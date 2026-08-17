"ليس مثاليًا".. إيراولا يؤكد: على ليفربول تفادي الأخطاء الكبيرة!

اختتم ليفربول برنامجه الإعدادي لموسم 2026-27 بشكل منتصر بفوزه 2-0 على النادي الإيطالي كومو على ملعب أنفيلد مساء يوم الأحد.

سجّل خاكبو واللاعب الذي خاض أول مباراة له جاكيه هدفَي المباراة في الشوط الأول ليضمنا الفوز لليفربول.

وكانت هذه المواجهة هي اللقاء الثاني بين الناديين في اليوم نفسه، عقب تعادل سلبي في مركز أكسا للتدريب في وقت سابق من فترة الظهيرة.