Luis Enrique leave PSG GFXGetty/GOAL
علي سمير

مدرب مُلهم وأربعة أجنحة .. إقصاء باريس سان جيرمان ينقذ موسم ليفربول ولكن الريدز عليهم التسوق من حديقة الأمراء!

أشياء أخرى يحتاجها ليفربول من النادي الفرنسي

رغم كل ما يعانيه ليفربول هذا الموسم، إلا أن أي مشجع للريدز، ليس لدي أي خيار آخر سوى دخول مباراة باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بحالة من الحماس والشغف لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

الفريق يمر بأسوأ مرحلة له منذ سنوات طويلة، خرج من المنافسة على الدوري الإنجليزي "يحتل المركز الخامس بفارق 21 نقطة عن آرسنال المتصدر" وخسر كاراباو كب، وغادر كأس الاتحاد الإنجليزي من دور الثمانية بطريقة ولا أسوأ بالخسارة من مانشستر سيتي برباعية نظيفة.

محمد صلاح أعلن رحيله بعد سلسلة من المعاناة والمستويات المتواضعة، فيرجيل فان دايك يواصل ارتكاب الجرائم والكوارث في الخط الخلفي لليفربول، هوجو إيكيتيكي مستواه غير ثابت، والكثير من الأشياء السلبية التي تعكر صفو أي مشجع في أنفيلد.

مباراة باريس تأتي وسط طموحات بالوصول إلى نصف نهائي الأبطال، طمحًا في المنافسة "عكس على التوقعات" على لقب يمحي كل كوارث هذا الموسم مع أرني سلوت.

ولكن إن لم يحدث ذلك، فلا بأس، هناك أشياء أخرى يحتاجها ليفربول من هذه المباراة!

    بديل أرني سلوت

    على إدارة ليفربول أن تنظر إلى مباراة الليلة كفرصة لمعرفة ما يحتاجه الفريق، وأول ما يجب أن يلفت نظرهم هو المدرب الإسباني لويس إنريكي، الذي سيجلس على دكة باريس سان جيرمان وهو حاملًا للقب دوري أبطال.

    سلوت نجح في الفوز بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ويمكن التماس بعض الأعذار له بسبب بعض المستويات والنتائج السيئة، ولكن ما يجري حاليًا يؤكد أن الأمور خرجت عن السيطرة تمامًا، والتغيير أصبح واجبًا في أقرب فرصة ممكنة.

    ليفربول بلا هوية هجومية، ضعيف دفاعيًا، خط الوسط مفكك، ليس جيدًا لا من الناحية الجماعية أو الفردية، وكلها أمور لا يمكن تجاهلها أبدًا وعدم تحميل سلوت مسؤوليتها، خاصة بعد الأموال الضخمة التي أنفقها النادي في الصيف.

    وعلى الجانب الآخر، سنجد هناك لويس إنريكي، المدرب الذي يمتلك كافة الصفات التي يحلم بها ليفربول، سواء على الجانب الشخصي أو الفني.

    إنريكي شخصية جذابة وصارمة، يجيد التعامل مع اللاعبين والسيطرة عليهم، مثلما حدث مع عثمان ديمبيلي الذي تمرد الموسم الماضي ليعود من أجل الفوز بالكرة الذهبية، وعلى النقيض تمامًا هناك سلوت، مدرب ضعيف الشخصية أظهر سلبياته بشكل واضح في أزمة صلاح.

    يلعب كرة قدم جذابة متوازنة ممتعة، مما يتناسب تمامًا مع طبيعة وثقافة ليفربول التي بناها يورجن كلوب خلال حقبته الذهبية على ملعب أنفيلد، وفكرة نجاحه مع الريدز تبدو واردة وقريبة للغاية مقارنة بفشله.

    ولكن هناك مشكلة، بعض التقارير الفرنسية أكدت أن إنريكي أصبح في طريقه للتوقيع على عقد جديد مع باريس سان جيرمان، مما يغلق باب التكهنات أمام مستقبله.

    ومع ذلك، فلوريان فيرتس كان على وشك التوقيع لبايرن ميونخ الصيف الماضي، قبل أن يدخل ليفربول ليخطف الصفقة، مما يجعلنا لا نستبعد حدوث أي شيء.

    الكثير من الأجنحة

    بالنظر إلى تشكيلات الأندية الأوروبية هذا الموسم، ربما لن نجد فريقًا يمتلك هذا العدد من الأجنحة المؤثرة والموهوبة مثلما نرى في باريس سان جيرمان.

    الفريق يمتلك عثمان ديمبيلي "حتى وإن شارك كمهاجم"، وكل من خفيتشا كفاراتسخيليا وبرادلي باركولا وديزيري دوي، وليفربول يحلم بأي منهم لتعويض رحيل محمد صلاح واهتزاز مستوى جميع اللاعبين الهجوميين بالفريق.

    أرقام الرباعي هذا الموسم جاءت كالتالي :

    - عثمان ديمبيلي : لعب 30 مباراة سجل 14 هدفًا وصنع 8

    - ديزيري دوي : لعب 31 مباراة سجل 10 أهداف وصنع 7

    - برادلي باركولا : لعب 38 مباراة سجل 12 هدفًا وصنع 6

    - كفاراتسخيليا : لعب 38 مباراة سجل 12 وصنع 8

    أرقام تعكس الكنز الذي يمتلكه باريس سان جيرمان ويميزه عن باقي الفرق في أوروبا بجانب بايرن ميونخ وبرشلونة، حيث يمتلك الثلاثي مجموعة من اللاعبين المهاريين بمركز الجناح، والذين يمكنهم صناعة الفارق في اللحظات الصعبة، أمر أصبح لا يمتلكه ليفربول.

    النادي الإنجليزي بدأ بالفعل رحلة البحث عن بديل لمحمد صلاح، المنطقي استهداف ديمبيلي ودوي للعبهما بمركز الجناح الأيمن، ولكن باركولا وكفاراتسخيليا يمكنهما اللعب على الجانب الآخر وإمداد الفريق بالكثير من التمريرات الحاسمة والأهداف، بغض النظر عن موقعهما بالملعب.

    موقع "ذا أثلتيك" أكد أن ليفربول تواصل مع معسكر كفاراتسخيليا قبل انضمامه لباريس سان جيرمان، مما يؤكد اهتمام أرني سلوت بالجناح الجورجي واقتناعه بقدراته الفنية، لذلك من غير المستبعد العودة لمحاولة ضمه في الميركاتو الصيفي القادم.

    أشياء أخرى يحتاجها ليفربول

    بغض النظر عن الصفقات، وحقيقة أن مباراة الليلة تمنح ليفربول فرصة جيدة لرؤية لويس إنريكي على الطبيعة، وكذلك أجنحة باريس التي أصبحت هدفًا للعديد من الكبار، إلا أن الريدز يحتاجون لهذه المواجهة نفسها أكثر من أي شيء آخر الآن.

    عبور باريس سان جيرمان قد يساهم في تغيير كلي بموسم ليفربول، ومنح الجماهير "شيئًا ما" يمكنهم التطلع له في الأسابيع القليلة القادمة، لأن دوري أبطال أوروبا قيمته مختلفة عن أي مسابقة أخرى، ويمكنها محو أي ذكرى سيئة.

    التواجد في نصف نهائي الأبطال واللعب أمام ريال مدريد أو بايرن ميونخ، يفتح الباب أمام لقب أوروبي في موسم عصيب بدأ بوفاة ديوجو جوتا قبل الفترة التحضيرية، وشهد إعلان محمد صلاح للرحيل، ومستويات ومشاكل وتكهنات حول رحيل سلوت.

    الحصول على دوري الأبطال ليس مستحيلًا رغم صعوبته، وإن حدث سيمنح سلوت قبلة الحياة في أنفيلد، ليفوز بالدوري الإنجليزي واللقب القاري في أول موسمين له مع الريدز.

    وقتها سنتجاهل لويس إنريكي وإمكانية خلافته للهولندي، وربما نرى رباعي الأجنحة "باركولا وكفاراتسخيليا ودوي وديمبيلي" يتهافت على الانتقال للعمل معه في أنفيلد.



