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Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
علي رفعت

ليس هالاند.. النرويج تناقش تشييد تمثال لنجمها الذي أخرج البرازيل

البرازيل ضد النرويج
البرازيل
النرويج
كأس العالم
النرويج ضد إنجلترا
إنجلترا

عمدة فودا تعلن بدء الترتيبات لتشييد تمثال تكريمًا للحارس نيلاند.

تتجه أنظار الشارع الرياضي النرويجي نحو تكريم استثنائي وتاريخي للحارس أوريان نيلاند حامي عرين منتخب النرويج عقب قيادته الإعجازية لبلاده إلى ربع نهائي كأس العالم إثر الإطاحة بالمنتخب البرازيلي العريق.

 وكشفت تقارير صادرة من مدينة فودا النرويجية مسقط رأس الحارس عن مقترح رسمي تدرسه البلدية لتشييد تمثال برونزي تكريمًا لبطل المونديال الأول بحسب ما ذكرت صحيفة "جلوبو" البرازيلية حيث قوبلت هذه الخطوة برد فعل حازم وبارد من الحارس البالغ من العمر خمسة وثلاثين عامًا والذي طالب بتأجيل أي مظاهر تكريمية كونه لا يزال يمتلك الكثير ليقدمه في المغامرة المونديالية الجارية.

  • عمدة فودا تبدأ ترتيبات التكريم ونيلاند يطالب بالتأجيل

    أبدت سولفي ديمن عمدة مدينة فودا حماسًا جارفًا لتخليد اسم حارس بلادها عقب تألقه البطولي في شباك السامبا وأكدت البدء الفعلي في دراسة المقترح.

    وقالت سولفي ديمن: "إنه يستحق ذلك تمامًا ولقد بدأ العمل والترتيبات بالفعل لتنفيذ هذا التكريم".


    وأضافت عن الموعد المتوقع لمناقشة هذا المشروع الإداري: "سوف نخوض هذه المناقشة وربما تكون المناقشة الأكثر أهمية في مجلس مدينتنا العام المقبل".

    وعلى الجانب الآخر واجه نيلاند هذه الأنباء بهدوء شديد وعقلية احترافية تركز على القادم.

    وعن مسألة تشييد التمثال قال نيلاند: "أنا لم أنته بعد من مشواري في هذه البطولة لذا يمكننا الانتظار قليلًا قبل أن نبدأ في التحدث عن هذا الأمر".


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    ملحمة التصديات الستة وهبوط اضطراري من دكة إشبيلية

    تحول نيلاند إلى جدار فولاذي لا يمكن اختراقه خلال الموقعة الأخيرة في ثمن النهائي حيث قام بستة تصديات إعجازية منحت بلاده التفوق وتضمنت إحباط ركلة جزاء مصيرية من برونو جيماريش ومنع انفراد صريح وخطير من النجم فينيسيوس جونيور فضلًا عن إنقاذه لهدف محقق من نيران صديقة في الشوط الثاني.

    ويمثل هذا التوهج المونديالي طوق النجاة للحارس المخضرم الذي يعيش فترة صعبة في مسيرته الاحترافية إذ خاض الموسم الماضي كلاعب بديل في صفوف إشبيلية الإسباني قبل أن يتم الاستغناء عنه ليصبح حاليًّا لاعبًا حرًّا وبدون ناد مما يجعل المونديال بوابته الذهبية لتأمين عقد تاريخي جديد.


  • أنشيلوتي وسولباكن 


    أفرزت الموقعة المونديالية لفتة إنسانية رائعة عكست الروح الرياضية العالية خارج الخطوط حيث تخلى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي عن أحزانه عقب الإقصاء المرير وقام بتقديم مفاجأة خاصة للمدير الفني للنرويج ستالي سولباكن متمثلة في إرسال قميص مخصص وموقع للمنتخب البرازيلي يحمل اسمه مصحوبًا برسالة تهنئة رقيقة تشيد بالتطور التكتيكي للمنتخب النرويجي وتتمنى له التوفيق في مسيرته المقبلة بالبطولة.


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  • مشوار المونديال

    يأتي كل هذا بعد الفوز التاريخي لمنتخب النرويج على البرازيل بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد سجلهما إيرلينج هالاند لتستمر العقدة الأزلية للسامبا أمام النرويج.

    وكانت النرويج قد تأهلت كوصيفة لمجموعتها برصيد ست نقاط وتترقب الجماهير الموقعة النارية المقبلة للفريق في دور ربع النهائي أمام منتخب إنجلترا وتقرر إقامة المباراة يوم السبت المقبل.

    حيث صعدت إنجلترا عقب فوزها المثير على المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مواجهة شهدت تألق بيلينجهام وتزامن ذلك مع صعود بلجيكا برباعية لهدف في مرمى أمريكا وإطاحة إسبانيا بالبرتغال بهدف نظيف وتأهل المغرب التاريخي بثلاثية نظيفة على كندا.


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