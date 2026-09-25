ليس هالاند فقط.. ريال مدريد يراقب مصيبة مانشستر سيتي بحذر لضم ثلاثة لاعبين دفعة واحدة!

هزّ عالم كرة القدم أنباءٌ تفيد بأن مانشستر سيتي أُدين بالغالبية العظمى من الاتهامات المالية التي وجّهها إليه الدوري الإنجليزي الممتاز. وبحسب SPORT، فإن ريال مدريد يُربط اسمه من جديد بالتعاقد مع إيرلينج هالاند، وهو لاعب طالما حظي بإعجاب إدارة نادي سانتياجو بيرنابيو.

ورغم أن المهاجم النرويجي مرتبط حاليًا بعقد طويل الأمد مع نادي الاتحاد، فإن حالة عدم اليقين التي تحيط بمستقبل مانشستر سيتي في دوري الأضواء أدّت إلى تكهنات واسعة. وكان ريال مدريد قد سعى للتعاقد مع المهاجم قبل انتقاله إلى إنجلترا عام 2022، وقد يُعيد "الزلزال" الحالي في سيتي إشعال ذلك الاهتمام إذا اضطر النادي إلى ضبط ميزانيته أو التخلي عن عناصره ذات الرواتب المرتفعة.