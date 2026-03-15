"ليفربول بطل سيئ" - فريق أرني سلوت يتعرض لانتقادات لاذعة ويُتهم بـ"الإفراط في الاحتفال دائمًا" بعد التعادل مع توتنهام
كين ينتقد انخفاض مستوى الأداء
في حديثه إلى قناة "سكاي سبورتس" عقب صافرة النهاية في ملعب أنفيلد، لم يتردد كين في تقييمه للتراجع المأساوي الذيشهده ليفربول هذا الموسم. وأعرب لاعب خط وسط مانشستر يونايتد السابق عن دهشته من مدى التراجع الذي عانى منه فريق أرني سلوت، مشيرًا إلى أن الفريق يتأخر حاليًا بفارق 21 نقطة عن أرسنال المتصدر الحالي للدوري.
وانتقد المحلل الصريح بشدة دفاع الفريق عن اللقب، مشدداً على أن الفرق العظيمة حقاً تثبت نجاحها. وقال كين: "بالنظر إلى أنهم كانوا أبطال الدوري العام الماضي، فقد قلت ذلك من قبل وكررته عدة مرات، ليفربول أبطال سيئون. إنهم الآن متأخرون بـ 21 نقطة عن أرسنال؛ يا له من تراجع! هذا سيء للغاية".
العقلية والمسائل الخفية
وبعد نتيجة مباراة الأحد، يحتل حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز المركز الخامس في الترتيب، متأخراً بفارق نقطتين عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع، ومتقدماً بنقطة واحدة فقط على تشيلسي صاحب المركز السادس. ويحمل ليفربول حالياً رصيد 49 نقطة من 30 مباراة، مع بقاء ثماني مباريات فقط على نهاية الموسم.
وفي حديث مباشر مع قناة "سكاي سبورتس" عقب التعادل السلبي المؤلم مع توتنهام، وجه دومينيك زوبوسلاي تحذيراً صارماً لزملائه في الفريق. وردد كين هذه المخاوف بشأن الأجواء داخل غرفة الملابس، مضيفاً: "أعتقد أن هناك مشاكل تدور في الخلفية؛ أعتقد أن هناك مشاكل أكبر... لا أعرف ما إذا كانوا جميعاً على وفاق، ولا يبدو أن هناك تفاهماً بين اللاعبين".
اتهامات بالانغماس المفرط في الاحتفالات
كان من أبرز الانتقادات التي وجهها المحلل التلفزيوني اتهامه للفريق بأنه أمضى وقتًا طويلاً في الاحتفال بانتصاره السابق. فقد رأى أن الفريق فقد تركيزه قبل الأوان في الموسم الماضي، وانغمس في الاحتفالات قبل أسابيع من انتهاء الموسم، الأمر الذي أضر في النهاية بقدرته التنافسية.
وفي إشارة إلى هزائمهم التسع في الدوري، قال كين: "في العام الماضي، انتقدت ليفربول، وشعرت أنهم كانوا يحتفلون دائمًا أكثر من اللازم. كانوا يحتفلون قبل أربعة أو خمسة أو ستة أسابيع من نهاية الموسم... أنتم نادي ليفربول لكرة القدم؛ ألا يُتوقع منكم الفوز بلقب الدوري؟ لذا، عندما تفوزون به، استمتعوا به، ولكن دعونا نكرر هذا الإنجاز العام المقبل".
تنتظرنا اختبارات صعبة في أوروبا وعلى الصعيد المحلي
في سعيه للتعويض السريع، يتعين على ليفربول أن يعيد تركيزه بسرعة إلى الساحة الأوروبية، حيث يستضيف غالطة سراي يوم الأربعاء. ويواجه فريق سلوت مباراة إياب حاسمة في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث يحتاج بشدة إلى قلب نتيجة الهزيمة الصعبة 1-0 في مباراة الذهاب للحفاظ على أحلامه الأوروبية حية.
على الصعيد المحلي، تنتظر الفريق سلسلة مباريات حاسمة. سيتوجه الفريق إلى برايتون يوم السبت المقبل، تليها مباريات ضد فولهام وإيفرتون وكريستال بالاس. وسيتم تحديد الفائز بالمراكز الأربعة الأولى خلال جدول مباريات شاق في شهر مايو، يتضمن مواجهات حاسمة ضد مانشستر يونايتد وتشيلسي وأستون فيلا.
