"الخلل كان واضحًا" .. هجوم مبطن من ماك أليستر على أرني سلوت بعد ليلة ليفربول المثيرة ضد فياريال

من الواضح أن هذه التعديلات أفادت ماك أليستر، الذي أشعل فتيل الريمونتادا الأوروبية عبر ضربة رأسية حاسمة.
وقال مازحًا: "لست طويل القامة! لكنني أحب التوغل داخل منطقة الجزاء. يعرف المدربون أنني أحب مهاجمة القائم الأقرب. سجلتُ في كأس العالم أيضًا. هذا هو المكان الذي أحب الوصول إليه. والدي بالطول نفسه، وربما أقصر قليلًا، وكان بارعًا في الكرات الهوائية أيضًا."
وسارع لاعب الوسط أيضًا إلى الإشادة بزميله البالغ من العمر 18 عامًا ريو نجوموها، الذي قدّم تمريرتين حاسمتين. وأشار ماك أليستر قائلًا: "كان ريو رائعًا، لقد صنع الفارق. أحيانًا نتحدث عن اللاعبين الذين يسجلون الأهداف، لكنه كان مهمًا للغاية.
"إن الجودة التي يتمتع بها واضحة. الجميع يعرف ذلك. من السهل أن ترى أنه لاعب جيد حقًا. لقد عمل بجد بدون الكرة، وهذا مهم أيضًا.
"الهدف الثاني؛ ريو، كان رائعًا أيضًا. أتحدث معه دائمًا عن تمرير الكرة على الأرض."