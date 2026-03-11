يقترب موعد اتخاذ القرار بالنسبة لروبرت ليفاندوفسكي، المهاجم البولندي البالغ من العمر 37 عامًا والذي سيغادر برشلونة بنهاية عقده. لكن لاعب بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ السابق لا يبدو قلقًا على الإطلاق من فكرة اتخاذ قرار بشأن فريقه المقبل: "كوني في هذا النادي الكبير خلال هذه السنوات سمح لي أن أرى مدى التفاني والعمل الجاد اللازمين لتنمية النادي. هناك الكثير من الطموح والثقة في المستقبل"، قال عن برشلونة لصحيفة The Athletic، مؤيدًا رئاسة جوان لابورتا. "الاستقرار والثقة في المشروع طويل الأمد أمران أساسيان. أؤمن بالاستمرارية وبالأشخاص الذين يفهمون حقًا قيم وهوية هذا النادي". النادي الذي سيودعه بعد ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أشهر.
ليفاندوفسكي غير متأكد "ولا حتى بنسبة 50٪": MLS، يوفنتوس، ميلان، ما هو مستقبله بعد برشلونة؟
الزوجة في شيكاغو واللقاء مع بيرهالتر
Lewandowski è da tempo nel mirino della MLS e ha ricevuto una importante offerta dai Chicago Fire: la moglie è stata avvistata nella città americana per visionare alcune case, e inoltre il dirigente della franchigia Gregg Berhalter ha incontrato personalmente il centravanti polacco e il suo agente, Pini Zahavi, in un hotel nel centro di Barcellona. Eppure per il momento non è arrivata ancora nessuna decisione definitiva. Lo stesso attaccante ha ammesso di non avere ancora la più pallida idea circa la sua prossima mossa: “Non lo so ancora, devo rifletterci. Per ora non posso dire nulla su cosa deciderò perché non sono sicuro nemmeno al 50% di quale strada voglio intraprendere. Con la mia età e la mia esperienza, non devo decidere per forza ora. Forse tra tre mesi dovrò farlo, ma anche così non mi sento sotto pressione”.
Osservano con attenzione gli altri club in corsa, tra cui anche il Milan, che a giugno vedrà concludersi il prestito semestrale di Fullkrug dal West Ham. Un'operazione impossibile a gennaio per i rossoneri, visto anche l'ingaggio percepito da Lewandowski (13 milioni netti circa), e molto difficile ma non impraticabile in estate.
I rapporti con il suo agentesono positivi, instaurati nel 2024 con l'arrivo in rossonero di Silvano Vos e rafforzati lo scorso agosto con l'affare Christopher Nkunku, e Igli Tare ha dimostrato di non essere un dirigente che molla subito la presa.
JUVE: تأييد تريزيجيه
من المؤكد أن يوفنتوس سيضطر للتحرك في سوق الانتقالات في خط الهجوم أيضًا: أوباندا على وشك الرحيل، بينما لا تزال الاستراتيجيات بشأن فلاهوفيتش، الذي يتفاوض على تجديد عقده، وديفيد غير محددة. في غضون ذلك، صدر رأي مهم من المهاجم السابق ليوفنتوس ديفيد تريزيجيه بشأن ليفاندوفسكي: "سأضم ليفاندوفسكي مجانًا، حتى لو كان عمره 37 عامًا: إنه لاعب من فئة أخرى، وهو أحد آخر تسعة لاعبين حقيقيين إلى جانب هالاند. ليفا لم يعد يتمتع باللياقة البدنية التي كان يتمتع بها في الماضي، لكنه سجل 14 هدفًا مع برشلونة رغم أنه لم يلعب دائمًا: إنه قوي وذكي. سيأتي ليفاندوفسكي إلى يوفنتوس وهو يعلم من أين أتى وما هو متوقع منه: الأهداف. إذا كانت هناك فرصة، سأحمله على ذراعي إلى تورينو".