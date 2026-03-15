في حديثه إلى قناة "سكاي سبورتس" عقب صافرة النهاية في ملعب أنفيلد، لم يتردد كين في تقييمه للتراجع المأساوي الذيشهده ليفربول هذا الموسم. وأعرب لاعب خط وسط مانشستر يونايتد السابق عن دهشته من مدى التراجع الذي عانى منه فريق أرني سلوت، مشيرًا إلى أن الفريق يتأخر حاليًا بفارق 21 نقطة عن أرسنال المتصدر الحالي للدوري.

وانتقد المحلل الصريح بشدة دفاع الفريق عن اللقب، مشدداً على أن الفرق العظيمة حقاً تثبت نجاحها. وقال كين: "بالنظر إلى أنهم كانوا أبطال الدوري العام الماضي، فقد قلت ذلك من قبل وكررته عدة مرات، ليفربول أبطال سيئون. إنهم الآن متأخرون بـ 21 نقطة عن أرسنال؛ يا له من تراجع! هذا سيء للغاية".