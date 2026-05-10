وفقًا لصحيفة «ذا ميرور» البريطانية، فإن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا على وشك إنهاء عقده مع نادي الهلال السعودي بالتراضي، وهذا ما أكدته بالفعل صحيفة "الرياضية" السعودية قبل أيام، إذ بدأ الطرفان المفاوضات.
على طبق من ذهب بعدما كلف ليفربول 85 مليون يورو .. ثنائي إنجليزي يراقب قرار الهلال بشأن داروين نونيز
انتقل نونيز من ليفربول إلى الدوري السعودي للمحترفين إلا في الصيف الماضي مقابل 53 مليون يورو. لكن «الريدز» كانوا قد دفعوا مبلغًا قياسيًا لبنفيكا آنذاك بلغ 85 مليون يورو مقابل التعاقد مع اللاعب الأوروغواياني قبل حوالي أربع سنوات، والآن سيصبح متاحًا للانتقال مجانًا في الموسم المقبل.
بل إن هناك حديثاً عن عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يُقال إن كل من نيوكاسل يونايتد وتشيلسي يراقبان الوضع. فلماذا قرر الهلال تقليص خسائره بهذه السرعة؟
تم إيقاف نونيز
تم رفع اسم نونيز من قائمة الهلال بالدوري السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الشتوية عقب انتقال كريم بنزيما إلى الهلال. وقد فرضت قواعد الدوري المتعلقة باللاعبين الأجانب، التي تحدد العدد الأقصى للاعبين الأجانب في كل فريق بعشرة لاعبين، منهم ثمانية فوق سن العشرين واثنان تحت سن العشرين، اتخاذ هذا القرار.
قبل رفع اسمه محليًا، كان نونيز يعاني من صعوبة في تلبية التوقعات العالية: في 22 مباراة، سجل تسعة أهداف وصنع خمسة تمريرات حاسمة.
في المقابل، ومنذ وصوله في أوائل فبراير، حقق بنزيما نفس عدد الأهداف وصنع نفس عدد التمريرات الحاسمة، ولكن في عشر مباريات أقل فقط.
بالنسبة لنونيز، لم يكن التوقيت أسوأ من ذلك، مع اقتراب كأس العالم هذا الصيف. لم يلعب اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً أي مباراة رسمية مع ناديه منذ 16 فبراير.
في المباراة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة، عندما كان لا يزال مؤهلاً للعب، سجل نونيز هدفين. ثم تم استبعاده من التشكيلة في دور الـ16 في أبريل، مما جعل مكانه في المنتخب الوطني يبدو غير مؤكد بشكل متزايد.
في المباريات الودية ضد إنجلترا والجزائر في نهاية مارس، شارك كبديل في وقت متأخر في كلتا المباراتين، وهو ما من شأنه أن يضمن له على الأقل مكاناً في التشكيلة بكأس العالم 2026.
