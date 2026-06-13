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سيضم جوريتسكا أيضًا .. ليفاندوفكسي يقترب من الاتفاق مع ناديه الجديد
- AFP
السعي وراء ليفاندوفسكي
وفقًا لموقع «ذا أثليتيك». ويزور المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مدينة شيكاغو هذا الأسبوع للتفاوض مع شيكاغو فاير، ويبدي اهتمامًا بالانضمام إلى الفريق الذي يلعب في دوري MLS - لكنه لم يحدد بعد الوجهة التي سيوقع معها.
كما تشير التقارير إلى وجود اهتمام بعد من الدوري السعودي للمحترفين للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا.
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جوريتزكا ضمن المرشحين
ووفقًا لموقع "ذا أثليتيك"، فإن ملف جوريتزكا لا يزال في مرحلة مبكرة للغاية وأكثر تعقيدًا بكثير. ولا يزال اللاعب الدولي الألماني، الذي يشارك حاليًا مع تشكيلة يوليان ناجلسمان، مرتبطًا بعقد مع بايرن ميونيخ حتى نهاية الشهر.
ويحاول فريق "ذا فاير" التغلب على اهتمام العديد من الأندية الأوروبية لضمان التعاقد معه - على الرغم من أنه يُعتقد أنهم واثقون من قدرتهم على ضم اللاعبين معًا في صفقة صيفية ستكون استثنائية للغاية.
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هل يحتاج شيكاغو إلى ليفاندوفسكي؟
لكن مسألة ما إذا كان فريق «فاير» بحاجة إلى ليفاندوفسكي أم لا، تظل موضع نقاش.
فقد استطاع المدرب جريج بيرهالتر استخراج أفضل ما لدى هوجو كويبرز، الذي سجل 13 هدفاً هذا الموسم وسيشارك في التشكيلة الأساسية في مباراة كل النجوم في الدوري الأمريكي لكرة القدم.
وترددت تقارير عن اهتمام محتمل بانتقال كويبرز في الأشهر الأخيرة، لكن فريق فاير كان حريصاً على الاحتفاظ به. وعادةً ما يلعب بيرهالتر بمهاجم واحد، مما يجعل من الصعب وجود كلا اللاعبين في التشكيلة.
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تحديد سقف الرواتب بشكل صحيح
سيواجه فريق «ذا فاير» معضلة معقدة في تشكيل قائمة اللاعبين إذا سعى للتعاقد مع كل من جوريتزكا وليفاندوفسكي. تتمتع أندية الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) بمرونة محدودة فيما يتعلق بـ«اللاعبين المعينين»، مما يعني أنه قد لا يكون بإمكان كلا اللاعبين الانضمام بموجب عقود «لاعب معين». وإذا تمكنت شيكاغو من التعاقد مع كليهما، فمن المرجح أن يضطر أحدهما إلى الانضمام بموجب عقد غير «لاعب معين»، إما في البداية أو كجزء من عقد مرحلي.
هناك سابقة حديثة في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) لهذا النوع من النهج. انضم توماس مولر إلى فريق فانكوفر وايتكابس في عام 2025 بموجب عقد غير خاص باللاعبين المعينين، مع خيار مدمج للاعب المعين لعام 2026.
وتوقف دوري كرة القدم الأمريكية (MLS) حاليًا بسبب كأس العالم وسيعود للعب في 16 يوليو.