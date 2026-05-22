ليس مدرج فقط.. تمثال خاص لبيب جوارديولا في مانشستر سيتي بعد الرحيل!

وفي مؤتمره الصحفي، اعترف جوارديولا بأنه تأثر بهذه اللفتة من النادي، في الوقت الذي يستعد فيه لمغادرة مانشستر بعد عقد من النجاحات الهائلة التي حققها على رأس الفريق.

وقال جوارديولا: "اتصل بي خالدون المبارك صباح اليوم ليخبرني أن النادي اتخذ هذا القرار". "لا أجد الكلمات. يعجبني الشعور بأن طاقتي وروحي ستبقيان هناك إلى الأبد. لذا، يعجبني هذا الشعور".

كما أشاد مالك النادي الشيخ منصور بتأثير جوارديولا داخل الملعب وخارجه، مؤكدًا أن إرثه يتجاوز الألقاب التي فاز بها خلال فترة توليه المسؤولية.

وأوضح منصور على الموقع الرسمي للنادي: "قلت منذ وقت طويل إن مانشستر سيتي يجب أن يكون لديه أفضل الأشخاص تحت تصرفه، سواء داخل الملعب أو خارجه. وعلى مدى عشر سنوات، كان بيب تجسيداً لتلك الطموحات". "لقد ترك بصمة لا تمحى في جوهر النادي. بصمة نابعة من طريقة فوزه أكثر من الألقاب العديدة التي رفعها. إنه يحظى بامتنان لا ينتهي مني ومن عائلة سيتي بأكملها، العائلة التي سيظل دائماً جزءاً منها."