدنا مع لاعب وتحدثنا عن انضمام (يان) ديوماندي، فماذا سيحدث لـ(ريو) نجوموها؟ سنؤخر تطوره.

    لذا، بالنسبة لي، لدينا ما يكفي من اللاعبين الآن. إذا استطعنا الحصول على لاعبين أفضل وكان المدرب يريد المزيد، فلا بأس. لكن بالنسبة لي، أعتقد أن اللاعبين الذين لدينا جيدون بما فيه الكفاية. علينا أن نثق بهم. علينا أن نثق بالمدرب ونمضي قدمًا.

    يبقى أن نرى من سيقوم ليفربول بضمّه هذا الصيف، إن كان سيضم أحداً، وما إذا كان نونيز، الذي يظهر الآن بتسريحة مضفرة في كأس العالم 2026، جزءاً من تلك الخطط".

  • مواهب وفيرة تتألق في كأس العالم 2026

    احتفالاً بكأس العالم لكرة القدم 2026، ولتقريب المشجعين من الثقافة والحنين إلى الماضي والشخصيات التي تميز هذه البطولة، أطلقت «viagogo» – المنصة الرائدة عالمياً لبيع تذاكر الفعاليات الحية – مبادرة «World Cuts»، وهي تجربة فريدة من نوعها في صالونات الحلاقة تهدف إلى إعادة إحياء بعض تسريحات الشعر الأكثر شهرة في عالم كرة القدم.

    أقيمت هذه التجربة المجانية التي استمرت يومين في صالون «Ruffians Barber Shop» في شورديتش، حيث تمكن المشجعون من اختيار بطلهم الكروي والخروج بإطلالة أسطورية مستوحاة من البطولة.

    واحتفالاً بهذا الإطلاق، أنهى «يونايتد ستراند» (فرانك إيليت)، المشجع المتعصب لمانشستر يونايتد، أخيراً ماراثون إطالة شعره واستبدل خصلاته الطويلة بثلاثة تسريحات أيقونية مستوحاة من البطولة، حيث أعاد إحياء تجعيدات كارلوس فالدراما الأسطورية، وقصة «الموهوك» التي لا تُنسى لديفيد بيكهام، وقصة «الموليت» الكلاسيكية لكريس وادل.