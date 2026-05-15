انزلاقة جيرارد من جديد: عدوانية واتكينز تفسد عودة صلاح .. إيمري مزق ستار ليفربول وأطاح بكل أوراق سلوت!

هكذا تكون متعة الدوري الإنجليزي، الصعوبة ليست في اقتناص اللقب فقط، بل في "مقعد" دوري أبطال أوروبا، أيضًا، في صراع، أثبت بأنه حتى الإنجاز الوحيد الذي بإمكان ليفربول أن يحققه هذا الموسم، سيكون بحاجة فيه لهدايا المنافسين.

أستون فيلا نجح في إسقاط ليفربول، بنتيجة (4-2)، في ميدان "فيلا بارك"، ضمن الجولة السابعة والثلاثين، وقبل الأخيرة، من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بموسم 2025-2026.

وتقدم مورجان روجرز بهدف لفيلا، في الدقيقة 42، ثم رد فيرجيل فان دايك، بالتعادل لليفربول في الدقيقة 52، فيما وقع أولي واتكينز على الهدفين الثاني والثالث، قبل أن يوقع جون مكجين على الهدف الرابع، في الدقائق 57 و73 و89، بينما عاد فان دايك لتقليص الفارق في الدقيقة 90+3.

وتلقى أستون فيلا، دفعة معنوية كبيرة، قبل نهائي الدوري الأوروبي، أمام فرايبورج، حيث ضمنت كتيبة أوناي إيمري، رسميًا، التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد احتلال المركز الرابع، برصيد 62 نقطة، بينما دخل ليفربول "لعبة الحسابات"، في الجولة الأخيرة، بحلوله خامسًا بـ59 نقطة، بفارق أربع نقاط عن بورنموث "السادس".