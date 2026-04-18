متهمًا التحكيم بمساندة ليفربول .. مدرب إيفرتون يشعل ديربي "ميرسيسايد" ويبعث برسالة تضامن إلى سلوت

سيستضيف ملعب «هيل ديكنسون» يوم الأحد أول ديربي لميرسيسايد في تاريخه، ويخوض إيفرتون هذه المباراة بثقة تامة، حيث لا يفصله عن منافسه سوى خمس نقاط، مع تطلعاته نحو المشاركة في البطولات الأوروبية.

أما بطل إنجلترا الحالي، فقد فاز بثلاث مباريات فقط من أصل آخر 10 مباريات خاضها، وهو على بعد خسارة واحدة من معادلة الرقم القياسي لعدد الهزائم في موسم واحد.

تتزايد الضغوط على المدرب السابق لفريق فينورد، حيث يكافح فريقه لتكرار الأداء الذي قاده إلى رفع كأس الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

يقول مويس إنه يتعاطف مع منافسه المحلي الذي يعاني، لكنه يصر على أنه "لا يقبل" أن يستخدم مدرب ليفربول قرارات التحكيم كذريعة.