بعد إتمام ليفربول الصفقة بنجاح .. رونالد أراوخو يوجه أول رسالة لفيرجيل فان دايك

في مقابلة أجريت على قنوات نادي ليفربول، أشاد أراوخو بزميله الجديد، قائلًا: "نعلم جميعًا مدى روعة فيرجيل كلاعب. إنه دعامة حقيقية للفريق، كما أنه بالنسبة لي شخصيًا يمثل نموذجًا يحتذى به ومصدر إلهام. أتطلع إلى أن أحظى بفرصة اللعب إلى جانبه وقضاء الوقت معه، سواء داخل الملعب أو خارجه.

"أنا متحمس لهذه الفرصة وأتطلع إلى التعلم منه واللعب معه. أعتقد أنه من خلال العمل الجاد، يمكننا تحقيق إنجازات رائعة معًا، سواء كثنائي أو مع الفريق بأكمله".