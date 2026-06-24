"سيواصل عمله مع ليفربول أيضًا ولكن!".. الهلال يحسم صفقة ريتشارد هيوز

يبدو أن مفاوضات عملاق الرياض الهلال مع الاسكتلندي ريتشارد هيوز، المدير الرياضي لنادي ليفربول الإنجليزي، شهدت تطورات كبيرة، في الساعات الماضية.
الهلال يتفاوض مع هيوز، منذ فترة طويلة للغاية؛ حيث يُعد الهدف الأول لتولي منصب "المدير الرياضي" للنادي.
يبدو أن مفاوضات عملاق الرياض الهلال مع الاسكتلندي ريتشارد هيوز، المدير الرياضي لنادي ليفربول الإنجليزي، شهدت تطورات كبيرة، في الساعات الماضية.
الهلال يتفاوض مع هيوز، منذ فترة طويلة للغاية؛ حيث يُعد الهدف الأول لتولي منصب "المدير الرياضي" للنادي.
وفي هذا السياق.. أعلن الصحفي ساشا تافوليري، توصل عملاق الرياض الهلال إلى اتفاق مع الاسكتلندي ريتشارد هيوز؛ لتولي منصب "المدير الرياضي" للنادي.
بل أن تافوليري أكد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، أن هيوز بدأ عمله في الهلال بالفعل.
واستكمالًا لخبره.. كشف الصحفي ساشا تافوليري، عن أن سيمون تشارلز فرانسيس؛ سيكون "الذراع الأيمن" للمدير الرياضي الاسكتلندي ريتشارد هيوز، داخل عملاق الرياض الهلال.
وأوضح تافوليري أن سيمون، بدأ عمله في الهلال هو الآخر؛ وذلك ضمن الإدارة الفنية، تحت إشراف هيوز.
وأخيرًا.. فجّر الصحفي ساشا تافوليري مفاجأة كبرى، بخصوص المدير الرياضي الاسكتلندي ريتشارد هيوز؛ وذلك بعد اتفاقه الرسمي مع عملاق الرياض الهلال، خلال الساعات الماضية.
وشدد تافوليري على أن هيوز، سيُدير سوق الانتقالات الصيفي الحالي لنادي ليفربول الإنجليزي، بشكلٍ طبيعي للغاية؛ بجانب عمله في الهلال.
بمعنى.. هيوز سيستمر في عمله كـ"مدير رياضي" لليفربول، في صيف العام الحالي؛ بينما سيشرف على سوق انتقالات الهلال، من خلال "ذراعه الأيمن" سيمون تشارلز فرانسيس.
ولفت تافوليري إلى أن المدير الرياضي الاسكتلندي، سيتفرغ لعمله مع قلعة الزعيم؛ بمجرد إغلاق ميركاتو ليفربول الصيفي، بشكلٍ رسمي.
الاسكتلندي ريتشارد هيوز كان لاعبًا سابقًا؛ قبل أن يدخل مجال الإدارة الرياضية بشكلٍ رسمي، عام 2014.
وعمل هيوز 10 سنوات كاملة، في منصب "المدير التقني" لنادي بورنموث الإنجليزي؛ حيث لعب دورًا كبيرًا في جلب مجموعة من المواهب البارزة إلى الفريق الأول، رغم الميزانية القليلة.
وفي صيف 2024.. رحل هيوز عن بورنموث؛ لينضم إلى العملاق الإنجليزي ليفربول، في منصب "المدير الرياضي".
ورغم العمل الكبير والصفقات الضخمة التي قام بها في ليفربول، على مدار العام الماضي؛ إلا أن المدير الرياضي الاسكتلندي تعرض لكثير من الانتقادات، خاصة لتصرفاته الإنسانية.
ونتذكر أن روب يانسن، وكيل اللاعبين المخضرم، وصف ريتشارد هيوز بـ"الروبوت"، الذي لا يمتلك أي مشاعر؛ وذلك على خلفية أزمة تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح الأخيرة، مع فريق ليفربول الأول لكرة القدم.
يانسن شدد على أن هيوز، لا يتعاطف مع أي لاعب - مهما كان اسمه -، وهو ما يُسبب بعض المشاكل مثل أزمة صلاح؛ الذي صرح بأنه لم يشعر بالتقدير من ليفربول، أثناء مفاوضات تجديد عقده الأخير - قبل أن تنتهي الخلافات فيما بعد -.
المثير في الأمر أن صلاح، أعلن الرحيل عن ليفربول بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2025-2026؛ بل أنه أحد الأسماء المرشحة لتدعيم صفوف عملاق الرياض الهلال، صيف العام الحالي.