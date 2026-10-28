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Xabi Alonso - تشابي ألونسو - Kooora OnlyKooora.com
أحمد فرهود

ليفربول يقود تشابي ألونسو إلى "مقصلة تشيلسي".. وقمة إنجليزية مجنونة تُشعل "ندم برشلونة وانهيار هدف ريال مدريد القديم"!

فقرات ومقالات
ليفربول ضد تشيلسي
ليفربول
تشيلسي
كأس رابطة المحترفين
برشلونة
ريال مدريد
تشابي ألونسو
رونالد أراوخو
ريان جرافنبيرخ

ليلة سعيدة لليفربول.. وتشيلسي يعيش أزمة

90 دقيقة من المتعة والإثارة الكروية لم تكن كافية؛ لنجد أنفسنا نعيش "ركلات جزاء" مجنونة في قمة ليفربول وتشيلسي، مساء يوم الأربعاء.

نعم.. ليفربول تعادل (1-1) مع تشيلسي، في مباراة مثيرة للغاية؛ وذلك ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

تشيلسي تقدم أولًا بواسطة نجمه الإنجليزي مورجان روجرز، في الدقيقة 40؛ قبل أن يتعادل ليفربول عن طريق الهولندي كودي جاكبو، في الدقيقة 43.

وكادت المباراة تشهد المزيد من الأهداف، لولا تألق حارسي المرمى؛ اللذين أوصلا قمة الدور الرابع من كأس الرابطة، إلى "ركلات الجزاء".

وفي "ركلات الجزاء"، حُبست أنفاس الجماهير؛ حتى نجح ليفربول في الفوز بها (6-5)، والتأهل رسميًا إلى الدور التالي.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد فوز ليفربول ضد تشيلسي..

  • Liverpool v Chelsea - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    ليفربول وتشيلسي.. أين ذهب عقل اللاعبين؟

    كأن بعض نجوم ليفربول وتشيلسي اتفقوا على ارتكاب الأخطاء الساذجة؛ وذلك في قمة الدور الرابع من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    نعم.. نحن شاهدنا خطأين ساذجين للغاية، من الهولندي ريان جرافنبرخ والفرنسي ويسلي فوفانا، ثنائي ليفربول وتشيلسي تواليًا.

    جرافنبرخ تدخل بتهور غريب على الإكوادوري مويسيس كايسيدو، متوسط ميدان تشيلسي؛ ليحصل الأخير على "ركلة جزاء"، سجل منها البلوز الهدف الأول في الدقيقة 40.

    وبعد 3 دقائق فقط، أبعد فوفانا الكرة بيده بـ"غرابة" من داخل منطقة الـ18؛ ليتحصل ليفربول على "ركلة جزاء"، سجل منها هدف التعادل (1-1) وقتها.

    وهذه الأخطاء الغريبة من جرافنبرخ وفوفانا، لا تصلح مع نجوم يلعبون على أعلى مستوى؛ ولكنها قد تقودنا إلى انعدام التركيز أو عدم تحمل الضغوطات، في مباريات القمة المصيرية.

    المثير في الأمر أن هذا الثنائي بالذات؛ عاد وأهدر "ركلتي جزاء" - واحدة لكل منهما -، بعدما وصلت المباراة إلى ضربات الترجيح.

  • Ryan Gravenberch Liverpool 2026-27Getty

    قمة الرابطة.. بين انهيار جرافنبرخ وخداع ألونسو!

    النقطة سالفة الذكر؛ ستقودنا إلى ملاحظتين في غاية الأهمية بقمة عملاقي إنجلترا ليفربول وتشيلسي، وهما:

    * أولًا: أداء النجم الهولندي ريان جرافنبرخ في الموسم الحالي.

    * ثانيًا: الخداع النفسي الذي قام به المدير الفني الإسباني تشابي ألونسو.

    وبالنسبة لجرافنبرخ؛ فلا بد من التأكيد على أن هذا النجم الهولندي، الذي خطف أنظار العملاق الإسباني ريال مدريد سابقًا، أصبح عبئًا كبيرًا على ليفربول في الموسم الحالي 2026-2027.

    نعم عزيزي القارئ؛ النجم الهولندي أصبح ثقيلًا في وسط الميدان ويرتكب الكثير من الأخطاء، أبرزها ضد ناديي مانشستر سيتي وتشيلسي.

    وضد سيتي في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، تحصل جرافنبرخ على "كارت أحمر" ساذج؛ ليتسبب في خسارة فريق ليفربول الأول لكرة القدم، بثلاثة أهداف دون رد.

    وأمام تشيلسي في الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ تسبب جرافنبرخ في "ركلة جزاء"، إلا أن ليفربول نجا هذه المرة.

    وبخصوص ألونسو، الذي يتولى القيادة الفنية لتشيلسي منذ صيف 2026؛ شاهدناه يقوم بخدعة نفسية ضد ليفربول بعد الحصول على "ركلة جزاء"، هي:

    - الحديث مع نجوم تشيلسي على الخط، والتأخر في تنفيذ "الركلة الجزائية".

    - حمل جوردان هندرسون، متوسط ميدان ليفربول سابقًا وتشيلسي حاليًا، للكرة وذهابه بها إلى نقطة الجزاء.

    وظن الجميع أن هندرسون هو من سيسدد "الركلة الجزائية"، حيث أخذت جماهير ملعب "أنفيلد" تطلق صافرات الاستهجان بشدة؛ ليتركها اللاعب في آخر لحظة إلى زميله مورجان روجرز، الذي سجلها داخل الشباك.

  • Xabi AlonsoGetty Images

    تشابي ألونسو.. الأهداف تتراجع ورقبتك تحت المقصلة!

    وبما أننا ذكرنا اسم المدير الفني الإسباني تشابي ألونسو، فيجب التركيز عليه الآن؛ وتحديدًا بعدما سقط نادي تشيلسي أمام فريق ليفربول، في قمة الدور الرابع من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027.

    وتشيلسي لا يشارك في أي بطولة أوروبية؛ حيث ينصب تركيزه في الموسم الرياضي الحالي، على المسابقات المحلية فقط لا غير.

    لذا؛ فإن الخطة الأولية لمسؤولي "البلوز"، هي حصد أكبر عدد من الألقاب المحلية في الموسم الحالي.

    إلا أن هذه الخطة تبدو أنها تنهار تدريجيًا، تحت قيادة ألونسو بالذات؛ وذلك على النحو التالي:

    * الدوري الإنجليزي الممتاز: احتلال المركز الخامس برصيد 13 نقطة من 8 مباريات؛ وبفارق ثماني نقاط كاملة عن الثنائي المتصدر مانشستر سيتي وآرسنال.

    * كأس الرابطة الإنجليزية: توديع المسابقة من الدور الرابع؛ وذلك بعد الخسارة بركلات الجزاء أمام نادي ليفربول.

    ورغم أن بعض التقارير الأخيرة أفادت أن إدارة تشيلسي لا تزال متمسكة ببقاء ألونسو؛ إلا أن الأمور قد تتغير تمامًا الآن، خاصة وسط الغضب الجماهيري الكبير.

    وأساسًا.. ألونسو يعيش تحت ضغط جماهيري وإعلامي كبير؛ بسبب الآتي:

    - النتائج المتذبذبة: آخرها الخسارة ضد نادي توتنهام هوتسبير في الدوري؛ ثم أمام ليفربول في كأس الرابطة.

    - المشكلات الدفاعية: خاصة أن الفريق يستقبل أهدافًا في كل مباراة تقريبًا؛ دون وجود حلول تكتيكية من ألونسو.

    - الاختيارات الفنية: أثارت تشكيلات ألونسو وطريقة لعبه الكثير من الجدل؛ وذلك في بعض مباريات الموسم الحالي.

    وبالتالي.. نستطيع القول الآن؛ إن رقبة تشابي ألونسو أصبحت تحت المقصلة بالفعل، في تشيلسي.

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  • Liverpool v Chelsea - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    رونالد أراوخو.. هل يندم برشلونة على المدافع الأوروجوياني الآن؟

    أخيرًا.. لا يمكن أن نختم تقريرنا، دون الحديث عن قلب الدفاع الأوروجوياني رونالد أراوخو؛ والذي يلعب في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، "معارًا" من العملاق الكتالوني برشلونة.

    وبعد معاناة طويلة مع برشلونة؛ ها هو أراوخو يستعيد أفضل مستوياته تدريجيًا، ويدخل قلوب جماهير ليفربول من أوسع الأبواب.

    وقدم المدافع الأوروجوياني مباراة مثالية دفاعيًا ضد نادي تشيلسي، في الدور الرابع من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية 2026-2027؛ كما قام بزيادة هجومية رائعة وكاد يسجل هدفًا جميلًا، لولا تألق حارس "البلوز".

    وبناءً على ذلك؛ يحق لنا السؤال: "هل يندم برشلونة على الاستغناء عن أراوخو في الموسم الحالي؟!".

    بالطبع.. نحن نعلم أن أراوخو كان يرتكب ما يمكن تسميتها بـ"الكوارث الكروية" مع برشلونة؛ لكن مؤخرًا يعاني العملاق الكتالوني بشكل واضح من الآتي:

    * أولًا: الإصابات العديدة التي ضربت مدافعي برشلونة.

    * ثانيًا: عدم وجود بدلاء في الخط الدفاعي لبرشلونة.

    * ثالثًا: الأخطاء الكارثية للثنائي جيرارد مارتين وباو كوبارسي.

    وفي الوقت الذي يعاني فيه دفاع برشلونة، يتطور أداء أراوخو من مباراة لأخرى؛ لذا فإن وجوده في صفوف العملاق الكتالوني، كان سيوفر العمق والحلول الطارئة - حتى ولو لم يكن أساسيًا -.

    وعلى الأرجح؛ سيقوم ليفربول بشراء أراوخو نهائيًا، بينما سيذهب برشلونة للتعاقد مع مدافع جديد عاجلًا أو آجلًا.