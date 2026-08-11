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بعد إتمام ليفربول الصفقة بنجاح .. رونالد أراوخو يوجه أول رسالة لفيرجيل فان دايك
في مقابلة أجريت على قنوات نادي ليفربول، أشاد أراوخو بزميله الجديد، قائلًا: "نعلم جميعًا مدى روعة فيرجيل كلاعب. إنه دعامة حقيقية للفريق، كما أنه بالنسبة لي شخصيًا يمثل نموذجًا يحتذى به ومصدر إلهام. أتطلع إلى أن أحظى بفرصة اللعب إلى جانبه وقضاء الوقت معه، سواء داخل الملعب أو خارجه.
"أنا متحمس لهذه الفرصة وأتطلع إلى التعلم منه واللعب معه. أعتقد أنه من خلال العمل الجاد، يمكننا تحقيق إنجازات رائعة معًا، سواء كثنائي أو مع الفريق بأكمله".
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وأضاف: "لقد سارت المفاوضات مع ليفربول بسرعة كبيرة جدًا، حقًّا، لأكون صادقًا. أنا ممتن جدًّا لليفربول لأنهم جعلوا هذه العملية تسير بسلاسة، ولأنهم تواصلوا معي، ولإبدائهم اهتمامهم بي. لقد أجريت محادثة مع المدير الرياضي وكذلك مع المدرب. لم أتردد لحظة واحدة في المجيء إلى هنا. إنه نادٍ رائع، ومؤسسة رائعة، وهي فرصة رائعة بالنسبة لي لأستمتع بلعب كرة القدم هنا. لا أطيق الانتظار حتى أخرج إلى الملعب وأستمتع باللعب".
يبدو أن القدرات البدنية لأراوخو – سرعته وطوله وقوته – مصممة خصيصًا لتلبية المتطلبات الصعبة لكرة القدم الإنجليزية، إذ قال في هذا الشأن: "لا شك في ذلك. أعتقد أن قدراتي تتناسب تمامًا مع هذه البطولة. وأعتقد أن أسلوب اللعب في الدوري الإنجليزي يتوافق تمامًا مع قدراتي كلاعب. إنها بطولة لطالما رغبت في اللعب فيها. إنها بطولة تنافسية للغاية، ويقول البعض إنه أفضل دوري في العالم. لذا، فأنا متحمس للغاية، ومليء بالأمل، وأرغب حقًّا في البدء، وهذا أمر مؤكد".
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