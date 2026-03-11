ليفاندوفسكي غير متأكد "ولا حتى بنسبة 50٪": MLS، يوفنتوس، ميلان، ما هو مستقبله بعد برشلونة؟

Lewandowski è da tempo nel mirino della MLS e ha ricevuto una importante offerta dai Chicago Fire: la moglie è stata avvistata nella città americana per visionare alcune case, e inoltre il dirigente della franchigia Gregg Berhalter ha incontrato personalmente il centravanti polacco e il suo agente, Pini Zahavi, in un hotel nel centro di Barcellona. Eppure per il momento non è arrivata ancora nessuna decisione definitiva. Lo stesso attaccante ha ammesso di non avere ancora la più pallida idea circa la sua prossima mossa: “Non lo so ancora, devo rifletterci. Per ora non posso dire nulla su cosa deciderò perché non sono sicuro nemmeno al 50% di quale strada voglio intraprendere. Con la mia età e la mia esperienza, non devo decidere per forza ora. Forse tra tre mesi dovrò farlo, ma anche così non mi sento sotto pressione”.