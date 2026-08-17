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Yosua Arya و علي رفعت

ترجمه

"ليس مثاليًا".. إيراولا يؤكد: على ليفربول تفادي الأخطاء الكبيرة!

أندوني إيراولا
ليفربول
ليفربول ضد كومو
كومو
وديات الأندية

تلقى مدرب ليفربول أندوني إيراولا الكثير من الدروس الإيجابية من فوز فريقه بنتيجة 2-0 في مباراة ودية أمام كومو 1907 على ملعب أنفيلد. ضمن هدفا الشوط الأول اللذان سجلهما كودي خاكبو وجيريمي جاكيه في أول ظهور له لينهي ليفربول برنامج التحضيرات لما قبل الموسم بشكل مميز قبل انطلاق الدوري الإنجليزي.

  • ليفربول ينهي فترة الإعداد بالفوز على كومو

    اختتم ليفربول برنامجه الإعدادي لموسم 2026-27 بشكل منتصر بفوزه 2-0 على النادي الإيطالي كومو على ملعب أنفيلد مساء يوم الأحد.

    سجّل خاكبو واللاعب الذي خاض أول مباراة له جاكيه هدفَي المباراة في الشوط الأول ليضمنا الفوز لليفربول.

    وكانت هذه المواجهة هي اللقاء الثاني بين الناديين في اليوم نفسه، عقب تعادل سلبي في مركز أكسا للتدريب في وقت سابق من فترة الظهيرة.

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  • Liverpool FC v Como Calcio - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    إيرولا يطالب بالوقت لبناء الانسجام داخل الفريق

    وفي معرض حديثه عن الفوز، شدد إيرايولا على أهمية دخول الموسم الجديد بزخم إيجابي وانضباط تنظيمي.

    وأوضح إيرايولا عبر الموقع الرسمي للنادي: "أعتقد أننا كنا بحاجة قليلاً إلى هذا الشعور بإنهاء المباراة دون استقبال أي هدف وتحقيق الفوز، مع ذلك، كان الشوط الأول أفضل من الثاني، لكننا على الأقل حافظنا على تنظيمنا ورباطة جأشنا، ووجدنا طريقة لإنهاء اللقاء بشباك نظيفة بنتيجة 2-0. أعتقد أننا كنا بحاجة إلى هذا الشعور قبل انطلاقنا.

    "أعتقد أننا أفضل مما كنا عليه الأسبوع الماضي. ومع ذلك، آمل أن نكون الأسبوع المقبل أفضل مما كنا عليه اليوم. هذا أمر طبيعي، لكن الأشواط الأولى لا تزال أفضل من الأشواط الثانية. لكن اليوم لعب الكثير من اللاعبين 90 دقيقة و80 دقيقة، وأنهوا المباراة دون تشنجات، ودون أي مشكلة كبيرة على ما يبدو.

    "لذا، فإن الأمر يتعلق بمواصلة بناء هذه المستويات البدنية، وأيضاً هذه [العقلية] حتى عندما لا تكون في كامل حيويتك، بأن تحافظ على تركيزك حتى لا ترتكب الأخطاء الكبيرة. أعتقد أن هناك تحسناً، لكن لا يزال يتعين علينا أن نكون أفضل، خاصة في الشوط الثاني."

  • التأقلم مع المتطلبات التكتيكية الجديدة

    وأشاد إيراولا بالتزام الفريق مع استمرار اللاعبين في التأقلم مع تعليماته التكتيكية الخاصة، لا سيما في الحالات الدفاعية عند عدم امتلاك الكرة.

    وقال إيراولا: «نعم، أعتقد أن الجميع يفهم. نحن بحاجة إلى كل لاعب، في كل مرة، وكل دقيقة، وكل حركة، وهذا هو الالتزام. أنا سعيد جداً بروح اللاعبين. إنهم يتدربون بشكل جيد للغاية.

    «أطلب منهم القيام بأشياء مختلفة بعض الشيء، خاصة من دون الكرة، وأعتقد أنهم يحاولون استيعابها. من الواضح أننا ما زلنا غير مثاليين حتى الآن. لدينا أمور نحتاج إلى تحسينها، لكنني سعيد جداً بروحهم ورغبتهم في أن يكونوا على القناة نفسها، وسنصل إلى هدفنا».

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    مواجهة نيوكاسل في افتتاح الدوري الإنجليزي تنتظر

    مع اكتمال جدول مباريات ما قبل الموسم الآن، يحوّل ليفربول تركيزه نحو مباراته الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز خارج ملعبه أمام نيوكاسل يونايتد.

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كومو
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ليفربول
ليفربول