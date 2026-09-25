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ليس هالاند فقط.. ريال مدريد يراقب مصيبة مانشستر سيتي بحذر لضم ثلاثة لاعبين دفعة واحدة!
عمالقة دوري أبطال أوروبا في حالة تأهب بشأن هالاند
هزّ عالم كرة القدم أنباءٌ تفيد بأن مانشستر سيتي أُدين بالغالبية العظمى من الاتهامات المالية التي وجّهها إليه الدوري الإنجليزي الممتاز. وبحسب SPORT، فإن ريال مدريد يُربط اسمه من جديد بالتعاقد مع إيرلينج هالاند، وهو لاعب طالما حظي بإعجاب إدارة نادي سانتياجو بيرنابيو.
ورغم أن المهاجم النرويجي مرتبط حاليًا بعقد طويل الأمد مع نادي الاتحاد، فإن حالة عدم اليقين التي تحيط بمستقبل مانشستر سيتي في دوري الأضواء أدّت إلى تكهنات واسعة. وكان ريال مدريد قد سعى للتعاقد مع المهاجم قبل انتقاله إلى إنجلترا عام 2022، وقد يُعيد "الزلزال" الحالي في سيتي إشعال ذلك الاهتمام إذا اضطر النادي إلى ضبط ميزانيته أو التخلي عن عناصره ذات الرواتب المرتفعة.
- Getty Images Sport
ريال مدريد يواجه معضلة هالاند
لكن حسم صفقة هالاند يظل لغزًا معقدًا بالنسبة لريال مدريد رغم الفرصة المحتملة. فخط الهجوم الحالي في مدريد يزخر بالأسماء بالفعل، عقب وصول كيليان مبابي والتألق المستمر لفينيسيوس جونيور.
إضافة إلى ذلك، ضخ النادي مؤخرًا استثمارات كبيرة في تدعيم صفوفه، كما أن التعاقد مع ديوماندي مقابل 125 مليون يورو ضيّق المساحة المتاحة في القائمة بالفعل. ومع سعي مواهب شابة مثل إندريك وإسبي أيضًا للحصول على دقائق لعب، فإن فلورنتينو بيريز سيكون بحاجة إلى إنجاز معجزة إدارية كبيرة لكي يجد مكانًا للنرويجي الهدّاف ضمن خطط جوزيه مورينيو، خاصة أن اللاعب لا يمتلك، وفق التقارير، أي بنود خروج محددة مرتبطة بسيناريوهات الهبوط.
استهداف الجواهر المبدعة في مانشستر
وإلى جانب الإغراء الواضح الذي يمثله هالاند، يتابع ريال مدريد أيضًا عن كثب اللاعب ريان شرقي، وهو لاعب ظهر على رادار النادي عدة مرات في الماضي. ويُعتبر شرقي على نطاق واسع أحد أكثر المواهب الإبداعية تميزًا في كرة القدم الأوروبية، إذ يمتلك البريق والقدرة الفنية التي تجذب عادةً اهتمام كشافي البرنابيو.
لكن اللاعب الفرنسي يواجه عقبة مشابهة لتلك التي يواجهها هالاند؛ فصفوف خط الوسط والإبداع في مدريد تعجّ بالفعل بالجودة، ومن بينهم جود بيلينجهام وأردا جولر وإبراهيم دياز. وإذا أدت أزمة في مانشستر سيتي إلى إعادة هيكلة القائمة، فقد يُغرى مدريد بالتحرك، لكن سيتعين عليه أولًا إخلاء مساحة في فريق يزخر بالفعل بعمق كبير في الثلث الهجومي.
- Getty Images Sport
ريال مدريد لا يزال يراقب جفارديول
كما يضع العملاق الإسباني تعزيز الخط الدفاعي ضمن حساباته، إذ تم تحديد يوشكو جفارديول كهدف على المدى الطويل. وقد ارتبط اسم الدولي الكرواتي بقوة بالانتقال إلى العاصمة الإسبانية خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، لكنه في نهاية المطاف فضّل الالتزام بمستقبله مع مانشستر سيتي عبر توقيع عقد جديد ضخم يمتد حتى عام 2031.
عانى ريال مدريد من غياب الثبات والاعتمادية في مركز قلب الدفاع هذا الموسم بسبب الإصابات المختلفة، ما يجعل لاعباً بمستوى جفارديول خياراً جذاباً. ورغم أن عقده الجديد يجعل صفقة انتقاله أمراً صعباً، فإن أي عقوبة قاسية تضر بمشروع مانشستر سيتي على المدى الطويل قد تغيّر مشهد سوق الانتقالات بالكامل.
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